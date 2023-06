Monstrum došao kući iz zatvora i svirepo ubio suprugu: ‘Svi su joj govorili da bježi, da tu nema budućnosti za nju, ali njezina je ljubav bila jača od svega’

Autor: Dnevno.hr

Krvavom zločinu koji se dogodio kod Novog Bečeja u Srbiji prethodila je bizarna svađa, javljaju srpski mediji.

Naime, susjedi su otkrili što je prethodilo stravičnom ubojstvu nesretne žene (41) koju je suprug ubio u njihovoj obiteljskoj kući u Novom Bečeju, u selu Bočar.

Iako je muškarac bio poznat po problematičnom ponašanju, nitko nije mogao pretpostaviti da će dići ruku na ženu s kojom je godinama bio. Mještani sada prepričavaju da je zločinu prethodila bizarna svađa oko psa.





Radila za njega i slala mu novac u zatvor

Zločin se dogodio u noći između subote i nedjelje, kada je došlo do svađe supružnika. U jednom trenutku, vidjevši vjerojatno da je suprug prešao granicu i postao nasilan, nesretna je žena pobjegla kod susjede. On ju je uvjeravao da se vrati i nakon što je u tome uspio, ubio ju je, a njezino tijelo pronađeno je u kadi. Prema neslužbenim informacijama, muškarac ju je ubio, zadavši joj smrtonosne ozljede nožem, a nakon što je presudio supruzi, napao je i svog brata.

Susjedi ne kriju šok i nevjericu zbog svega što se dogodilo u ovoj kući, unatoč tome što su znali da je muškarac ranije imao problema sa zakonom. Kako su ispričali, bio je u zatvoru u Austriji zbog narkotika, a ona ga je za to vrijeme čekala, zarađivala novac tako što je nadničila, a onda ga je potom slala njemu u zatvor. Na prvi pogled nitko ne bi mogao pomisliti da će se njihova ljubavna priča završiti ubojstvom.

Kako su susjedi ispričali, jedan od mogućih motiva je svađa oko psa za kojeg je nesretna žena bila izuzetno vezana.

“Imala je tog psa neko vrijeme. Od kada je monstrum došao iz zatvora taj pas je stalno lajao na njega, kao da je predosjetio nešto. Nije mu dao da joj dođe. On je ubio i tog jadnog psa, čuli smo da ga je ganjao po dvorištu da ga zakolje”, objašnjavaju mještani.

‘Nema tu nitko dobar, jedino njihova majka, jadna žena’

Susjedi ove obitelji ne kriju koliko im je žao zbog tragedije i s nevjericom prepričavaju detalje iz njihova života.

“Bila je divna žena, vrijedna i radna. Nitko ne može povjerovati da joj se to dogodilo i da je on ubio tako svirepo. Iskreno ga je voljela i čekala ga da izađe iz zatvora. Tu kuću su naslijedili, živjeli su tu i borili se. Kada je on završio u zatvoru nije ga htjela ostaviti. Borila se kao lavica, trčala je, radila za nadnice da ima para za sebe, ali je i njemu slala da ima u zatvoru. On jest bio malo čudan, ali nikada ne bismo pomislili da je spreman na ovo”, rekao je susjed.









Navodno u noći kada se dogodio zločin, nitko nije čuo kada se dogodilo ubojstvo, a dosta je ljudi bilo u kafiću koji se nalazi nedaleko od kuće, odakle su svi u jutarnjim satima krenuli kućama.

Da on nije jedini problematičan u obitelji, potvrdili su i susjedi. Mještani Boreča ispričali su za Novu da je riječ i problematičnim ljudima.

“Nema tu nitko dobar, jedino njihova majka, jadna žena. Tu je često bilo nasilja, čak je i taj ubojica jednom pretukao svoju babu, pa je bila policija i opći kaos”, priča susjed.









Kako tvrde, kad ne znaju s kim da se svađaju, oni se svađaju među sobom.

“Nesretna žena se tu borila od početka. Ulagala je novac u tu kuću, radila je da je održava. Čak i njezin otac je pomagao, ali je gledao na svaki način da je odvuče iz te kuće, govorio da će joj naći posao, da nema budućnosti za nju, ali je ona govorila da voli tog muškarca i da ga neće napustiti. Radila je za advokate, borila se, čak je i njegovoj braći plaćala odvjetnike, slala novac u zatvor. Svi su joj govorili da ide odatle, da tu nema budućnosti za nju, ali je njezina ljubav bila jača od svega”, pričaju mještani.