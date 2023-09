Moćno oružje poslodavaca protiv nerada izaziva zabrinutost: ‘Svi pričaju o tome, jezivo je’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je softver za praćenje njezinog poslodavca otkrio “vrlo nisku aktivnost pritiska” na njezinom prijenosnom računalu između listopada i prosinca, žena iz Australije tvrdi da je otpuštena s mjesta konzultantice.

Naime, u nedavnoj prijavi njezin je menadžer kazao da je uloga zahtijevala više od 500 pritisaka tipki na sat, a ona je u prosjeku imala manje od 100.

Zatim, u srpnju je jedan poslodavac, Michael Patrón, rekao na X-u, bivšem Twitteru, kako je upravo otpustio dvojicu radnika koji su koristili tehnologiju pomicanja miša za oponašanje posla.





‘Radnici nisu dugo tipkali’

Nakon što su propustili rokove i imali duga kašnjenja u odgovorima na poruke, Patrón je napisao da je izvješće Time Doctora, tvrtke za analitiku radnih dana, otkrio da je bilo dugih vremenskih razdoblja kada radnici nisu tipkali, piše Business Insider.

Voditelj marketinga u Time Doctoru Carl Borja rekao je za Insider da tvrtka nudi nadzorne ploče u stvarnom vremenu i izvješća o napretku koja pomažu tvrtkama da procijene razinu produktivnosti svojih zaposlenika, posebno njihovo vrijeme provedeno na poslu, odmore te korištenje weba i aplikacija.

Osim toga, Time Doctor također nudi alat za praćenje zaslona koji tvrtkama omogućuje pregled zaslona zaposlenika putem snimaka ili snimaka zaslona — može se uključiti i isključiti prema potrebi.

“Pomažemo tvrtkama s analitikom produktivnosti”, rekao je.









Istraživanje

Time Doctor je vidio kako se posao ubrzao u posljednjih nekoliko godina kako je rad na daljinu uzeo maha, rekao je Borja, a pokret povratka u ured nije eliminirao potražnju za softverom za praćenje zaposlenika.

“Sada, nakon pandemije, iako se ljudi vraćaju u urede, tvrtke se prilagođavaju hibridnom radu”, rekao je. Iako tvrtke već dugo koriste softver za praćenje zaposlenika kako bi pratile radnike, posljednjih godina sve više tvrtki usvojilo je hibridni i potpuno udaljeni rad, ti su proizvodi postali mnogo popularniji. Borja je rekao da se više od 298.000 zaposlenika diljem svijeta prati pomoću softvera tvrtke, a njeni najveći kupci su u SAD-u, Velikoj Britaniji i Australiji.

Anketa Resume Buildera provedena u ožujku među 1.000 američkih poslodavaca s primarno udaljenim ili hibridnim načinom rada radnika pokazala je da 96 posto njih koristi neki oblik softvera za praćenje zaposlenika, koji se ponekad naziva i bossware, za praćenje produktivnosti radnika. Prije pandemije koristilo ga je samo 10 posto tih tvrtki, pokazalo je istraživanje. Oko tri četvrtine ispitanika reklo je da su otpustili zaposlenike na temelju nalaza iz njihovog softvera za praćenje.









Sustav praćenja JPMorgana, na primjer, prati sve, od posjećenosti ureda do vremena provedenog u sastavljanju e-pošte, izvijestio je prošle godine Insider. U Teslinoj tvornici u New Yorku, radnici su rekli za Bloomberg da tvrtka prati koliko su aktivni na svojim računalima – i da su zbog toga izbjegli pauze za odlazak na zahod. Druge tvrtke prate klikove mišem ili koriste fotografije web kamere kako bi osigurale da su radnici za svojim računalima. Osam od 10 najvećih američkih privatnih kompanija prati produktivnost svojih zaposlenika, izvijestio je The New York Times prošle godine.

‘Svi u industriji pričaju o tome’

U anketi Resume Builder, samo 5 posto poslodavaca koji su prijavili korištenje softvera za praćenje reklo je da njihovi zaposlenici nisu bili svjesni da ih se prati. Iako je Borja rekao da Time Doctor potiče svoje klijente da svojim zaposlenicima otkriju korištenje softvera za praćenje, ne može jamčiti da će to učiniti.

Web stranica tvrtke Time Doctor kaže da je u interesu njihovih kupaca da budu transparentni sa svojim zaposlenicima kako bi znali da se smatraju odgovornima — i mogu smanjiti sve svoje aktivnosti koje troše vrijeme.

Radnici koji nisu zadovoljni time koliko ih se prati možda neće moći učiniti ništa po tom pitanju. Odbijanje uključivanja vaše web kamere tijekom sastanka, na primjer, moglo bi vašem poslodavcu dati pravo da vas otpusti ako živite u SAD-u, rekli su pravni stručnjaci ranije za Insider.

Neki radnici softverskih tvrtki za praćenje zaposlenika izrazili su zabrinutost zbog privatnosti.

“Svi u industriji pričaju o tome. Imate oko Big Brothera koje gleda sve što zaposlenici rade, i to je pomalo jezivo”, rekao je zaposlenik Time Doctora za Insider 2021.