Moćni trolist gradova o kojem se ne govori: Zajedno mogu pokoriti svijet

Kad zrakoplov sleti u singapursku zračnu luku Changhi, posjetitelja dočeka prvo iznenađenje. Bomboni na šalteru za pregled putovnica umjesto mrzovoljnih policajaca. Uzme li svaki od 32 milijuna putnika koliko ih godišnje prođe tom zračnom lukom jedan bombon, to je više nego solidna količina bombona. To je zapravo prva singapurska investicija u turizam. Detalj kojim Singapur daje do znanja putnicima da su dobrodošli. Taj azijski grad država ima 735 četvornih kilometara.

Za usporedbu, površina Zagreba je 1200 četvornih kilometara pa je i prema hrvatskoj metropoli Singapur patuljak. Država je to koja nema Dubrovnik, Hvar, pulsku Arenu ili brački Zlatni rat pa ipak je izjednačena s Hrvatskom u zaradi od turizma. I kad ni priroda ni povijest nisu ostavili znamenitosti koje bi turisti obilazili, jedino je rješenje da se znamenitosti stvore. Rečeno – učinjeno. Izgrađen je kompleks Marina Bay, svjetsko arhitektonsko remek-djelo koje privlači milijune posjetitelja iz cijelog svijeta.

Singapur je najčistiji grad na svijetu, što odmah primjećuje posjetitelj bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolazi. Zna li se kako su azijski gradovi prilično prljavi, a ni mnogi europski nisu bolji, Singapur iznenađuje nevjerojatnom čistoćom. Čist, a nigdje kanta za smeće. Poput kanta koje i dalje ukrašavaju zagrebačke ulice, odmaknemo li se malo dalje od Cvjetnog trga i Tesline ulice. Za razliku od Zagreba koji je dio svoga gradskog prostora na Jakuševcu pretvorio u odlagalište smeća, Singapur si taj luksuz ne može dopustiti. S obzirom na to da je otok, pa nema višak prostora, zbrinjavanje otpada pretvoreno je u znanost i jedan je od državnih prioriteta.

Tehnologija zbrinjavanja otpada jedan je od singapurskih izvoznih proizvoda. U Singapuru (ime znači “lavlji grad”) nema na primjer ni odbačenih žvakaćih guma po ulicama. Što znače na pločnik bačene žvakaće gume najbolje se vidi kad se ode ispred zagrebačkog nebodera kraj Trga bana Jelačića. Tisuće bijelih mrlja nisu umjetnička akcija Turističkog saveza već ugažene žvakaće gume koje su prolaznici bacili na pločnik. Kad se zalijepe za cipelu, nije veselo.

Singapur nije Sumamed pa da kemičari analiziraju kako izgleda molekula tog antibiotika i onda je kopiraju. No tajna singapurskog uspjeha nije zaštićena poput formule za Coca-Colu i može se ponoviti barem djelomično. Razlog je banalan. Singapur je postao to što jest ne zahvaljujući tajnoj formuli nego genijalnosti jednog čovjeka, Leeja Kuana Yewa, i njegovu tradicionalnom konfučijanstvu utemeljenom na yinu i yangu. Iako se yin i yang mogu primijeniti i na seks, ponajprije je riječ o filozofskom poimanju ravnoteže u prirodi i ljudskom društvu. Pa kad se u politici primijeni ravnoteža yina i yanga, rezultat je Singapur.

Društvena ravnoteža bogatstva ključ je uspjeha Singapura. To je grad država koji je uzor mnogima, posebno u Aziji. Država u kojoj nema ljudi koji žive ispod crte dostojanstva ili, manje uvijeno rečeno, sirotinje. Prostor gdje nema razlike između centra i periferije ni po čistoći ni po izgledu ulica, gdje nema periferijskih geta karakterističnih za suvremene gradove. Singapur je država prema kojoj Švicarska izgleda kao zemlja u kojoj je uz bogatstvo itekako vidljivo i siromaštvo.

Singapurska priča ne bi bila toliko zanimljiva da četrdesetak godina ranije taj azijski grad država, u kojem je broj stanovnika narastao sa 1,6 milijuna kad je priča započela na 5,6 milijuna danas, nije bio tipični grad jugoistočne Azije. Prljav, siromašan, s ulicama punim straćara bez zahoda s tekućom vodom. Njegov uspon od države Trećeg svijeta, siromaštva i bijede, do jedne od najbogatijih, gdje ljudi ne kopaju po kontejnerima za smeće, vrijedan je proučavanja. A početak je bio bolan, obilježen krvavim sukobima.

