MORH strahuje od Mesića, ‘podmeće udbaške kadrove’: Kako je pitomac iz Beograda postao šef VSOA-e?

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Baš kao što su danima ratovali oko imenovanja čelnog čovjeka Vrhovnog suda te na koncu postigli dogovor o Radovanu Dobroniću, otpisujući kandidatkinju Zlatu Đurđević, tako su predsjednik Milanović i premijer Andrej Plenković nedavno ušli i u sukob oko izbora čelnog čovjeka Vojne sigurnosno-obavještajne agencije. Poznato je da je do trzavica između vladajućeg dvojca došlo zbog toga što Milanović nije pristajao na kandidaturu brigadira Mije Validžića za koju se zalagao ministar obrane Mario Banožić pa je privremeno poziciju Ivice Kindera preuzeo Ante Kujundžić.

Nije tajna da je Kinderov mandat istekao prije nekoliko tjedana, a nije tajna ni to da je Kinder kraj mandata dočekao sa smjenom koju su supotpisali upravo Plenković i Milanović, koji su na koncu u pregovore o čelnom čovjeku vojne agencije gurnuli ministra branitelja Tomu Medveda i Milanovićeva savjetnika za nacionalnu sigurnost Dragana Lozančića, s kojim je po svemu sudeći dogovoreno i imenovanje drugih čelnih ljudi na upražnjene pozicije unutar Hrvatske vojske, što pak znači da je Milanović uspio u svojem naumu te je Banožiću oduzeo odlučujuću ulogu u resoru kojim rukovodi.

Bilo kako bilo, Milanović je na koncu, nakon pomirbenog vikenda u Sinju i Kninu, s Plenkovićem uspio postići kompromis pa je potpisao prijedlog kandidata za ravnatelja vojne agencije, s tim da u njegovu uredu kažu kako je ovo još jedna Milanovićeva pobjeda jer je Plenković, baš kao i u slučaju Vrhovnog suda kad je odstupio od svojeg kandidata Marina Mrčele, popustio pred njegovim zahtjevima. Upućeni tvrde da je Validžić sam Banožiću rekao kako u tome nema namjeru sudjelovati, ne pristajući na to da kao čovjek respektabilne vojne biografije bude onaj preko kojega će se prelomiti prepucavanja iz državnog vrha, koja su mnogi i u njihovim redovima uspoređivali sa sukobom dvaju ovnova na brvnu, aludirajući na Milanovićevu i Plenkovićevu tvrdoglavost.





Zbogom, branitelji

Upućeni u vojnoobavještajnu tematiku napominju kako je 2009. godine ulaskom u NATO hrvatskoj vojsci uvjetovano rješavanje svih djelatnih osoba koje pripadaju dragovoljačko-braniteljskom korpusu, čime je Stipe Mesić postao alfa i omega kadrovske politike u Ministarstvu obrane. Taj je status prema nekima iz ovih krugova zadržao do danas, neovisno o tome tko se nalazi na poziciji predsjednika Vlade ili predsjednika države.

Kritičari smatraju da je postizanje suglasnosti i usuglašavanja o imenovanju direktora Glavnog stožera Oružanih snaga RH, zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta, zapovjednika Obalne straže, vojnog predstavnika RH pri NATO-u ili pak ravnatelja VSOA-e te svih drugih djelatnih osoba koje bi trebale biti imenovane na vojne dužnosti za našu zemlju posve irelevantno jer i danas u Hrvatskoj vojsci sve uzde vuku osobe iz bivšeg režima odnosno KOS-a i JNA, zbog čega je ona i sada pod utjecajem zloglasne Udbe, odnosno kadrova koji su prisegu već jednom dali JNA i Beogradu, da bi sada došli u poziciju da konkuriraju za najvažnije dužnosti u HV-u.

Zbog toga među pojedincima iz vojnih krugova i sada nakon odluke o imenovanju čelnog čovjeka vojne agencije vlada uvjerenje kako je VSOA leglo Perkovićevih dobro umreženih kadrova, koji su aktivni i u ostalim obavještajnim službama, tako da neke velike promjene ne treba ni očekivati.

Oni skloni brigadiru Validžiću tvrde da je on i time što se maknuo iz utrke pokazao kako je častan, stručan i pošten, ali i svjestan da od promjena u vojnoj agenciji nema ništa jer su to tako izrežirali navodno zavađeni Plenković i Milanović.

