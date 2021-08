MOGLA BI UGINUTI I PARTNERICA LABUDA KOJEG JE UBIO MAĐAR! Uginuo u agoniji: Srce im se lomi jer biraju partnere za cijeli život!

Autor: N.K

Jučer oko oko 17 sati Mađarski državljanin skočio je vrha jahte ravno na labuda koji je malo nakon toga u muci uginuo. Svjedok tvrdi kako su se djeca i prisutni na jahti smijali događaju.

Čitatelj ŠibenikIN smatra kako je stranac na plemenitu pticu skočio namjerno kako bi zabavio društvo, a policija tvrdi kako nije utvrđeno namjerno skakanje na nesretnu životinju.

Svjedok ovog događaja odmah je pozvao policiju.

Bilo im je jako smiješno

Po njegovim riječima, čovjek je skočio s visine od jedno šest-sedam metara kako bi zabavio prisutne na brodu.

“Dakle, čovjek s jahte, stranac, kao da je to neka šala, skočio je s vrha ravno na labuda. Djeca na brodu su se smijala, a njegov prisutni prijatelj je sve to snimao mobitelom i baš im je to bilo urnebesno smiješno. Nakon toga skoka, labud se još par minuta mučio, nije mogao podignuti vrat i naposlijetku je umro”, priča izbezumljeni čovjek.

Nadodaje kako su mu ljudi s rive vikali da je luđak te kako je policija u posjedu snimke gdje oni gumenjakom odvoze lešine.

Policija nije utvrdila namjeru

Iz šibenske policije kažu kako je policija izašla na teren i utvrdila da je državljanin Mađarske skakao sa usidrenog broda u Skradinu i skočio na labuda kojeg su naknadno u večernjim satima pronašli mrtvog.

Nisu utvrdili da je muškarac namjerno skočio na nesretnu pticu, pa tako nema ni elemenata kaznenog djela te je riječ o nesretnom slučaju.









I drugi bi mogao uginuti

Inače, labudovi imaju samo jednog partnera za cijeli život i ako jedan od njih ugine, ovaj drugi može vrlo brzo uginuti od tuge.

Na temelju članka 44. Zakona o zaštiti prirode postoji Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama te je tako određena i visina naknade za ubijanje pojedinog primjerka posebno zaštićenih vrsta: – crvenokljuni labud (Cygnus olor) 3600 kuna; žutokljuni labud (Cygnus cygnus) 9600 kuna.