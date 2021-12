‘MORAMO SE PRIPREMITI ZA SLJEDEĆU PANDEMIJU!’ Glavni tajnik UN-a poručuje: ‘Ovo nije posljednja s kojom će se čovječanstvo suočiti’

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je povodom Međunarodnog dana pripremljenosti za pandemije kako čovječanstvo mora biti spremno na sljedeću pandemiju.

“Ovo nije posljednja pandemija s kojom će se čovječanstvo suočiti. Kao što odgovaramo na ovu zdravstvenu krizu, isto tako se moramo pripremiti i na sljedeću.

Na ovaj Međunarodni dan pripremljenosti za pandemiju, stavimo fokus na ovu problematiku, posvetimo tome pažnju i posvećenost kakvu zaslužuje”, napisao je Guterres na svom službenom Twitter profilu.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.

As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.

On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves.

— António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021