Monstruozni otac dirao kćer (17) i govorio joj gadosti: ‘Bolje da sam te izd*kao u wc-u nego što sam te napravio’

Autor: Dnevno.hr

Stravičan slučaj s bjelovarskog područja otkrio je da je otac (44) proglašen krivim i osuđen jer je počinio psihičko nasilje nad kćerkom (17) u kući.

Sutkinja ga je kaznila s 2500 eura i mora platiti 118 eura troškova prekršajnog postupka.

Prema presudi, on je lani u kolovozu oko 23 sata vrijeđao kćerku, što mu nije bilo prvi put, javlja Danica.





‘Glupa si, ti nisi moje dijete’

“Govorio joj je ‘glupa si, ti nisi moje dijete, bolje da sam te izd*kao u wc-u nego što sam te napravio’. Time je počinio psihičko nasilje nad kćerkom što je kod nje prouzročilo uznemirenost i povredu dostojanstva”, naglasila je prekršajna sutkinja.

Posebno je šokantno bilo svjedočenje djevojke koja je ispričala kako im je otac kupio kebab, coca-colu, čokolade, čips, a sebi dvije litre vina. Kaže kako je počela padati kiša te su navečer legli u krevet svo troje – ona, otac i mali bratić.

‘Osjetila sam da mi otac zavlači ruku u majicu’

“Prvo me je otac mazio po licu govoreći da me dugo nije vidio. Bili smo odjeveni, na sebi sam imala trenerku i ljubičastu majicu. Kad sam zaspala, osjetila sam da mi otac zavlači ruku u majicu, a nakon toga izvlači majicu iz hlača.

Trgnula sam se i pokušala ustati, ali me je prvi put spriječio, a drugi put sam uspjela. Tada mi je rekao da ja nisam njegova kćer i da bi bolje bilo da me je izd*kao u wc, nego što me napravio. Tad me počeo dirati po grudima.









On je u vrlo kratkom vremenu popio te dvije litre vina, a rekao mi je i da je prije toga pio žesticu. Odonda više nemam kontakta s njim. O cijelom događaju triput su me ispitali na policiji“, svjedočila je djevojka.

Presuda za nasilje u obitelji je nepravomoćna i otac se na nju može žaliti. Nije poznato je li protiv njega pokrenut i kazneni postupak.