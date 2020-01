‘Moja smjena je već dogovorena’: HDZ-ova ravnateljica progovorila o navodnoj tučnjavi u bolnici

Autor: Dnevno

Zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Dijana Zadravec, o čijoj je smjeni trebalo odlučivati Upravno vijeće bolnice ali je sjednica odgođena na zamolbu ministra zdravstva Milana Kujundžića, ustvrdila je u četvrtak kako iz medijskih napisa proizlazi da je odluka o smjeni već donesena.

Radi se o incidentu od 18. prosinca, kada je na jutarnjem sastanku Zadravec verbalno, a potom i fizički napala Miju Primorac, voditeljicu Odjela nabave medicinskih proizvoda u toj bolnici.

“S obzirom na medijske napise, koji očito potječu izravno iz Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice, imam potrebu reći da otkazivanje i zakazivanje nove sjednice Upravnog vijeća ‘za moju smjenu’ nema nikakvog smisla. Iz medijskih napisa jasno proizlazi da je odluka o mojoj smjeni već donesena, a potvrđivanje Upravnog vijeća takve odluke predstavlja pravnu farsu”, poručila je Zadravec u priopćenju.

“Upravo onaj koji je rekao da će se u potpunosti poštovati pravna procedura je dopuštanjem medijskih objava o mojoj smjeni tu proceduru prekršio. Po mojem mišljenju, situacija je više nego sazrela da nadležna tijela preispitaju cijelu proceduru“, navodi Zadravec

Ministar zdravstva Milan Kujundžić potvrdio je u četvrtak da je zamolio predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice da odgodi sjednicu o sudbini Zadravec kako bi se ona, poštujući demokratske i pravne standarde, mogla braniti pred svim članovima Vijeća, s obzirom da dva člana Vijeća u utorak, kada se sjednica trebala održati, nisu bila u Hrvatskoj.

Proceduru u kojoj su saslušani svi sudionici događaja provelo je Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Portal Index.hr objavio je nalaz povjerenstva koje je ocijenilo da je Zadravec napravila tešku povredu ovlasti iz radnog odnosa.

Podsjetimo, Dijana Zadravec je već ranije za 24.sata ispričala svoju verziju događaja u kojoj tvrdi da je istina znantno drugačija.

“Zapravo se nije dogodilo gotovo ništa od onoga kako piše u medijima. Ona je mene udarila. Začudila sam se da se ovo uopće dogodilo i definitivno nisam to promatrala na način na koji je dosad opisivano. Iznesene su brojne neistine jer uopće nije bilo tučnjave”, kaže Zadravec.

Zašto je dolazila policija?

“To morate pitati one koji su ih zvali”,odgovorila je zamjenica ravnatelja.

Svjedoci tvrde da navodno “svakodnevno vičete na ljude te kako s vama svi imaju problema”. Kako komentirate ove optužbe”, upitali su novinari Zadravec?

“Ljudi kojima ne odgovara moj način rada i uvođenja reda, odgovornost za rad ili nerad, pridržavanje rokova te organiziranost; žele moj način komunikacije prikazati kao problem, a problem je što nekima u sustavu zdravstva u kojemu radim očito ne odgovara red. U Međimurju, otkud potječem, još u djetinjstvu sam stekla radne navike s usađenim osjećajem za odgovornost”.

Što se događalo u trenucina navodnog napada?

“Pozvala sam troje djelatnika koji su učinili propust da mi objasne okolnosti zašto se to dogodilo. Dvojica su se ispričala, ali Mia Primorac mi je počela verbalno oponirati. A onda je izvadila mobitel kako bi me snimala. Ne znam zašto je snimala, vjerojatno je htjela da situacija krene u njenu korist. Zatim sam joj htjela uzeti mobitel, a ona me udarila u ruku. Ja njoj nikako nisam fizički uzvratila. Nisam ju ni ogrebala ni udarila. Nismo imali nikakav fizički kontakt s moje strane. Pozvala sam ju na odgovornost jer ako netko ne napravi bazični zadatak, mora reći zašto to nije učinio. Očekivala sam da će odgovoriti zašto nije, a ona se umjesto toga počela svađati”.