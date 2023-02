‘MOJ RAK JE U TREĆEM STADIJU, STANJE JE JAKO LOŠE’ Sedam mjeseci joj nisu rekli da ima karcinom: Berošu, kakve ja to motive imam? Hitno trebam kemoterapiju

Autor: Dnevno.hr

Odvjetnica Lina Budak čiji slučaj posljednjih dana zaista potresa hrvatsku javnost gostovala je u Točki na tjedan o svemu što je doživjela pokušavajući se liječiti u okviru hrvatskog zdravstvenog sustava.

Pozvala je i glavnu državnu odvjetnicu da se pozabavi njenim slučajem, ali i etička povjerenstva.

“Pacijent koji to ne zna nema nikakve šanse”, kaže na pitanje što je s pacijentima koji nemaju njezino znanje i poznanstva.





“Ja sam zaprepaštena ovako drskim i bezobraznim odgovorom, pozivam Beroša da jasno kaže kakve ja to prikrivene motive imam”, rekla je na početku emisije o odgovoru ministra Beroša na njezine pritužbe.

“Podsjetit ću da sam ja Berošu pisala u prosincu 2022. godine. Napisala sam da mi vrijeme curi i da ovo činim sa željom da se nikad nikome više ne dogodi ova strahota koja se dogodila meni. To sam napisala ministru prije više od dva mjeseca i do danas nisam dobila odgovor. Ne znam je li Beroš pročitao moju pritužbu. Nadam se da institucije koje plaćamo čitaju naše pritužbe jer nikakav odgovor nisam dobila u odnosu na tu pritužbu. Dobila sam prije dva dana jedan e-mail u kojem vidim da je započet inspekcijski nadzor vezan uz drugi dio pritužbe koji sam poslala 13. veljače”, rekla je Budak.

Kaže, njezin motiv da istupi u javnost je zdravlje koje je, navodi, upropašteno propustima Klinike za tumore.

“Ja se 10 punih mjeseci ne liječim, tek sam prije tri tjedna operirana. Moj karcinom je u trećem stadiju, tumor se višestruko povećao, moje zdravstveno stanje je jako loše, meni je potrebna hitna kemoterapija”, rekla je i dodala da je zgrožena noćnim mailom predstojnika Klinike za onkologiju, gospodina Pleštine.

Otkrila je i da se u njezin slučaj uključila pučka pravobraniteljica, a pohvalila je i ljude u HALMED-u kojd kojih je provjeravala postoji li u Hrvatskoj kemoterapija kakvu preporučuje njemački liječnik.

“Čim sam dobila mail poslala sam je njemačkom kirurgu i pitala odgovaraju li sastojci tih svih lijekova preporučenoj kemoterapiji i on je rekao da da. Odgovorio mi je u roku dva sata. Nakon toga sam se obratila doktoru Pleštini, šefu onkologije na Rebru, koji mi je u noćnom mailu napisao da lijekovi jesu dostupni, ali da ne rade iz tuđe recepture. Pa to nije tuđa receptura! To je receptura za moje stanje, univerzitetske klinike u Muenchenu. Postoji univerzalno liječenje, postoji protokol za liječenje, za liječenje takvog stanja kakvo je moje”, rekla je odvjetnica.









Lina Budak smatra i da je nemoguće da osoba koja vodi Kliniku za onkologiju nakon ovakvog pisma ostane na toj poziciji.

“Podsjetila bih i pozvala državno odvjetništvo i gospođu Hrvoj Šipek da provjeri ima li u mom slučaju elemenata kaznenog djela kaznenog djela nesavjesnog liječenja i kaznenog djela nepružanja pomoći u hitnim stanjima. Htjela bih istaknuti da mi se čini da bi ravnatelj KBC Sestre milosrdnice sada trebao biti žrtveno janje jer mi se ispričao pismenim putem u prosincu”, navela je.