MOJ PRIJATELJ VILI? Kojundžić o spornim poslovima: ‘Iz današnje perspektive, ovo mi se nije isplatilo. Nije me kontaktirao ni DORH ni USKOK’. Beroš tvrdi: ‘Nema pogodovanja’

Autor: Dnevno.hr

USKOK je pokrenuo istragu o isplatama Ministarstva zdravstva tvrtki Cuspis, zbog sumnje da su pojedini poslovi preplaćeni, ali i zbog potencijalnog sukoba interesa.

Pod povećalom se našao vlasnik tvrtke Vinko Kojundžić za kojeg se navodi kako je prijatelj ministra zdravstva Vilija Beroša.

Naime, njegovoj je firmi za razne informatičke poslove isplaćeno ukupno 20,28 milijuna kuna, a u medijima se posebno naglašavalo da je prema navedenom ugovoru pet zaposlenika te firme radilo više od 100 sati svakoga dana.

“To je još jedna informacija koja se vrti i koja govori da je postojalo samo pet ljudi. U javnom natječaju, koji je dostupan svima, vidi se da je pet ljudi bilo onih, koji se ocjenjuju, a projekti tim daleko je veći. Možete pogledati u svakom natječaju. Plus, mi smo ponudili još više ljudi u svakom od tih natječaja. Tako da matematika, koja se dijeli s pet ljudi, ne stoji i to nije uopće bilo definirano u tom natječaju”, rekao je Kojundžić.

‘Ponudili smo više od pet ljudi’

Kojundžić kaže, dosad ga nitko nije kontaktirao, niti DORH niti USKOK, kaže za RTL.

Na pitanje zašto dokumentacije nije dobra Državnom uredu za reviziju, Kojundžić ne zna odgovor.

“Ja nisam gledao te papire koji su oni dobili, ja znam što smo mi dobili kao ponudu i danas sam pogledao na Oglasnik javne nabave i znam da smo ponudili daleko više ljudi nego od pet. Ja se čudim da netko, tko o tome piše, nije pogledao barem natječaj koji je bio javno objavljen i koji je još uvijek dostupan svima, i da vide minimum ljudi koji se ponudio po svakom od ta dva natječaja”.

Nije Berošev prijatelj

Kaže i da nije Berošev prijatelj.

“Sadašnjeg ministra upoznao sam i prvi put u životu i vidio sam ga kad je on došao u Ministarstvo zdravstva. Mi smo već radili kao podisporučitelj Ericsson Nikole Tesle. Fizički sam ga vidio par puta u životu i to je to. To su sve konstrukcije s ciljem da nas negdje onemoguće. Označio sam ljude koji su ti koji pokreću ovo, tko stoji iza toga i zašto”, rekao je i dodao da mu se posao iz današnje perspektive nije isplatio.

Beroš: Nije bilo nikakvog pogodovanja

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je prozivke da je pogodovao prilikom nadogradnje informatičke opreme.

“Slažem se s Petrovom da bi ministar trebao odstupiti ukoliko je nalaz državne revizije loš. Upravo je nalaz državne revizije za financijsko poslovanje Ministarstva zdravstva bezuvjetan. Dakle, pozitivan, dobar. Ono što nije dobro, zbog čega smo dobili uvjetnu ocjenu, određena je usklađenost poslovanja i na tom tragu postoje ispravci u određenom knjigovodstvenom funkcioniranju Ministarstva zdravstva. Dakle, uočena je i prihvaćena na neki način ocjena i već su pokrenute izmjene. Kada je riječ o funkcioniranju ministarstva, odgovorno mogu tvrditi da nije bilo nikakvog pogodovanja niti imam prijatelje kojim dijelim poslove niti se bilo što takvo događa. Svi poslovi pokrenuti su na traženje struke. Procesi javne nabave provedeni su sukladno zakonu. Isto tako, svi daljnji elementi, uključujući i plaćanje u skladu su sa zakonom, rekao je u Dnevniku HRT-a.