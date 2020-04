MOST izričito protiv rada nedjeljom: ‘Mi smo to odavno tvrdili i ostajemo pri tome’

Most NL poručio je u subotu kako bi nedjelja trebala biti neradni dan, najavivši kako će uskoro u saborsku proceduru uputiti takav zakonski prijedlog.

“Nedjelja treba biti nerdni dan i Most to govori godinama”, rekao je na konferenciji za novinare čelnik te stranke Božo Petrov dodavši kako je epidemija koronavirusa pokazala da ljudi ne moraju sedam dana kružiti po trgovačkim centrima.

Petrov kaže kako je nacionalni Stožer civilne zaštite donio jednu privremenu mjeru, a Most želi da ona bude trajna zbog čega će idućih dana u saborsku proceduru uputiti zakonski prijedlog o neradnoj nedjelji.

“Očekujem od svih stranaka da naš prijedlog podrže konsenzusom, a to očekujem i od Vlade koja se ne bi trebala skrivati iza odluka Stožera. Ljudi trebaju imati jedan dan tjedno za odmor i to treba biti nedjelja”, kategoričan je Petrov.

S njim se slaže i zastupnik Mosta Miro Bulj koji je izjavio kako je neradna nedjelja ono što “naše heroine trgovkinje, blagajnice, majke i sestre zaslužuju”.

“Mi ćemo ovaj prijedlog poslati u proceduru i tražimo od svih saborskih zastupnika da ga podrže. Naše blagajnice rade težak posao, na usluzi su građanima i sve to rade za novac koji je niži od minimalca. Zbog toga nedjelja treba biti slobodna svim trgovkinjama i blagajnicama”, poručio je Bulj.

Odgovarajući na novinarska pitana o mogućim izborima u srpnju Božo Petrov je kazao kako se Most zalaže da svaka osoba u Hrvatskoj ima mogućnost izaći na izbore. U ovakvoj situaciji epidemije koronavirusom to je moguće jedino ako se dopusti elektroničko i dopisno glasovanje za što se Most i zalaže.

“Što se tiče samog datuma izbora sjetite se da se Most od 2017. godine, kada se dogodila najveća politička prevara u Hrvatskoj, zalagao za prijevremene izbore jer smatramo da su građani ti koji trebaju stvarno birati i da se njihov glas treba poštivati, tko je onaj tko treba odlučivati, tko treba biti u Vladi. Od tog trenutka se zalažemo, ali se ne zalažemo da se izbori održavaju tako da cijela država bude žetončić u rukama jedne stranke”, poručio je Petrov.

Nastavio je da je stranka koja je danas na vlasti apsolutno sa svim mjerama kalkulirala na način da se sve donese doslovno na samo tri mjeseca i da izbori budu u srpnju, a upravo izbori koje namjeravaju provesti u srpnju će biti zato što ih je korona natjerala da se provedu reforme, smatra čelnik Mosta.

Petrov tvrdi kako ta stranka nije sklona reformama, ali ni teritorijalnom preustroju, “već će obećavati, ali neće provoditi te im je upravo zato stalo da što prije provedu izbore kako bi to ostalo još samo jedno od njihovih predizbornih obećanja”.