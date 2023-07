Most, Možemo i SDP drže leđa Filipoviću, Spajić: ‘To je jedino s čim se Domovinski pokret nije složio’

Autor: Lucija Brailo

Na prijedlog Kluba zastupnika Možemo, saborska opozicija – Domovinski pokret, Most, Možemo i SDP, na zajedničkom se sastanku dogovorila da će, ako se ključna tri pitanja ne riješe u idućem tjednu, zajednički predložiti izvanrednu sjednicu Sabora na kojoj bi se Vladu prisililo na smjenu Uprave HEP-a, dogovor s predsjednikom oko imenovanja čelnika VSOA-e i zaključenje krize u pravosuđu povećanjem plaća službenika i namještenika.

Opozicija trenutačnu situaciju smatra vrlo ozbiljnom, kao i da su Vlada i premijer potpuno izgubili kontrolu nad energetskim sektorom, tvrde kako VSOA-u pokušavaju staviti pod svoju isključivu kontrolu, a da pravosuđe zbog štrajka de facto ne radi. Ne žele da se uđe u jesen bez kontrole nad energetskim sektorom, bez demokratske kontrole nad sigurnosno-obavještajnim sustavom i s nefunkcionirajućim pravosuđem, jer smatraju kako nas to vodi u potencijalnu energetsku, ali i ustavnu krizu.

O tom sastanku opozicije imao nam je što za reći Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta koji podržava zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora, međutim s jednom stvari s tog sastanka nikako se ne želi složiti – da se ne traži smjena ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića.





‘Velika enigma’

“Jedina stvar u kojoj se ja nisam složio s ostatkom oporbe na tom sastanku su smjene u HEP-u. Oni smatraju da iz svega treba izuzeti ministra Davora Filipovića, dok ja smatram da je on jednako kriv kao i uprava HEP-a, jer je svih njih imenovao isti čovjek – Andrej Plenković”, kazao je Spajić.

No, zbog čega ostatak oporbe želi razriješiti pozicije u HEP-u Barbarića, a ne želi Filipovića, Spajić kaže:

“Ne znam, to mi je jako velika enigma, da budem iskren. Ja mogu samo nagađati zašto, ali mi je nenormalno da čovjek koji ima prepisku s glavnim akterima pljačke INA-e, da se on izuzima”, kaže Spajić i dodaje:

“Ja sam na pressici rekao da mene ne zanima iz koje stranke dolazi čovjek, zanima me da svatko tko pljačka hrvatski proračun, za to i odgovara. To je stav i mene i Domovinskog pokreta.”

‘To su sve njegovi ljudi, on njih mora posmjenjivati’

“Ključne su tri stvari za izvanrednu sjednicu Sabora koju smo tražili: sve afere koje se događaju u Hrvatskoj, situacija oko VSOA-e i štrajk u pravosuđu jer se sustav jednostavno raspada, a Plenković ne radi apsolutno ništa”, rekao je Spajić.

Što se tiče argumenata oporbe o tome da ne bi tražili Filipovićevu smjenu, Spajić tvrdi: “Njihovi su argumenti nenormalni, jedan od njih je i ‘možda sada Barbarić radi protiv Filipovića…mislim, kakve to ima veze? Ta njihova unutarstranačka borba mene ne zanima, mi samo znamo da je oštećen proračun RH, kako u INA-i, tako i sad.”









Što se tiče izvanredne sjednice Sabora koju su tražili, Spajić smatra kako se neće održati jer, kako kaže, Plenković to neće dozvoliti.

“Pa kako će on to riješiti, to su sve njegovi ljudi, on njih mora posmjenjivati”, kazao je Spajić te zaključio:

“Ja mislim da se nama cijeli svijet smije zbog ljudi kao što su Filipović, Banožić i njima slični. Ovo još nisam nigdje rekao, ali ja sam se prošle godine odrekao i stana i naknade za zajednički život, samo zato da me sutra moje dijete na nijedan način ne bi moglo usporediti s tim tipovima.”