U konačnici, prema njihovu dogovoru, novi ravnatelj vojne agencije postaje general Ivan Turkalj, koji se ispostavio kao kompromisno rješenje. Upućeni tvrde da je uz Turkalja u igri bio i general-bojnik Krešo Tuškan, kao i brigadni general Ivan Raos, kojega su favorizirali na Pantovčaku, odnosno kojemu je bio sklon Milanovićev savjetnik Marijan Mareković. Raos je rodom iz Imotskog, a problem je u njegovu slučaju bio to što je riječ o logističaru koji u obavještajnom sektoru nema iskustva te uz to ne zna engleski jezik pa njegovo imenovanje ne bi imalo prihvatljivu argumentaciju, zbog čega je na koncu i ispao iz igre.









Milanović je zato prihvatio generala Turkalja koji je na glasu kao kadar potpredsjednika Vlade Tome Medveda. Njih su dvojica, kako tvrde oni koji ih poznaju, zemljaci jer je ministar Medved rođen u Cetingradu, a Turkalj u obližnjem Slunju. Ono što kritičari zamjeraju novom ravnatelju VSOA-e jest to što je završio Vojnu akademiju kopnene vojske u Beogradu, odnosno to što je bio u JNA, ali treba napomenuti kako se on školovao i u Karlovcu, a Zboru narodne garde priključio se početkom listopada ratne 1991. godine. Od tada je u Oružanim snagama obnašao brojne dužnosti, bio je zapovjednik inženjerijskog voda, satnije i zamjenik zapovjednika bojne te na koncu zapovjednik 38. inženjerijske brigade.

Američki kadar

Kao zapovjednik postrojbe tijekom obrane Hrvatske u ratnim je godinama prešao ratišta od Slavonije i Banovine do Korduna i Dalmacije. Nakon završetka Domovinskog rata, ali i nakon niza funkcija koje je obnašao u poraću, Turkalj s pozicije načelnika Odjela za planiranje odlazi na najvišu razinu školovanja u Ratnu školu, nakon koje je bio na dužnosti voditelja Ureda vojnog predstavnika RH u NATO-u u Bruxellesu.

Nakon povratka u Hrvatsku preuzima dužnost pročelnika Kabineta načelnika Glavnog stožera, a onda postaje i zamjenik zapovjednika HVU-a “Dr. Franjo Tuđman”. Uz to što je završio Ratnu školu “Ban Josip Jelačić”, Turkalj je završio i Zapovjedno-stožernu školu “Blago Zadro”, a u inozemstvu je pak završio NATO-ov tečaj za stožerne časnike u Oberammergauu u Njemačkoj, kao i tečaj Leadership and Building Integrity. U čin brigadnog generala promaknut je 5. kolovoza 2019. godine, a osim toga, višestruko je odlikovan te je, bez obzira na beogradsku etapu, u vojnim krugovima prilično cijenjen pa Milanovićev kolega Lozančić nije imao drugog izbora nego prihvatiti njegovu kandidaturu, iako mu se kao opcija nudio i general-bojnik Krešo Tuškan koji je prije rata radio u zagrebačkom MUP-u.









On je u Zbor narodne garde primljen sredinom svibnja 1991. godine, a onda je imenovan zapovjednikom 2. bojne Tigrova. Ratnih godina bio je sudionik svih akcija Prve gardijske brigade te sudionik operacija Bljesak i Oluja, a uz vojno školovanje, Tuškan je završio i stručni studij upravnog pravnika te na osječkom Ekonomskom fakultetu poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja. Što je točno Tuškan završio, manje je važno jer je Turkalj taj koji preuzima vodeću poziciju u VSOA-i, a on pak, umjesto VSOA-e, prelazi na dužnost direktora Glavnog stožera Oružanih snaga. Zakulisnim dogovorom između Medveda i Milanovićevih ljudi general-bojnik Slaven Zdilar imenovan je na dužnost zapovjednika Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”.

Promašene opcije

Zdilar je inače general koji je još prije nekoliko godina zapeo za oko Plenkoviću koji ga je vidio na poziciji ravnatelja vojne agencije, no to i nije čudno kada se zna da je ovaj Imoćanin diplomirao na Vojnoj akademiji kopnene vojske, nakon čega se početkom 90-ih priključio Domovinskom ratu kao dragovoljac pristupajući Zboru narodne garde. Nakon rata u kojem je obnašao niz vodećih dužnosti u postrojbama i zapovjedništvima Zdilar ostaje u Ministarstvu obrane, a osim što je za svoje ratne zasluge i vojno školovanje višestruko nagrađivan, školovao se i na Geografskom odsjeku zagrebačkog PMF-a, gdje je magistrirao te se bavio znanstvenim istraživanjima iz geografije sudjelujući i na projektu Geomorfološko kartiranje RH. Nakon završene Ratne škole “Ban Josip Jelačić” Zdilar je i doktorirao također na PMF-u te je ujedno bio i glavni inspektor obrane.