Sa suzama u očima Lee Kuan Yew objavio je svojim singapurskim sugrađanima – gotovo je, izbačeni smo iz Malezijske Federacije. Razlog su bili krvavi međuetnički sukobi na prostoru Singapura. 21. lipnja 1964. tisuće Malajaca krenulo je u procesiju kako bi proslavili rođendan proroka Muhameda. Za Malajce, većinom muslimane, bila je to posebna svetkovina. Procesiju su promatrali okupljeni Kinezi. I kako to često biva, za krvoproliće je potrebna samo jedna budala. Iz redova promatrača doletjela je staklena boca u smjeru procesije i pogodila jednog muslimana u glavu. Ostalo je prošlost.

Punih sedamnaest dana trajali su krvavi međuetnički sukobi. Dvadeset i tri osobe izgubile su život, gotovo pet stotina teže je i lakše ranjeno. Uveden je policijski sat i činilo se kako se situacija smiruje. No, etnički sukobi, kad jednom krenu, teško se zaustavljaju. Nastavilo se. Novi poginuli, novi ranjeni. Činilo se kako će se iz Singapura, koji je tada bio dio Malezijske Federacije, ubijanje i nasilje raširiti federacijom te da će svagdje većina navaliti na manjinu. Slično surovom etničkom i međuvjerskom nasilju koje je obilježilo nezavisnost Indije i odnijelo milijun života.

U rujnu 1965. tadašnji premijer Malezijske Federacije Tunku Abdul Rahman donosi odluku o izbacivanju Singapura iz federacije. Tom je odlukom današnji Singapur postao jedna od rijetkih zemalja koje su nezavisnost stekle protiv svoje volje. Bizarna situacija kada se zna koliko je ljudskih života od Azije, Afrike i Europe izgubljeno kako bi se stekla nezavisnost i zavijorila nacionalna zastava.

Težnja za nacionalnim državama ni današnjoj Europi ujedinjenoj u Europsku uniju nije nepoznanica. Lider Katalonije Carles Puigdemont, koji se borio za njezino odvajanje od Španjolske, danas živi u izgnanstvu u Belgiji. Nasreću, u Španjolskoj nije došlo do nasilja. Neki su, poput Baska ili Kurda, posegnuli za oružjem kako bi izborili državu. Ni Hrvatska nije postala samostalna mirnim putem.

Postavši samostalna i nezavisna država protiv svoje volje, Singapur se razvio u jednu od najbogatijih zemalja svijeta. A do toga su došli krenuvši s pozicije siromašnog, prljavog azijskog otoka na rubu Indokine opterećenog etničkim obračunima.

Našavši se preko noći na političkoj i ekonomskoj praznini, transformacija u superbogati grad državu u kojem u miru žive tri etničke grupe i sukobljene religije pothvat je kojemu u suvremenoj povijesti nema ravna. Kinezi, Hindu i Malajci čine stanovništvo današnjeg Singapura. Iste tri etničke grupe zbog čijih su sukoba izbačeni iz Malezijske Federacije. Kinezi su većinska etnička grupa s oko 70 % stanovništva, drugi su Malajci muslimanske vjere, a Hindu su najmanja etnička grupa. Te tri etničke i vjerske grupe u drugim dijelovima Azije redovito se i danas sukobljavaju od Indije do Mjanmara. Od uličnih progona pa sve do pravih oružanih bitaka. Što je više etničkih sukoba, to je manje zdravog gospodarstva.

Na rang-listi najboljih putovnica singapurska je na prvome mjestu. Državljani Singapura mogu putovati u 193 zemlje svijeta. Ispred su zemalja koje su pojam liberalne demokracije kao što su Švedska, Finska, Njemačka, Francuska. Važnost bez viznih putovanja čimbenik je koji se uračunava kad se mjeri poslovna mobilnost ljudi u nekoj zemlji. I na listi zemalja s najmanje korupcije Singapur je na samom vrhu, među prvih pet. Ispred zemalja poput Švedske ili Švicarske koje su poznate kao zemlje zanemarive korupcije.

A da su azijske zemlje u okruženju Singapura korupcijski raj poznata je stvar pa je eliminacija korupcije u Singapuru pravi pothvat. S prihodom po glavi stanovnika od 72,8 tisuća dolara Singapur je ispred SAD-a, Švicarske, Emirata, Saudijske Arabije i zemalja Europske unije. Hrvatsku sa 16 tisuća po stanovniku da ne spominjemo. 1700 kilometara predivne jadranske obale zasad još nije dovoljno da Hrvatsku približi gospodarskoj razvijenosti Singapura.

