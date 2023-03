‘MOGU ME JEDINO MRTVU IZNIT’! Hrvatska novinarka dobila izgon iz stana: Sama ga je renovirala i dobila na uživanje

Autor: Dnevno.hr

Početkom ovog tjedna pročelnica gradske imovine u Splitu Maja Đerek objavila je kako Grad Split neće dopuštati da se korištenjem gradske imovine radi na štetu najosjetljivijeg dijela populacije. Tom prilikom Đerak je objavila četiri imena koja svojim nemarom, kako je rekla pročelnica, ugrožavaju socijalno ugrožene. Naime, jedan od prokazanih je u međuvremenu dobio stan, drugi je u međuvremenu dobio pa prodao stan, treća je u međuvremenu išla raditi u Sinj, a četvrta je u međuvremenu prestala plaćati najamninu, piše Slobodna Dalmacija.

Ta koja je prestala plaćati najamninu i koja je Gradu dužna 6.304 eura je bivša novinarka Marija Erceg koja je i sama socijalno ugrožena.

Karijeru je započela u Slobodnoj Dalmaciji, nastavila u Privrednom pregledu iz Beograda, a završila u Tanjugu gdje je kao član uredništva dočekala raspad Jugoslavije. Nakon toga je sudjelovala i u stvaranju Hine.





Tamo negdje devedesetih je stanovala u obiteljskoj kući na Lučcu, a kada je kuća izgorjela, otišla je u podstanare. Popularnu Mare je novinarski posao za Hinu početkom 2000-tih odveo na Vis, zbog posjeta Stipe Mesića. Igrom slučaja, našla s tadašnjim predsjednikom na zajedničkom ručku, koji joj je pomogao riješiti stambeno pitanje nakon što je čuo njezinu priču.

Ustupili joj stan na doživotno uživanje

“Splitsko dopisništvo Tanjuga je bilo u Kružićevoj ulici, pa sam jednostavno zavoljela to mjesto. Kroz prozor sam gledala stan u kojem danas živim, a u kojem su tada bile prostorije “Dalmatinske akcije”.

Onda je 1993. tamo netko, pod okriljem noći, bacio bombu. Sve je otišlo u papar. Ostali su samo vanjski zidovi. A ja sam to dobila na korištenje. Svi su se krstili i pitali me: Kako su ti mogli to dati? Pa nisu mi oni dali, nego sam ja to tražila! Znala sam točno kako ću uredit, jer sam godinama, sjedeći preko puta, o tome maštala”, priča Erceg,

Na kat se tada nije moglo doći jer nije bilo stepenica. Marija je sama sve renovirala, a Grad je tada potpisao da joj ustupa taj prostor na doživotno uživanje.

“Ja sam taj papir zagubila… Ali ga valjda i dalje imaju u Banovini”, nada se Marija.

Gradu je dužna 6.304, a jedan od razloga za dug je što je obračun struje, kako je to bio poslovni prostor, ostao po industrijskoj tarifi.









“Gdje ću ja? Ne mogu me tako kao vreću izbacit na ulicu… Ako će tako, onda me mogu jedino mrtvu iznit”, predlaže umirovljenica.