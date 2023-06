Modrićeva odvjetnica objasnila što je neuobičajeno u njegovom slučaju

Autor: Dnevno.hr

Polako se tek spušta ‘prašina’ nakon ponovno podignute optužnice protiv legendi hrvatske nogometne reprezentacije kapetana Luke Modrića i bivšeg braniča Dejana Lovrena.

Dan nakon presude, oglasila se odvjetnica Luke Modrića Laura Valković:

“Teško je govoriti da smo se iznenadili. Jesmo u smislu da je pravomoćno dovršen pa je neuobičajeno da se postupak ponovno pokreće. Općinski kazneni sud u Zagrebu je donio rješenje kojom je odbacio optužnicu. Na to se žalilo Županijski državno odvjetništvo, što je Županijski sud u Zagrebu odbio i potvrdio rješenje Općinskog kaznenog suda. Zato je neuobičajeno jer je pravomoćno to bila dovršena stvar”, rekla je Valković i nastavila:





Nisu zaprimili optužnicu

“Dvaput se o istom ne može raspravljati, ovo je pravno pitanje koje je raspravljeno. Sudovi su ušli u pitanje osnovanosti sumnje postoji li to kazneno djelo ili ne i to je nešto što se ne može ponavljati. Luka Modrić otpočetka govori da je njegova savjest čista i mirna, da nije počinio to kazneno djelo. Ostaje kod toga i mirne je savjesti. Kao branitelji nismo još zaprimili optužnicu, ne znamo sadržaj u cijelosti pa ćemo, kad vidimo detalje u njoj, odlučiti o daljnjim koracima”, zaključila je.

Podsjećamo, Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je novu optužnicu protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena.

Optužuje ih se da su tijekom istrage inkriminirali Zdravka Mamića, a onda su na raspravi obojica promijenila svjedočenje.