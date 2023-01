‘MOJE ISKRENO SAUČEŠĆE HRVATIMA!’ Nisu svi impresionirani našim uspjehom: Ursulu na dan dolaska u Hrvatsku zasuli komentarima, ‘cijene će skočiti u nebo, a siromaštva će biti sve više’

Prvog dana ulaska u Schengen i eurozonu Hrvatsku je posjetila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

U povodu njezinog posjeta na svom službenom Twitter računu je objavila status u kojem navodi kako je ovo vrijeme novog početka, kao i da nigdje ta rečenica nije više istinita nego u Hrvatskoj.

“Danas se Hrvatska pridružila Schengenu i eurozoni, dva jako velika postignuća. Tako mi je drago što sam ovdje, na ovaj dan sreće i ponosa za Hrvatsku”, napisala je von der Leyen u svojoj objavi na Twitteru.

🇭🇷 It is the season of new beginnings.

And there is no place in Europe where this is more true than here in Croatia.

Today the country joins the Schengen area and the Eurozone.

Two immense achievements.

I’m so glad to be here, on this day of joy and pride for Croatia. pic.twitter.com/d4A2JWoOXf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023