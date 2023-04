‘MOST, POD VODSTVOM RASPUDIĆA, ŽELI MIJENJATI HRVATSKU RAME UZ RAME S LJEVICOM’: Projekt prelaska u lijevi tabor građen je strpljivo: ‘I Bulj ima Ahilovu petu koju je vješto skrivao’

Autor: Željo Primorac

Činilo se kako je ulazak bračnog para Raspudić, Zvonimira Troskota i Marina Miletića u Most neposredno prije proteklih lokalnih izbora dobitna kombinacija. Grmoja i Petrov povukli su očajničke poteze kako bi spasili stranku koja je bila ozbiljno nagrižena frakcijskim sukobima, krizom identiteta te ne postojanjem stranačke infrastrukture. Nije nikakva tajna kako Most I danas ima tek oko 500 članova, a da je njih više od dvije trećine porijeklom iz Metkovića. Strogo kontrolirano članstvo posljedica je paničnog straha metkovskog dvojca na čelu Mosta koje se strahovito boji “neprijateljskog preuzimanja” stranke.

Držeći članstvo pod strogom kontrolom Grmoja i Petrov zaista uspijevaju zaustaviti eventualno “neprijateljsko preuzimanje stranke”, ali tim činom ozbiljno ograničavaju unutarstranačku demokraciju te, puno važnije, onemogućavaju uspostavu snažnih i funkcionalnih organizacija na terenu. Metkovski dvojac na čelu Mosta prije proteklih parlamentarnih izbora povlači jedini potez koji ih je mogao spasiti od nestanka s političke scene – na liste postavljaju dobro poznata imena iz svijeta aktivizma i medijske scene. Već dobro poznata imena pod paskom PR-a postaju uglađeni konzervativni političari. Rezultat izbora zadovoljio je Grmoju i Petrova – ostali su stabilna oporba, a njihova saborska mjesta sačuvana su za još jedan mandat.

Međutim, problem nastaje kada privremena rješenja, nakon određenog vremena, pokažu kako ne mogu biti dugoročni dio slagalice. Marija Selak Raspudić, Nino Raspudić, Zvonimir Troskot i Marin Miletić preko noći su dobili konzervativni i nacionalni imidž. Međutim, njihov život, što je potpuno normalno, ne počinje od ulaska u Most prije proteklih parlamentarnih izbora. Svi oni, kao i svaki političar i javni djelatnik, imaju svoju obiteljsku prošlost, okruženje u kojem su odrastali, sredinu koja ih je intelektualno oblikovala te na koncu – svjetonazorska stajališta koja su produkt okolnosti koje smo ranije nabrojali.





“Moratorij na ideološke teme”

Iako je Most-ov politički marketing i nakon izbora oko svojih zvijezda nastavio graditi imidž uglađenih, europskih, konzervativaca, česti javni nastupi I guranje u pravi plan oko svih tema razotkrili su najnovija pojačanja Mosta kao izrazito liberalne osobe. Štoviše, kao političare koji najmanje doticaja imaju sa konzervativnom agendom koju su nominalno trebali zastupati. Prvo se razotkrio Zvonimir Troskot svojim stavovima o HOS-u i ratnom pozdravu ove postrojbe “Za dom spremni”. Troskot je, prilikom jednog javnog nastupa, bez imalo ustručavanja ustvrdio kako – taj pozdrav treba zabraniti! Projekt Marina Miletića, izvorno zamišljenog kao katoličkog aktiviste sveprisutnog u javnom prostoru, pretvorio se u posvudušu koja vrišti s naslovnica Glorije i otkriva detalje o svom privatnom životu.

Na koncu, najvrjedniji tandem u Mostovu prijelaznom roku – bračni par Raspudić! Iako su u mladosti pripadali aktivističkim lijevim krugovima, pa čak i Feralovu kružoku, poslije su građeni kao umiveni konzervativni intelektualci. Vinovnici dobro plaćenog HRT-ova projekta “Peti dan” u konačnici su završili na političkoj pozornici. No, ondje su se ponovno prisjetili svojih aktivističkih početaka pa su vrlo brzo našli zajednički jezik s krugovima oko platforme Možemo. Bračni par Raspudić tvorac je i sintagme koja ovih dana uzbuđuje političku scenu.

Takozvani “moratorij na ideološke teme” trebao je poslužiti kao Mostovo opravdanje za eventualnu postizbornu koaliciju s Možemo i SDP-om. Plan je u svojoj biti bio dosta jednostavan – front s ideoloških tema prebaciti na HDZ i korupciju u kojoj je ova stranka ogrezla. Na taj način, s intelektualnih visova, ishodovati kod običnih građana odobrenje “za mijenjanje Hrvatske”. No, Most istodobno odbija ponudu Domovinskog pokreta za stvaranje široke nacionalne koalicije koja bi bila pandan i HDZ-u i bloku SDP-Možemo. Most, pod vodstvom Raspudića, želi mijenjati Hrvatsku rame uz rame s ljevicom i najvjernijim zagovornicima globalne neoliberalne agende. Gdje je nestala priča o obrani nacionalnih interesa, konzervativnim i katoličkim vrijednostima? Kako to da Most, odjednom, može pronaći zajednički jezik sa zagovornicima uvrštavanja abortusa u ustav, a ne može s jednim Penavom i Ćipom koji su obranili Vukovar kao mjesto nacionalnog pijeteta i sjećanja na Domovinski rat?

