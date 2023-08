Moskva u dometu Ukrajine, napravili strašnu provokaciju: Rusi u strahu, obustavljeni su letovi

Rusija je u ponedjeljak i utorak izvijestila o nizu ukrajinskih napada dronovima.

Prema pisanju ruskih medija, napadnuta je i Moskva zbog čega su tri najveće moskovske zračne luke u utorak rano ujutro obustavile dolaske i odlaske zrakoplova.

Another Drone is reported to have Crashed onto a Roadway in the Mitino District of Northwestern Moscow causing No Damage to Cars or Buildings in the Area; it is Unknown if the Drone was Shot Down or why it Crashed. pic.twitter.com/mWXvxFtEKp





— OSINTdefender (@sentdefender) August 22, 2023