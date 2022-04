‘MORAM VAM REĆI NEŠTO ŠTO NITKO NE SPOMINJE!’ Mesić upozorava narod i progovara o udbašima: ‘Savez komunista je omogućio višestranačje’

Autor: Doris Vučić

Zaratila je domaća politička scena zbog zahtjeva za pomilovanjem dvojice čelnika jugoslavenskih tajnih službi, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, pale su grube riječi i kopaju se grijesi iz prošlosti. Sve to možda i ne bi bilo tako, komentira bivši predsjednik Stjepan Mesić za Dnevno, da se spomenuo vrlo bitan događaj o kojemu sada nema ni glasa ni slova.

“Moram vam reći nešto što nitko ne spominje. Prije četiri godine ova su se dva osuđenika žalila Europskom sudu koji još uvijek nije našao za potrebno da odgovori na njihov zahtjev. Prigovorili su o pravednosti suđenja jer njihovi prijedlozi nisu izvedeni, kao ni dokazi. Jasno je da su morali reagirati. I to na jedini način na koji su mogli, no već četiri godine čekaju pravorijek. Zamislite, a oni nas upozoravaju kako je naše pravosuđe inertno, pod policijskim pritiskom i ne znam što sve ne. Da je Europski sud odgovorio na vrijeme, možda ove buke ni ne bi ni bilo. To treba uzeti u obzir”, govori nam Mesić.

Cijela situacija koja je potom nastala, smatra bivši predsjednik, previše se politizirala jer ovaj slučaj, baš kao i svaki drugi, treba gledati kao pravni slučaj, staviti ga u pravne okvire te pustiti da ga institucije na takav način riješe.

“Vjerovao sam svojoj komisiji za pomilovanje”

“Svi koji se sada javljaju, kao i razni radikali, u stvari ne govore o Perkoviću i Mustaču koji imaju pravo tražiti pomilovanje, već o sebi i svojoj ulozi u stvaranju Hrvatske, o svojim ratnim pobjedama, o svojim utjecajima na pravce povijesti kojim je Hrvatska išla. To je otišlo u krivom smjeru. Svjedočili smo i drugim pomilovanjima, a ovakve rasprave se nikada nisu vodile. Ovo je pravno pitanje, koje se treba riješiti bez politizacije i utjecaja sa strane. Nitko se ne smije miješati”, naglašava Mesić i dodaje da se on posljednji uključivao u odlučivanje.

“Kako kažu Dalmatinci, čovjek i tovar znaju više nego sam čovjek. Ja sam uvijek koristio tuđe znanje i tuđe motivacije, a svojoj komisiji za pomilovanje sam vjerovao jer je bila sastavljena od kompetentnih ljudi koji su zahtjev uvijek pogledali s pravne, ali i humane strane. Imali su čitavu dokumentaciju i svo potrebno znanje. Meni su predlagali rješenje, nekad su odbili, nekad prihvatili. Ovisilo je o osobi i argumentaciji kojom je komisija raspolagala”, prisjeća se.

Bivši predsjednik priznaje i kako je institut pomilovanja relikt prošlosti koji se zadržao nakon rata kojeg, kako kaže, nikada nismo proglasili.

“Mi nikada nismo rekli da smo u ratu. To je vrlo interesantno. Kad smo Tuđmanu govorili da kaže pred cijelim svijetom da smo u ratu s JNA i sa Srbijom, bio je protiv. Tvrdio je da nas Armija neće napasti. A Armija je bila duboko protiv nas i ratovala je s Hrvatskom. Nažalost mi nismo rekli da smo u ratu, a onda smo pobjedonosno završili rat. Sve je to apsurd do apsurda”, govori nam Mesić.

“Savez komunista omogućio je višestranačje”

Prisjetivši se povijesti, Mesić poručuje kako malo tko želi priznati da je upravo Savez komunista omogućio višestranačje u Hrvatskoj.

“Sada se svi javljaju kako bi istaknuli svoju ulogu u stvaranju višestranačkog društva, a niti jedan ne kaže kako je višestranačje nastalo kada je Savez komunista donio odluku da se ide u višestranačke izbore. Od ovih mudraca koji se sada javljaju, koji su najzaslužniji za Hrvatsku, nitko neće reći ‘pa čekaj, pa tko je donio mogućnost da se ide u višestranačje?’ Upravo Partija! Toga treba biti svjestan i jasno to reći. Nitko ne veliča utjecaj Partije jer je ona stajala iza onog monolitnog, jednostranačkog društva. Sve je to točno, ali zašto se zaboravlja da je Partija donijela i drugu važnu odluku. Pojedinci koji sada traže svoje mjesto u povijesti Hrvatske ili ništa ne znaju ili se prave da ne znaju. Ali ja mislim da se više samo prave”, zaključio je Mesić.