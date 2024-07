Na parkiralištu usred Moskve raznesen istaknuti obavještajac: Ali, meta je bio još veći ‘igrač’

Šokantne vijesti stigle su u srijedu u jutarnjim satima iz Rusije. Naime, kako svjedoče tamošnji mediji, bomba u automobilu je na sjeveru Moskve ozlijedila zaposlenika ruske vojne obavještajne službe i neidentificiranu ženu, objavile su novine Kommersant. Ubrzo je otkriveno da je meta atentatora bio Andrej Torgašov, zamjenik načelnika vojne postrojbe Moskovske regije za Strateške raketne snage

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je kako je u detonaciji neidentificiranog uređaja ozlijeđeno dvoje ljudi te da je pokrenuta istraga. Toyota Land Cruises eksplodirala je nedugo nakon što su obavještajac i neimenovana žena ušli u vozilo, prenosi ruski medij uz snimke eksplozije.

Russian media report an explosion of a vehicle in Moscow when its driver sat inside. According to them, it is Andrey Torgashov, deputy head of the Moscow region military unit 33790 – a communications center for the Strategic Missile Forces (Russian Strategic Forces), a nuclear… pic.twitter.com/TPgvJb6lkg

