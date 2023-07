Vratio se El Niño. Objavila je to Svjetska meteorološka organizacija. Riječ je o vremenskom fenomenu koji uzrokuje više globalne temperature. Kako navodi WMO, trebao bi se nastaviti do kraja godine.

El Niño conditions have developed in the tropical Pacific for the first time in seven years, setting the stage for a likely surge in global temperatures and disruptive weather and climate patterns.

“Uvjeti za El Niño su se razvili u tropskom Pacifiku prvi put u sedam godina, postavljajući temelje za vjerojatno povećanje globalnih temperatura i poremećaje u vremenskim i klimatskim uzorcima”, poručili su.

#ElNiño is a natural climate pattern associated with warming ocean surface temps in the central and eastern tropical Pacific Ocean. But it takes place in the context of a climate changed by human activities.

Ovu vijest iskoristila je voditeljica RTL direkta Mojmira Pastorčić te je u najavi priče o El Ninu poručila sljedeće:

“I meteorolozi ovih dana gledaju u nebo, ali ne zato da vide leteće aute, nego zato što stiže El Nino koji bi mogao biti još gori nego zadnji put. Sjećate se ono 2016. kada je svijetu donio najtopliju godinu u povijesti, a nama nesnosne vrućine i toplo more kao u kadi. E pa ove godine čeka nas još gori pakao”, poručila je Pastorčič.

“To je dio kompleksnog prirodnog fenomena, to jest jedne prirodne oscilacije u jugoistočnom dijelu Pacifika, gdje imamo izmjenu toplijeg razdoblja temperature more, to je faza El Nino i jedna hladnija faza – La Nina”, dodao je meteorolog RTL-a Dorian Ribarić.

🎞️ What you need to know about El Niño and La Niña 🧐 pic.twitter.com/MxXY0xw65J

Prošli El Nino je doveo do toga da je 2016. ostala najtoplija zabilježena godina. U Svjetskoj meteorološkoj organizaciji smatraju da bi rekord uskoro mogao pasti.

“Pojava El Niña uvelike će povećati vjerojatnost rušenja temperaturnih rekorda i izazivanja ekstremnijih vrućina u mnogim dijelovima svijeta i u oceanu’, rekao je Petteri Taalas, glavni tajnik WMO-a.

“Proglašenje El Niña od strane WMO-a signal je vladama diljem svijeta da mobiliziraju pripreme za ograničavanje utjecaja na naše zdravlje, naše ekosustave i naša gospodarstva’, rekao je Taalas, javlja CNBC.

NCEP has placed Earth's average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.

This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) July 4, 2023