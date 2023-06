MORH ODGOVARA NA PROZIVKE ANALITIČARA! ‘Ne prepuštamo zračni prostor susjedima, članica smo moćnog NATO-a i nudimo nabolje rješenje’

Ministarstvo obrane reagiralo je na tekst analitičara Željka Primorca objavljenog na našem portalu u kojem je problematizirao dvije, po njemu, dominante teme iz ovog resora – nazdor hrvatskog zračnog prostora i nabavku obalnih ophodnih brodova koje je MORH naručio od Brodosplita.

“U normalnoj državi u kojoj narod drži do svoje domovine i nacionalnog ponosa, ministar obrane koji bi prepustio dio suvereniteta susjednoj državi isti bi tren bio prisiljen odstupiti”, zaključio je Primorac, no u MORH-u se, dakako, ne slažu s time.

Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti: "Nastavno na tekst objavljen na portalu Dnevno.hr, u petak 02. lipnja 2023., pod naslovom „MOŽEMO LIJEPO ZAHVALITI BANOŽIĆU! Sada moramo moliti Orbana za pomoć: Ministar koji prepusti dio suvereniteta mora odstupiti", Ministarstvo obrane dužno je reagirati.





“Hrvatska nudi najbolje moguće rješenje za očuvanje sigurnosti neba”

U predmetnom tekstu u potpunosti je pogrešno predstavljen smisao NATO Air Policinga te su javnosti prezentirane netočne i neistinite informacije kako je to, citiramo: „…prepuštanje nacionalnog zračnog prostora susjedima, ma koliko oni bili saveznički i partnerski nastrojeni, cijenom patroliranja, onda je to tragedija kompletnog sustava obrane, ali i same države“.

Od 2016. godine jasan je stav Vlade Republike Hrvatske o daljnjem ulaganju u modernizaciju sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a najveće ulaganje od Domovinskog rata učinjeno je upravo u ovoj grani Hrvatske vojske sklapanjem ugovora o nabavi višenamjenskog borbenog aviona Rafale.

Nabavu višenamjenskog borbenog aviona kao i niz projekata čija je primarna zadaća zaštita zračnog prostora, potrebno je promatrati u kontekstu interesa i nastojanja Republike Hrvatske, a temeljem iskustava iz Domovinskog rata, da hrvatsko nebo niti u jednom trenutku ne bude nezaštićeno.

Činjenica kako je Hrvatska članica najmoćnijeg vojnog saveza u povijesti – NATO-a, nudi najbolje moguće prijelazno rješenje za očuvanje sigurnosti našeg neba: NATO Air Policing.

NATO Air Policing stalna je mirnodopska misija, čiji je cilj očuvanje sigurnosti zračnog prostora Saveza pa tako NATO trenutno nadzire pet regionalnih misija zračnog nadzora. Misija se odvija koordinirano na način da zemlje članice NATO-a koje imaju sposobnosti same osiguravaju zrakoplove i sredstva za nadzor vlastitog zračnog prostora.

Onim zemljama koje iz bilo kojih razloga te sposobnosti nemaju, u očuvanju cjelovitosti i suverenosti svog zračnog prostora pomažu druge članice NATO-a.









Navedeno predstavlja snažnu demonstraciju solidarnosti među saveznicima, te je konstanta u sigurnosnom okruženju koje se brzo mijenja, dajući NATO-u sposobnost očuvanja integriteta zračnog prostora Saveza u mirnodopskim uvjetima.

S obzirom na proces tranzicije Republike Hrvatske na VBA zapadne proizvodnje, jedno kraće razdoblje zračni prostor pokrivao bi se u suradnji sa saveznicama i u koordinaciji s NATO-om.

Stoga nikako nije riječ ni o kakvom prepuštanju zračnog prostora „susjedima" već isključivo o korištenju jedne NATO sposobnosti .









Podsjetimo, dolazak prvih aviona Rafale u Hrvatsku, kao što je javnost bila upoznata u nekoliko navrata, očekuje se u prvoj polovici iduće godine, a hrvatski borbeni piloti koji se nalaze na obuci u Francuskoj pokazuju vrhunska znanja i vještine te time spremnost za pravovremenu zaštitu hrvatskog neba novim moćnim borbenim avionima Rafale.

“Ovo je jedini interes ministra Banožića”

Vezano za iznesene tvrdnje u kontekstu izgradnje obalnih ophodnih brodova, kako smo već više puta izvještavali javnost, Ministarstvo obrane kao naručitelj ispunilo je sve financijske obveze prema Brodogradilištu specijalnih objekata d.o.o koji su definirani Ugovorom o gradnji obalnih ophodnih brodova i njegovim dodacima.

U kontekstu vlasništva nad obalnim ophodnim brodovima, što je i ministar obrane više puta isticao u medijskim istupanjima, oni ne mogu biti upisani u Upisnik brodova u korist Graditelj na način kako je to učinjeno.

Naime, sukladno članku 5. Pomorskog zakonika takvi brodovi u gradnji koji se grade za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske ratne mornarice – Obalne straže koja je njezin sastavni dio, ne upisuju se u takav upisnik.

Vezano za rješenje Upravnog suda u Splitu kojim je odbacio tužbu i prijedlog Republike Hrvatske za određivanje privremene mjere kojom se zabranjuje Brodogradilištu specijalnih objekata otuđenje i opterećenje brodova u gradnji, ističemo kako će nadležno državno odvjetništvo uložiti žalbu Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske na navedeno rješenje.

Podsjetimo i kako je ministar obrane Mario Banožić, u cilju zaštite interesa Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva obrane i Hrvatske ratne mornarice, zatražio pisanu izjavu i dokaze o sposobnosti Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o za dovršetak gradnje obalnih ophodnih brodova.

Stoga je više nego jasno kako Ministarstvo obrane poduzima sve radnje kako bi došlo do završetka gradnje i opremanja obalnih ophodnih brodova što je u interesu Republike Hrvatske.

Zaključno, Ministarstvo obrane i ministar obrane Mario Banožić sve procese i projekte sustavno nadziru i kontroliraju radi njihovog uspješnog završetka te je jedini interes ministra obrane Marija Banožića opremiti suvremenim i modernim tehnologijama sve grane Hrvatske vojske.