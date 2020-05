MOST IDE SAMOSTALNO NA IZBORE Grmoja: Vidjelo se koja je namjera onih koji stoje iza Škore

Ništa od koalicije sa Škorom, Most izlazi samostalno na parlamentarne izbore! Vijest je objavljena preko njihovog službenog Facebooka i videa u kojem su u ležernom izdanju sudjelovali Nikola Grmoja, Božo Petrov i riječki vjeroučitelj Marin Miletić.

Uvodnu riječ uzeo je Miletić koji je kratko objasnio zašto se uopće pridružio Mostu nezavisnih lista

“Želim se boriti za ideale i za čist obraz. A ja takve osobine vidim samo u Mostu. Božo, kako ćemo onda na izbore?”, upitao je Miletić Petrova, koji je ispalio:

“Most ide samostalno na izbore! Idemo samostalno zato što želimo čisti, pošteni i želimo da čestiti ljudi budu u Saboru. Nemojte očajavati i brinuti se za to. Ne možete s vragom tikve saditi. Mi pratimo svoju čestiti put, a Bog prati hrabre. Ja se ničega ne bojim, pogotovo uz ove ljude, ali i one koji će nam se uskoro pridružiti”.

Potom je riječ preuzeo Nikola Grmoja.

“Borba tek sada počinje, iako toliko dugo vodim te borbe da to ne nikada prestaje. Božo je sve rekao, ako ćemo biti kao oni koji su vodili politiku svih ovih godina, onda se ništa neće promijeniti. Znam da će nam neki prebacivati što smo ušli u vlast, ali kako smo mogli nešto mijenjati? Ali kad smo bili na vlasti i vidjeli da se ništa ne mijenja, da ti ljudi štite korupciju, jedina smo politička opcija koja je glasala za raspuštanje Sabora i išli smo na prijevremene izbore. Bilo je logično da tražimo neki savez, ali nije to čista priča, tu je previše repova… Vidjeli ste da su se digli u HDZ-u, da su pričali ‘sa svima možemo, ali s Mostom ne možemo’, i tu je bila jasna poruka da nikada neće doći do koalicije sa Škorom. Tu se jasno vidjelo koja je namjera, možda ne Škore, ali onih koji stoje iza njega. Financijeri, sponzori… Zna se tko su oni”, rekao je u jednom dahu rekao je Grmoja i otkrio koji je Mostov cilj na izborima.

“Most ide po tri mandata, iako sam uvjeren da će ih biti i više”, rekao je Grmoja.