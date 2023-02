MONSTRUMI IZ LOGORA KOD BANJA LUKE: Potvrđena optužnica za strahovite ratne zločine pripadnicima takozvane Vojske Republike Srpske

Autor: Dnevno.hr

Sud BiH potvrdio je optužnicu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine koja tereti 15 osoba za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Podsjećamo, koncem prošle godine Tužiteljstvo je podiglo optužnicu kojom se terete:

– Rajko Drljača, Duško Drljača, Goran Jorgić, Goran Savić, Ivan Kljakić, Goran Bojić i Gojko Soldat za ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. KZ SFRJ i ratni zločin protiv zarobljenika rata;





Psi rata

– Bućan Milić, Mile Vučković, Borislav Milaković, Uroš Grab i Milenko Letić za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, i

– Svetislav Cvijetić, Draško Radusinović i Aleksandar Janković za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

U optužnici se, između ostalog, navodi da su tijekom rata u BiH, kao pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), Rajko Drljača, kao upravnik Vojno-istražnog zatvora u Banjoj Luci, zv. „Mali kamp“ (VIZ), Bućan Milić kao zamjenik upravitelja VIZ-a, Mile Vučković, Goran Bojić, Uroš Grab, Draško Radusinović, Milenko Letić, Borislav Milaković, Svetislav Cvijetić, Aleksandar Janković, Gojko Soldat, Goran Savić, Igor Kljakić, Goran Jorgić i Duško Drljača kao stražari u VIZ-u, u razdoblju od kolovoza 1992. do prosinca 1995. godine, u prostorijama VIZ-a u Banja Luci i prilikom dovođenja u VIZ ili odvođenja iz njega, prema civilima nesrpske nacionalnosti i ratni zarobljenici pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i Armije BiH postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

To se odnosi i na nezakonita zatočenja, premlaćivanja, držanje u nečovječnim uvjetima, zlostavljanja, seksualna zlostavljanja i druga nečovječna djela, koja su počinjena nad više desetaka žrtava, civila i ratnih zarobljenika hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Među žrtvama je bilo žena i starijih osoba, a premlaćivanja su rezultirala smrtnim posljedicama, navodi se u priopćenju Suda.

Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati ​​iskazima većeg broja svjedoka, među kojima su i žrtve koje su bile zatočene u ovom objektu, kao i prilaganjem više stotina dokaznih materijala.