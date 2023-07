MORH se rješava ruskih helikoptera: ‘Ukrajinci će se s njima bolje snaći’

Hrvatska vojska donijela je odluku da će se do 2026. ili 2027. godine riješiti svih helikoptera ruske proizvodnje, uključujući i helikoptere Mi-117Sh, te ih zamijeniti američkim Blackhawk helikopterima. Razlozi za ovakvu odluku su jasni i temelje se na nedostatku rezervnih dijelova i neizvjesnosti u budućoj suradnji s Rusijom glede održavanja helikoptera. Nakon što je Hrvatska donirala Ukrajini 14 helikoptera Mi-8, Hrvatska vojska trenutno raspolaže s ukupno 14 helikoptera – 10 helikoptera Mi-171Sh i 4 UH-60M Blackhawk.

Kako nam govori neovisni geopolitički analitičar Danko Radaljac, ovaj potez bio je potpuno očekivan.

“Već nekoliko godina svima u Europi je jasno da će se krenuti u rješavanje ruskih helikoptera zbog nemogućnosti održavanja. Rusija je pod embargom i svi imaju problema s remontom. Ovo je bilo za predvidjeti jer dio naših helikoptera već duže vrijeme ima problema s rezervnim dijelovima, radi čega velik dio njih nije letio. Imali smo problema s medicinskim transportima, u požarnoj sezoni, a na kraju i s ispunjenjem vojnih zadaća”, rekao nam je Radaljac.

“Bilo je pitanje dana kada će se prelomiti i reći ‘to je to’. Mislim da je konačni okidač bilo slanje helikoptera MI 8 u Ukrajincima, koji imaju dovoljno starih i rezervnih dijelova da im to može biti koristan helikopter. Nemojmo se varati, u ratu je sve korisno“, rekao je Radaljac.

“Ti helikopteri su iz sovjetske ere, tako da se na neki način oni vraćaju kući. Ukrajina još uvijek ima dovoljno dijelova iz doba Sovjetskog saveza, pa će se oni bolje snaći s njima nego mi”, rekao je.

Kako bi vojska imala više od samo četiri američka Blackhawka nakon povlačenja ruskih transportnih helikoptera, Ministarstvo obrane nastoji ubrzati donošenje odluke i isporuku dodatnih osam Blackhawka za Hrvatsku.

“Blackhawk je manji helikopter od MI-ja, pa je upitno može li on obavljati sve zadaće. Ali, kada je u pitanju transport radi spašavanja nečijeg života, nebitno je o kakvom se helikopteru radi”, rekao je Radaljac.

