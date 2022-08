‘CRNE MISE ODRŽAVAJU SE PO STANOVIMA I KUĆAMA!’ Opasnost vreba na ovim prostorima: Pojavili se mračni ljudi, ‘mole unatrag i pričešćuju se kruhom i krvlju’

Autor: L.B.

Da raznorazne sekte itekako djeluju i rade, osobito u Srbiji, ali i Hrvatskoj te u ostatku regije, a sektolog Dimitrije Pastuović detaljno je za Informer opisao morbidne rituale koje, kako kaže, upražnjavaju sekte u Srbiji, a vjerojatno i regiji

On je objasnio i da svaka sekta ima svoju ciljnu grupu, ali i da su jednako opasni manipulativni pojedinci koji se predstavljaju kao profesori i pisci. Sektolog je nadodao da u Srbiji postoji veliki broj sekti, ali i još veći broj pojedinaca koji vrbuju ljude za “sotonističke rituale” i “zluopotrebe raznih vrsta”.

Detaljno je objasnio i kako izgleda jedan od rituala inicijacije u sektu, ali i predočio na koji način možemo izbjeći to da postanemo žrtve ovih, kako ih opisuje, “manipulativnih i opasnih podzemnih organizacija”.





‘Jede se, pije se, pričešćuju se, jer je riječ o crnoj misi’

“Virus sekte je virus koji mutira. U početku, do prije nekih deset, petnaest godina, crne mise su se održavale na grobljima. Sada se održavaju i po stanovima, kućama, vikendicama… To je kao “Bratstvo Thule” – to su zabave i ‘proslave’ zatvorenog tipa na kojima se događaju inicijacije.

Recimo, oltar u sotonizmu je golo žensko tijelo, po potrebi ‘virgo in tacta’ – netaknuta. Na tom oltaru okrenutom prema istoku se vrše rituali. Novi član, inicijant, treba razdjevičiti tu žensku osobu i spavati s njom istovremeno izgovarajući `Oče naš` naopako, koji ne bih sada htio izgovarati, užasno zvuči i blasfemično mi je da govorim o tome. Tu se jede, tu se pije, pričešćuju se, jer je riječ o `crnoj misi`. Kao što se mi kršćani pričešćujemo kruhom i vinom, oni se pričešćuju kruhom i krvlju. Nije bitno je li krv ljudska. U nedostatku ljudske krvi, zakolje se neki pas, neka mačka, i uz taj obrnuti `Oče naš` oni se pričešćuju s time i rade što se dalje radi”, objasnio je Pastuović.

‘Ljudi na našim prostorima sumnjaju u sekte, dok im ne pokucaju na vrata’

Govoreći u jutarnjem programu Prve televizije, upozorio je građane Srbije od koga im sve prijeti opasnost, objašnjavajući na koje se sve načine članovi sekti predstavljaju.

“Naši ljudi sumnjaju u postojanje sekti na ovim prostorima, sve dok im ne pokucaju na vrata. Sekta nije nešto što je vidno golim okom. Često je teško primijetiti određene stvari. Danas imamo ljude koji se predstavljaju kao dobročinitelji ili pisci. Kad kažem pisci, mislim na razne publiciste, ljude koji ukoričavaju razne gluposti kroz koje se provlače subliminalne poruke koje truju ljudski mozak s tim pričama. Predstavljaju se kao neki gurui ili kao kršćani s blagoslovom, što uopće nije istina, a onda kreću promovirati kabalu, razne oblike magijanja, hermetizam…

Imamo tu onda razne profesore, zapravo ljude koji se predstavljaju kao profesori nepostojećih nauka… Recimo, što je to hermetička astrologija? Na kojem se to fakultetu studira? Ovaj narod je u velikom deficitu s duhovnošću. Zato lako nasjedaju. U borbi su za golu egzistenciju i žele pribjeći brzom rješenju, pa smatraju da će im neke sile pomoći da dođu do onoga što im fali”, kaže stručnjak, dodatno objasnivši da svaka sekta ima ciljnu grupu.

‘Svaka sekta ima ciljnu grupu’

“Sekte su čak ostavile prostor manipulativnim pojedincima, koji su također jedan oblik sekte jer iza njih stoje velike organizacije, mada oni nastupaju samostalno. Svaka sekta ima svoju ciljnu grupu. Postoje grupe koje vrbuju tinejdžere, klince u adolescentskom periodu, da bi za njih obavljali prljave poslove: prostituciju, prodavanje narkotika, likvidacije… Postoje pseudokršćanske sekte kojima su cilj umirovljenici.









Zatim, tu su grupe koje ciljaju zapostavljene žene preko četrdeset godina. To su žene zapostavljene od svojih muževa, nesigurne u sebe, a pred njima se pojavi slatkorječivi pajac s komplimentima koji će ju zavesti i iskoristiti u svakom pogledu. Fizički izlazak iz sekte je lakši od psihološkog dijela. Treba dekodirati čovjeka, a za to je potrebna pomoć duhovnika, neuropsihijatra i kliničkog psihologa”, zaključio je sektolog Pastuović.