Projekt prelaska Mosta u tabor ljevice građen je strpljivo i ustrajno. Kao ogledni poligon izabrani su Split i SD županija. Najprije je Most, nakon lokalnih izbora 2021., ušao u otvorenu koaliciju s Puljkom i njegovom strankom u gradskom vijeću Splita. Da bi nakon katastrofalnih rezultata na prošlogodišnjim, prijevremenim, izborima za gradsko vijeće i gradonačelnika postali prikriveni dio Puljkove većine.

Puljak i Most

Naime, većinu u splitskom gradskom vijeću formalno čine Centar i SDP. Međutim, kada god SDP počne solirati Puljak poseže za Mostom koji uredno podrži njegove prijedloge. Splitski SDP odbio je izglasati Puljkovu odluku o komunalnom redu, ali odluka je prošla zahvaljujući Mostovim rukama. Nedavno je SDP odbio podržati izbor ravnateljice Muzeja grada Splita koju je predložio Puljak. Pogađate, izabrana je zahvaljujući Mostovim rukama. Splitski Most od svog početka nastoji ugoditi pojedincima s medijske scene s kojima održava brižne kontakte i prima savjete oko javnih nastupa. Ne treba posebno naglašavati kako su navedeni medijski savjetnici perjanice ljevičarskog novinarstva u Splitu. Za uzvrat tu i tamo dobiju pokoji redak pohvale, a ponekad i čitavi članak. No, za te medijske mrvice moraju odraditi i političke nastupe koji se očekuju od njih. Jedan od takvih nastupa nedavno je bio i odlazak na otvaranje Smojine spomen sobe u Žrnovnici. Tom prilikom, ushićeni splitski Mostovci su napisali” Smoje je svojim dijelom zadužio Split, a naši Mostovci su svojim dolaskom to potvrdili”. Ideološka vrludanja i dodvoravanja medijima uništili su splitski Most.

U samo godinu dana, između redovitih izbora 2021. i izvanrednih 2022., izgubili su polovinu vijećnika. Na kotarskim izborima su potpuno nestali. Građani su alternativu Mostu pronašli u Domovinskom pokretu koji pokazuje stalne tendencije rasta, a dosljedno zastupa nacionalne svjetonazorske poglede. Čak i splitski HDZ pored ovakvog Mosta djeluje kao ozbiljna nacionalna stranka, ma koliko to teško bilo zamisliti.









Poniranje splitskog Mosta počelo je onog trenutka kada je u javnosti razotkriven kao rezervna opcija splitske ljevice te kada se pojavila alternativa u vidu Domovinskog pokreta. Mostova baza je sada županija koja egzistira zahvaljujući sinjskom gradonačelniku Miru Bulju. Međutim, i Bulj ima svoju ahilovu petu koju je do sada vješto skrivao.

Naime, njegova većina u sinjskom gradskom vijeću ovisi o jednom vijećniku SDP-a. Interesantno je kako je Bulj nakon izbora 2021. mogao birati između SDP-a koji je imao jednog vijećnika i Domovinskog pokreta koji je imao jednu vijećnicu u gradskom vijeću. Međutim, Bulj nikada nije pozvao vijećnicu Domovinskog pokreta da mu se pridruži u vladajućoj većini. Bulj nikada ne spominje svoje koalicijske partnere na razini grada iako Sinjani vrlo dobro znaju s kim je u koaliciji. Na razini županije i države Miro Bulj vješto njeguje imidž narodnog tribuna, branitelja i predstavnika političke desnice. I tako je sve dok ne sjedne sa svojim koalicijskim partnerima koji mu potom uvjetuju odlaske na razne partizanske komemoracije, ali i obnovu spomenika NOB-a.

Bulj i Raspudići

Bulja se u javnosti često podcjenjuje kao osobu koja je bez formalnog obrazovanja na čelu grada, a poznato je i Plankovićevo etiketiranje “panjom” sinjskog gradonačelnika. Međutim, Bulj je, za razliku od ostataka Mosta, pokazao zavidnu razinu prirodne političke inteligencije. Tako je nakon posljednjih istupa bračnog para Raspudić, u vezi moguće koalicije s Možemo i SDP-om, oštro upozorio Grmoju i Petrova te tražio da se promjene naslovi intervjua Marije Selak na jednom portalu. Bulj vrlo dobro poznaje dalmatinski mentalitet te mentalitet braniteljske populacije i zna kako je svako koketiranje s ljevicom, prije izbora, osuđeno na katastrofu.









Ne, nije Bulj odjednom progledao i ne želi imati ljevicu u vlastitoj blizini. On sam njeguje brižne odnose sa SDP-om i Centrom u županiji, a obgrlio je i sinjski SDP. Međutim, za razliku od sveučilišnih profesora, bračnog para Raspudić, zna kako se takve koalicije i partnerstva stvaraju nakon izbora kada se strasti ohlade. Također, svjestan je kako se o takvim stvarima ne treba puno pričati u javnosti. I sve bi to Miro uspio vješto držati ispod stola da ga Raspudići nisu gurnuli u prvi plan otkrivši kako Most godinama već uspješno surađuje s lijevim političkim opcijama.

Račun za ranije koalicije Bulj bi mogao dobiti već na narednim izborima i to sve zahvaljujući Raspudićima.

