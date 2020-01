MONIKA OTKRILA JEZIVE DETALJE TORTURE: ‘Radio mi je ružne stvari’! Ono što je otkriveno na njegovu profilu tek LEDI KRV U ŽILAMA

-‘Tukao me je i mučio svaki dan. Govorio mi je da će nas policajci oboje ubiti ako nas uhvate. Jako sam se uplašila’, ispričala je policajcima mala Monika Karimanović (12) iz niškog sela Suvi Do, koju je oteo zloglasni Malčanski Berberin i deset dana držao u ropstvu.

Monika je do detalja opisala kako ju je monstrum na putu do škole presreo na ulici u Brzom Brodu.

DJevojčica je ispričala i štO joj je sve Malčanski Berberin radio dok ju je vukao sa sobom po unaprijed pripremljenim zemunicama i napuštenim vikendicama po selima između Niša i Knjaževca.

‘Dok sam išla u školu, zaustavio je auto pored mene i rekao mi da je zalutao jer je neki put zatvoren zbog izgradnje. Rekao mi je da se zaposlio u školi kao domar. Zamolio me je da uđem u auto, da mu pokažem kako da stigne do škole jer je i on krenuo tamo. Međutim, čim sam sjela u auto, odvezao me je do groblja, pa me odveo u šumu’ ispričala je djevojčica policajcima.

Monstrum ju je zatim ubacio u zemunicu kod Malčanske petlje, gdje joj je malo skratio kosu, a nakon toga je počela jeziva psihička i fizička tortura.

-‘Mučio me je, prijetio mi… Svakog narednog dana tjerao me je da pješačim po pet-šest sati i šišao me, malo-pomalo, radio mi je ružne stvari. Stalno mi je govorio da policajci ne jure samo njega, već i mene, i da će nas oboje ubiti ako nas uhvate – kazala je Monika.

Koliko je Jovanović isprao mozak djevojčici tijekom desetodnevne torture pokazuje i to što se ona uplašila policajaca koji su je spasili. Naime, kad ih je vidjela, u panici je rekla: ‘Nemojte da me bijete, molim vas… Zovite mi mamu…’

Aleksandra Karimanović, Monikina majka, kaže da se njena kćer osjeća dobro.

‘Ona je moja lavica, hrabrija je od mene tri puta. Priča sa doktorimaa, svjesna je svega, je izmučena, ali će se oporaviti. Jako sam sretna, ne mogu vam opisati taj osjećaj – ispričala je majka djevojčice.

Dok za njim traga stotine policajaca, objavljeno je kako je pedofil još prošle godine pisao zastrašujuće komentare na svom Facebook profilu, komentarajući jednu stranicu.

“Tako ih sve treba šišati.” napisao je.

Na jednoj Facebook stranici za kupnju ženske kose, to su bile njegove riječi u komentaru. Takav komentar ne bi bio nimalo zastrašujući kada bi ga napisao bilo tko drugi, ali u ovom slučaju to je napisao sam Ninoslav Jovanović, osuđen za šišanje i silovanje djevojčica.

Ispod ove objave on je dodao još jedan komentar: “Imam puno djevojaka koje bi sjekle ali ne znaju.” Vrhunac je bio komentar videa za koji Jovanović izgleda opisuje svoju razrađenu filozofiju odnosa sa ženama:

“Tako ih treba sve šišati.”