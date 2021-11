MOST KREĆE U ‘RAT’ PROTIV STOŽERA! Predstavili dva referendumska pitanja: ‘Obraćamo se svima, cijepljenima i necijepljenima’

Autor: Dnevno

Most je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio dva referendumska pitanja, prvo vezano za Ustav, a drugo za Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Most prvim pitanjem traži da se u članak 17. stavak 1 Ustava RH uvrsti epidemija čime će, kako navode u svojem priopćenju, za ograničavanje prava i sloboda zajamčenih Ustavom, biti nužna dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru, dakle puno širi konsenzus nego što je sada slučaj. Drugim pitanjem Most traži da se iz Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izbaci Stožer civilne zaštite jer, kako tvrde, kao tijelo može odlučivati o mjerama koje ograničavaju prava i slobode.

“Naš je cilj je ukinuti stožerokraciju i zato pokrećemo dvije referendumske inicijative, dva referendumska pitanja i u tom dvokoraku postići ćemo cilj, ukinut ćemo stožerokraciju”, rekao je Božo Petrov.

Mariji Selak Raspudić objasnila je referendumska pitanja, istaknuvši da je prvo pitanje ustavotvorno i glasi: „Jeste li za to da se članak 17., stavak 1. Ustava RH, mijenja i glasi: „U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države, velikih prirodnih nepogoda te epidemije, odnosno pandemije, pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom mogu se ograničiti. O tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, a ako se Hrvatski sabor ne može sastati, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade, Predsjednik Republike. I zaokružuje se ZA ili PROTIV.“

Drugo pitanje je zakonodavnog karaktera i glasi: Jeste li za to da se donese sljedeći Zakon o izmjeni zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Članak 1. u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (‘Narodne novine’, br. 79/07., 113/08., 43/09., 130/17., 114/18., 47/20. i 134/20.) u članku 47. stavak 4. mijenja se i glasi: „Kada je, sukladno članku 2. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona, proglašena epidemija zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, odnosno epidemiju ili opasnost od epidemije, o primjeni sigurnosnih mjera iz stavaka 1. do 3. ovoga članka odlučuje Hrvatski sabor ako se tim mjerama ograničuju pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. U stavku 7. riječi: ‘i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske’ brišu se.

„Tražit ćemo da o ograničavanju sloboda i prava ne može odlučivati Stožer, nego samo Sabor. Tako mičemo Stožer iz odlučivanja. Odluke Stožera do stupanja na snagu ovog Zakona, a koje su sada na snazi, Vlada RH podnijet će na potvrdu Hrvatskom saboru u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Tražimo da covid potvrde odmah prestanu važiti. Dali smo rok od 30 dana. Sabor treba donijeti novi propis”, rekla je Selak Raspudić.

“Cilj ovih izmjena je ukinuti stožerokraciju. Epidemija je stanje o kojem Sabor treba odlučivati konsenzusom. Druga zakonodavna inicijativa ima tri cilja. Prvo, da o ograničavanju sloboda i prava ne odlučuje Stožer, nego Sabor. Drugo, da sve odluke koje je dosad donio Stožer, a koje su trenutno na snazi dođu na potvrdu u Sabor. Treće, da se trenutno važeća odluka o covid potvrdama u roku od 30 dana ukine i da onda nadalje o svim mjerama odlučuje Sabor“, rekla je Selak Raspudić.

Marin Miletić je istaknuo kako se s prikupljanjem potpisa kreće 4. prosinca, a do sada se okupilo 6270 volontera, a potpisi će se skupljati u svakom kutku Hrvatske: “Gotovo je 50.000 ljudi koji žele sudjelovati u prikupljanju potpisa i javljaju se svakodnevno. Uvjereni smo da ćemo uspjeti”, kazao je Miletić.

Nino Raspudić je napomenuo kako su danima bili izloženi omalovažavanju: “Sada kada su pitanja tu jasno je da se obraćamo svima, lijevima i desnima, cijepljenima i necijepljenima. Uspravite se i podignite glavu. Podržite ovu inicijativu kako bi se svi zajedno na legalnim i legitimno temeljima borili svi zajedno i suzbili ovu epidemiju”, istaknuo je Raspudić.