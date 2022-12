MOLITELJIMA S TRGA STIŽE ‘KONKURENCIJA’! Sutra će se sudariti na Trgu bana Jelačića: Hoće li im ovo pomrsiti planove?

Autor: Dnevno.hr

Za subotu 3.12. najavljeno je novo okupljanje muškaraca i podupiratelja njihove ideje na Trgu bana Josipa Jelačića, a posljednjeg puta oni su klečali i molili.

U isto vrijeme na istom mjestu, održat će se performans umjetnice, a koja će se suprotstaviti moliteljima i upozoriti na probleme s kojima se godinama suočavaju žene.

“Tiha misa je skupna intervencija u javnom prostoru umjetnice Arijane Lekić Fridrih kao reakcija na nedavno intenziviranu re-tradicionalizaciju navodno sekularnog hrvatskog društva koju provode muškarci klečeći i moleći svake prve subote u mjesecu na glavnim trgovima raznih gradova u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb. Muškarci, nesigurni u trenutno stanje patrijarhata, glasno mole na trgovima „ pokušavajući reafirmirati itekako narušen tradicionalni i jedini ispravni koncept muževnosti“.

Pojavili su se, tako, muškarci koji su odlučili redovitim javnim okupljanjima uslišiti svoje molitve o preuzimanju „odgovornosti u svojim obiteljima kao rješenje (među ostalim) problema pobačaja“. Arhaični modeli rodnih podjela i društvenih uloga, a pogotovo ovakvih koje se oslanjaju na neupitne i iskljuučivo muške „glave obitelji“ došli su glave prevelikog broja žena u ovome društvu da bismo zanemarili budućnost koju ovi muškarci nameću. Građansko društvo temeljeno na jednakosti nema taj luksuz ignoriranja ovakvih inicijativa koje zazivaju uspostavu i veću „vlast“ glavara i poglavara u obitelji te koje time propagiraju arhaične modele patrijarhalnog nasilja. Problem tzv. glavarstva muškaraca očituje se u porastu statistike vezane uz zlostavljanje djevojčica, djevojaka i žena. Naime, uz čak 14 slučajeva femicida u 2022. godini, podsjećamo i na činjenicu da je ovog tjedna Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja izvijestio da je od studenoga 2020. godine do danas primio 1709 poziva žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Ne želimo da na ovaj način „muškarci preuzimaju odgovornost u svojoj obitelji“, ne samo po pitanju pobačaja, već i po bilo kojem pitanju koje vodi do nejednakosti, diskriminacije i, u konačnici, do zlostavljanja žena.

„Tiha misa“ će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu istovremeno s organiziranom molitvom te ćemo u tišini popratiti mušku molitvu krunice u nadi i vjeri da će brojni muškarci svoje vrijeme provedeno u molitvi krunice iskoristiti za preispitivanje rada na svojoj muževnosti koja se očituje pokušajem dominacije i diskriminacije.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na „Tihoj misi“od 8:00 – 10:00 da svjedočimo muškarcima koji se preispituju.

Arijana Lekić Fridrih rođena je u Zagrebu gdje živi i radi. Završila je studij Filma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu te studij Filmske i TV režije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 2002. do 2009. godine radi kao scenaristica dokumentarnog serijala “Direkt” u produkciji Fade In-a i HRT-a. Režirala je dva kratka dokumentarna filma, “Online” i “Parada” te jedan srednjemetražni film “Ispočetka”. Posljednjih šest godina radi na multimedijalnom web projektu “Od5Do95”. Redovito izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu”, stoji u pozivu na ovaj spektakularni performans.

1. Za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda.

2. Za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru.

4. Za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.

5. Za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja.

6. Za duše u čistilištu.

7. Za osobne nakane.

Jedna od važnih niti koja veže ove muškarce jest borba za zabranu pobačaja, dok se umjetnica koja će performirati pokušati ukazati da ono što smatra pravom žena na slobodu izbora da sa svojim tijelom radi što žele.