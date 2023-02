MOST JE TESTIRAO SVOJU SURADNJU S LJEVICOM! Sve, osim jedne stvari, bili su im spremni oprostiti samo kako bi srušili HDZ: Upravo su poklekli

Autor: Željko Primorac

Ivica Puljak najavio je pohod na Banske dvore u svom poznatom i prepoznatljivom stilu koji mu je dva puta osigurao trijumf u izravnom srazu s HDZ-om u gradu pod Marjanom. Ukratko, Puljak je građanima poručio – ili HDZ ili budućnost! Tom izjavom, još iz vremena lokalnih izbora 2021., Puljak je sebe postavio kao središnju figuru, na lijevom političkom spektru, otpora aktualnoj HDZ-ovoj vlasti.

Činilo se da je ljevica, kamuflirana u Centar, konačno pronašla osobu koja zna poraziti HDZ. No ono što je također bitno, činilo se da je Puljak osoba koja može objediniti sve političke frakcije na ljevici pa čak, pod zastavom borbe protiv korupcije, usisati i Most. Upravo u Splitu Most je testirao svoju suradnju s ljevicom kao mogući obrazac suradnje na razini države. Tada, za vrijeme prvog dijela Puljkova mandata, činilo se da nadideologija borbe protiv korupcije može biti obrazac djelovanja na razini države.

Predstava za javnost

No, kako bi borba protiv korupcije te borba za pravednije društvo bila prepoznata od naroda, lider agende borbe protiv korupcije mora biti kristalno čist. Ne smije postojati ni najmanja sumnja u njegovu i čestitost njegova tima. Ivica Puljak je gradonačelnik Splita, kreirao je svoj tim za upravljanje drugim po veličini hrvatskim gradom, njegovom gradskom upravom, ustanovama i trgovačkim društvima. Puljak se, kao i Andrej Plenković, hvalio kako ima istančan radar za detekciju korupcije. Čak je i fingirao javne natječaje za izbor članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u koja su, potom, redom zasjeli financijeri njegove kampanje. Sve je to, sada je potpuno jasno, bila brižno pripremljena predstava za javnost. Puljku su njegovi birači bili spremni oprostiti i fingirane natječaje i populističku retoriku vezanu uz borbu protiv korupcije, spremni su mu bili oprostiti čak i nesposobnost u suočavanju s ključnim gradskim projektima. Sve su mu bili spremni oprostiti samo kako bi istisnuo HDZ osim jedne stvari – nije smio sam upasti u ralje korupcije!





Događaji koji se u posljednje vrijeme odvijaju u gradu pod Marjanom potvrđuju nam tezu kako su “nepogrešivi radari i detektori” Ivice Puljka zakazali kao i oni Andreja Plenkovića. Naime, jedan od ključnih ljudi u timu Ivice Puljka, direktor Čistoće Ivica Karoglan, našao se u središtu nekoliko skandala. Karoglana i Čistoću na sjednici Gradskog vijeća prozvao je mladi i agilni vijećnik Domovinskog pokreta Martin Pauk. Prema tvrdnjama koje je Pauk iznio, a koje dosad nitko nije demantirao, Čistoća je zabranila građevinskim tvrtkama dovoženje i deponiranje materijala od iskopa na Karepovac. Do dolaska Puljka i Karoglana praksa je bila da građevinari materijal od iskopa dovoze na Karepovac i za to plaćaju određen iznos po toni materijala gradskoj komunalnoj tvrtki. Materijal bi se potom besplatno koristio za sanaciju odlagališta otpada, a Čistoća bi čak i zarađivala na tom poslu.

No dolaskom Puljka i Karoglana mogućnost dovoza materijala od građevinskih iskopa na Karepovac svedena je tek na jednu tvrtku. Navedenoj tvrtki potom, prema Paukovim tvrdnjama, Čistoća počinje plaćati za dovoženje materijala za sanaciju Karepovca, dok su ranije građevinske tvrtke plaćale Čistoći. Da cijela stvar bude još zanimljivija, građevinske tvrtke koje nisu imale gdje s materijalom od iskopa počele su plaćati tvrtki koja jedina ima pravo na dovoz materijala na Karepovac da im preuzme materijal od iskopa. Pogodovanje je bilo više nego očito. Nakon Paukova istupa odjednom je, bez ikakvog dodatnog objašnjenja, ukinuta zabrana dovoza materijala na Karepovac te isključivo pravo na dovoz jednoj građevinskoj tvrtki. Treba podsjetiti kako je Puljkov zamjenik, Bojan Ivošević, nakon Paukova istupa napravio neviđen skandal na sjednici Gradskog vijeća. Pritom ni jednom argumentom nije demantirao Pauka, nego je bjesnio u nezapamćenim i nekontroliranim ispadima.

Martin Pauk, koji očito ima dojave iz gradskih ustanova i administracije, nije se zaustavio samo na iznošenju optužbi na slučaju Karepovac nego je, tjedan dana nakon sjednice Gradskog vijeća, sazvao konferenciju za novinare. Na njoj je iznio nove optužbe vezane uz gradske tvrtke Čistoća i Splitska obala. Naime, kako tvrdi Pauk, Splitskoj obali je za potrebe čišćenja plaža iz gradskog proračuna uplaćeno 286 tisuća eura u protekloj godini. Riječ je o plažama koje nemaju koncesionara i o kojima se posredno, preko navedene tvrtke, brine Grad Split. No, budući da Splitska obala nema potrebne strojeve i ljude, za taj posao je angažirala Čistoću koja je potom Splitskoj obali trebala fakturirati odrađeno. No direktor Čistoće Karoglan i Splitske obale Ciprijan potom dogovaraju da se obavljeni posao ne fakturira Splitskoj obali. Barem se tako da zaključiti iz e-poruka koje je na uvid medijima dostavio vijećnik Domovinskog pokreta Martin Pauk. Čelni ljudi Čistoće i Splitske obale tim činom su se ogriješili o nekoliko zakona. Stoga je Pauk protiv njih podnio prijavu Poreznoj upravi zbog izbjegavanja plaćanja poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Odmah nakon konferencije za novinare Pauk je zatražio hitan porezni nadzor nad poslovanjem navedenih gradskih tvrtki.

Uzdrmani imidž

Bit će zanimljivo pratiti rad Porezne uprave u ovom slučaju, ali i očitovanje gradonačelnika Puljka na očite malverzacije svojih najbližih suradnika. Navedene afere nimalo se ne razlikuju od afera s kojima se svakodnevno suočavaju HDZ-ovi ministri i drugi dužnosnici na razini države. Postavlja se pitanje – ako se najbliži suradnici Ivice Puljka uopće ne razlikuju od HDZ-ovih dužnosnika, koji je smisao njegovih poruka o smjeni HDZ-a zbog korupcije? Posljednje afere iz temelja su uzdrmale Puljkovu političku agendu. Prema najavama Martina Pauka i drugih gradskih oporbenih vijećnika, u budućnosti treba očekivati redovite konferencije na kojima će se javnost upoznavati s malverzacijama u režiji Ivice Puljka i njegovih suradnika. Ni Maja Đerek, donedavno najpoznatija zviždačica, koju je Puljak zaposlio kao pročelnicu u Gradu Splitu, više ne može popraviti Puljkov uzdrmani imidž. Posljednje ankete o rejtingu Puljkova Centra govore kako splitski gradonačelnik, na razni države, nema ni jedan posto podrške građana. Nakon posljednjih afera ta podrška bi se mogla dodatno smanjiti.