General-bojnik Denis Tretinjak raspoređen je na dužnost načelnika Operativne uprave Glavnog stožera OSRH. Tretinjak je također jedan od generala impresivne biografije, a osim što je bio na čelu zapovjedništva NATO-ove Multinacionalne divizije Centar, ovaj Osječanin zanat je ispekao u Domovinskom ratu. Nakon završene zagrebačke Srednje vojne škole i on se školovao na beogradskoj Vojnoj akademiji kopnene vojske, nakon čega se kao pješak u 3. gardijskoj brigadi pridružio obrani Hrvatske.

Kada su od zarobljenih tenkova oformljene prve samostalne jedinice, pridružio se oklopnom bataljunu u 3. brigadi i nastavio kao tenkovski strijelac koji je ratnih godina sudjelovao u mnogim teškim borbama. Kao prvi hrvatski časnik 1996. primljen je u američku vojsku odnosno u Armor School i njezin napredni tečaj za oklopnike u Fort Knoxu. Potom je kao viši mentor bio poslan u misiju u Afganistanu, a u združenim postrojbama penjao se postupno u zapovjednoj hijerarhiji, da bi u konačnici upisao US Army War College koji je završio u roku od godine dana. Nakon toga jedno vrijeme bio je načelnik Uprave za planiranje Glavnog stožera OSRH, a potom je preuzeo zapovjedništvo nad Multinacionalnom divizijom te je u svojim krugovima na glasu kao vojničina.

Komodor Milan Blažević imenovan je pak na dužnost zapovjednika Obalne straže RH. Treba napomenuti kako je Vlada još krajem prošle godine predložila da on ostane zapovjednik Oružane straže i takav prijedlog uputila Milanoviću na prihvaćanje i potpis. Nakon četiri godine zapovijedanja Obalnom stražom Vlada je predlagala da Blažević na dužnosti ostane još dvije godine, s čime se usuglasio i tadašnji načelnik Glavnog stožera, admiral Robert Hranj.

Sporni kadrovi

Milanović mjesecima nije potpisivao njegovo imenovanje jer je inzistirao da se o ovakvim kadrovskim rješenjima razgovara, a onda je Blaževićevo imenovanje stopirala priča o tome da on u Splitu koristi dva stana – jedan koji je prije dvadesetak godina dobio od Ministarstva obrane, a koji je u fazi otkupa, i drugi službenički stan koji također pripada MORH-u. U Ministarstvu obrane tvrdili su pak kako komodor još od 90-ih koristi privremeni smještaj u bungalovu u apartmanskom naselju Duilovu u Splitu, ali nije bilo jasno plaća li on taj smještaj.

Kada je 2018. godine imenovan na dužnost zapovjednika Obalne straže u Splitu, na korištenje je dobio službeni stan, no nije ostao bez bungalova u Duilovu. Ta se priča očito ugasila, a on sada ostaje na poziciji na kojoj je bio. Na poziciju načelnika Personalne uprave Glavnog stožera OSRH stiže pak brigadni general Ivan Zelić, dok brigadir Jozo Matković preuzima Upravu za logistiku Glavnog stožera OSRH. Brigadir Mirko Stošić imenovan je na dužnost zapovjednika Gardijske mehanizacijske brigade HKoV-a, a brigadir Tihomir Zebec zapovjednik je Počasno-zaštitne bojne OSRH, odnosno nasljednik brigadira Burčula zbog kojeg i jesu zaratili Milanović i ministar Banožić.

Inače se Zebecova biografija propitivala prije desetak godina, kada se nakon medijskih napisa i nezadovoljstva dijela bivših pripadnika Jedinice za posebne zadatke Rakitje na Odjelu vojne policije Glavnog stožera Oružanih snaga pokrenuo postupak vezan uz utvrđivanje njegova statusa branitelja. To se odvijalo u vrijeme kada je Zebec bio načelnik Odjela vojne policije, kojeg je dio pripadnika Jedinice za posebne zadatke Rakitje prve policijske postrojbe iz Domovinskog rata prozvao zbog lažiranja biografije u knjizi “Vojna policija”. U Zebecovoj biografiji navodilo se kako je bio pripadnik Rakitja od početka Domovinskog rata, ali se nitko od tadašnjih boraca te postrojbe njega iz toga vremena nije mogao sjetiti. No Zebec je u svojim iskazima opisivao vrijeme koje je proveo pod zapovjedništvom legendarnog Gente Međugorca nabrajajući osobe koje su s njime provele vrijeme tih ratnih godina, pa je na koncu svoje tvrdnje i svoj ratni put očito uspio i dokazati.