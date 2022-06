MOST I PULJAK SABLAZNILI PETERNELA! Očitao lekciju Raspudiću: ‘Uopće ne sumnjam u dogovor s ljevičarima, kako išta voditi bez ideologije?’

Autor: Ivor Kruljac

Državno izborno povjerenstvo (DIP) se još nije stiglo ni odmoriti od prebrojavanja rezultata prvog kruga izvanrednih izbora, a već se stalo pričati o mogućim koalicijama i formiranjima vlasti u Splitu nakon sinoćnjeg prvog kruga izvanrednih lokalnih izbora.

Kako je već poznato, Puljak je osvojio 48.73% glasova, a u drugom krugu ćemu se pridružiti Zoran Đogaš koji je osvojio 25.67%. Što se tiče gradskog vijeća, Puljkov Centar je osvojio 15 mandata, HDZ i HSS osam, a HGS, SDP i Domovinski pokret njih 2.

DIP je naveo kako je glasovalo svega 31.76 % birača, a Puljak je već rekao kako bi njegov Centar vlast mogao potencijalno formirati i s Mostom.





Peternel: Puljak blizak ljevici

Rezultate izbora u Splitu prokomentirao nam je čelnik zagrebačkog Domovinskog pokreta Igor Peternel, koji je kazao kako je Split postao prava preslika Zagreba.

“Zagrebu je Možemo potukao i nedostajao im je glas dva, do većine. Isto se događa u Splitu s vrlo sličnim rasporedom, dakle HDZ pa SDP vrlo malo i MOST jednako. Dakle vrlo slična situacija jer su Možemo u Zagrebu i Centar u Splitu vrlo slične opcije”, mišljenja je Peternel. Koliko je Puljak sličan Možemovcima, dodaje Peternel, vidi se po suradnji u Saboru gdje su svakako bliže ljevici.

“Ako izađe jako mali broj građana to znači da su ljudi izgubili povjerenje u politiku i interes za to što će se događati u njihovom gradu i to je svakako zabrinjavajuće. Ali, isto tako, taj krimen ide na ruku vodećim strankama koje su obnašale vlast u Splitu, to je svakako stranka okupljena oko gospodina Puljka i HDZ-a. Što se tiče nas, mi smo prezadovoljni sad smo u gradskom vijeću, dobro smo radili, kandidati su dobri, i kampanju smo odradili pošteno, kako treba, kloneći se bilo kakvih afera. Čestitam svima koji su sudjelovali u kampanji”, komentirao je Peternel izlaznost birača i rezultate svojih splitskih stranačkih kolega.

O Mostu: Nemoguće bez ideologije

Gledajući situaciju u Splitu, Peternel uočava kako Puljka može jedino napraviti koaliciju ili sa SDP-om ili sa Mostom. Na upit, kako komentira moguću koaliciju Mosta s Puljkom, Peternel je rekao kako Most komentira sam za sebe.

“Gospodin Raspudić je u dva ili tri intervjua jasno izjavio da je moguće stvarati i pripremati vlast protiv HDZ-a s ljevicom uz ideološki moratorij. Ja smatram da je to nemoguće jer je ideološki moratorij samom sebi negacija jer svaka vlada vodi s ideologijom, inače nije vlada”, mišljenja je Peternel.

Na upit o tome je li ideologija bitna za komunalne politike, Peternel je rekao kako su Split i Zagreb najveći gradovi, a kao što pokazuje i medijski interes, kada u takvim mjestima uđete u vlast, kako to ostavlja određenu ideološku i općenito političku poruku voljnosti suradnje na nacionalnoj vlasti.









“Mostovci govore samo ‘antikorupcija’, a vidjeli smo i dva pokušaja s HDZ-om gdje su htjeli ispravljati HDZ. To nije uspjelo i sad se okreću ljevici ali mislim da su to eksperimenti koji ne mogu polučiti dobar uspjeh za interes građana. Uopće ne sumnjam u mogući pokušaj dogovora ljevice i Mosta. Na koncu konca, kad uzmete sve analitičke parametre, što im uopće preostaje nakon HDZ-a?”, rekao je Peternel.

Očekujem predlaganje rješenja

Peternel je dodao i kako osobno ne vjeruje u koalicije, ali da će njegovi kolege na terenu u Splitu imati glavnu riječ po tim pitanjima. No, na nacionalnoj razini, stvar je po Peternelovim riječima, vrlo jasna.

“Nemamo nikakve potrebe za Mostom. Imamo svoju politiku i za razliku od Mosta stojimo iza svake politike koju obrazložimo“, kazao je Peternel. Što se tiče, Splita, očekuje kako će se njegovi kolege u splitskom vijeću ponašati kao i Peternel i njegovi kolege u zagrebačkom.









“Mi ćemo kao oporba raditi i predlagati rješenja isto kao i u Zagrebu. Ideološka zastranjena platforme Možemo! jasno komuniciramo te dajemo dobre prijedloge i rješenja oko komunalnih problema, posebno profesor Dobrović, koji je možda i jedan od najvećih stručnjaka za otpad z Hrvatskoj. Kritiziramo, dajemo i podržavamo dobre projekte i ideje i vjerujem da će isto tako i naše kolege u Splitu”, zaključio je Peternel.