Lee Kuan Yew, čovjek koji je stvorio današnji Singapur, bez sumnje pripada najzanimljivijim političarima dvadesetog stoljeća. Ujedno je dokaz kako desetljeća na vlasti jedne političke stranke i jednog čovjeka na njezinu čelu ne moraju uvijek značiti korupciju i bijedu. Lee Kuan Yew te lider NR Kine Deng Xiaoping političari su koji su spojili vrijednosti kineske filozofske tradicije s dostignućima modernog doba samo s jednim ciljem – izvući svoje države iz siromaštva. Obojica su u tome uspjela. Naravno da je mali Singapur s nekoliko milijuna stanovnika ipak imao lakši zadatak pa siromaštva više nema. Golema Kina s više od milijardu i tristo milijuna još je na tome putu. No 800 milijuna stanovnika izvukla je iz siromaštva. Ono što je ipak najvažnije jest da se nakon smrti Leeja Kuana Yewa i Denga Xiaopinga njihova djela to jest države nisu raspale i pretvorile u bolesnike Azije.

Ipak, prema zapadnim mjerilima, Singapur je autokratska država. Na vlasti je od osnutka države jedna politička stranka, People’s Action Party. Osnivača države Leeja Kuana Yewa nakon njegove smrti 2015. naslijedio je njegov sin Lee Hsien Loong. U Singapuru nema zapadnjačke slobode govora niti slobode tiska. Nema ni istospolnih brakova. Bilo kakvo javno nastupanje ili pisanje koje se temelji na etničkim ili vjerskim podjelama nije dopušteno. Zakoni se u Singapuru provode bez iznimki. Od kazne od deset tisuća dolara za verbalni napad na vozača autobusa pa do pedeset dolara za bačeni opušak cigarete.

Brojni zapadni NGO-i kritiziraju Singapur zbog pomanjkanja raznih sloboda, od slobode izražavanja u vidu grafita pa do pisanja blogova na internetu.

Kad je riječ o ekonomiji, Singapur je ključni pomak napravio kad je nakon osnutka države najprije odlučio riješiti školstvo. Bez visokoobrazovanih stanovnika nema ni bogate države. Singapursko sveučilište danas je na 26. mjestu na listi najboljih sveučilišta svijeta.

U Singapuru svaka obitelj ima stan, ali ne besplatno. Riječ je o stanovima u zgradama koje bi u Hrvatskoj išle pod elitne kad je riječ o arhitekturi. Mladi stanovnici Singapura stan moraju kupiti, ali po izrazito povoljnim cijenama i s fiksiranim kamatama koje se ne mijenjaju od trenutka potpisivanja ugovora. Država nikomu ništa ne poklanja. Singapurska stanogradnja zapravo ima neke elemente socijalne stanogradnje, ali koja nije prepuštena tržišnoj stihiji i s elementima vlastite odgovornosti kupaca. Tako sve stambene zgrade u Singapuru izgledaju kao da su jučer izgrađene.

U mnogočemu Singapur ima socijalizam, no u kojem ništa nije besplatno jer svaki račun treba platiti. Država je potpuno otvorena za investicije. U brojne projekte Singapur preko svog investicijskog fonda ulazi pola-pola sa stranim investitorima. Za investiranje u Singapuru ne računaju se riječi i slatkorječiva pisma namjere već uplaćeni novac. Stoga je prirodno da Singapur danas spada među tri najznačajnija financijska središta u Aziji. Jedan od načina sprečavanja korupcije je i stalna rotacija kadrova pa tako nije moguće da netko godinama zasjedne u neki državni sektor, bilo da je riječ o građevini ili rješavanju otpada, i stekne veliku moć.

U vremenu u kojem ratna zvona odjekuju od Ukrajine do Gaze, a mediji zlokobno najavljuju kinesku invaziju na Tajvan koja samo što nije počela, pitanje je uče li političari išta iz povijesti. I to ne daleke, srednjovjekovne, nego iz povijesti koja se dogodila jučer. A povratak Hong Konga Kini dogodio se u historijskom jučer. Slušajući izjave ratobornih političara poput američkog senatora Lindsaya Grahama ili Nancy Pelosi, jasno je kako političari poput njih iz povijesti nisu naučili ništa.

Povratak Hong Konga započeo je 1982., u vrijeme hladnog rata, kad je tadašnja britanska premijerka Margaret Thatcher prvi put posjetila komunističku NR Kinu i susrela se s Dengom Xiaopingom, čovjekom koji će, promijenivši smjer u kojem se dotad kretala Kina, promijeniti sliku cijelog svijeta u XXI. stoljeću. Malo je medija koji su u 1982. bili svjesni što se zbiva s Kinom. Na naslovne stranice stizale su fotografije otvaranja američkih restorana brze hrane u Pekingu kao primjer velike kineske promjene.

Takvo viđenje kineskih promjena pokazalo je kako Zapad ne može izaći iz svojih amerikaniziranih stereotipa. Napoleonu Bonaparteu pripisuje se izjava: “Kina je uspavani div, kad se probudi, zatrest će se cijeli svijet.” Margaret Thatcher očito je više vjerovala Napoleonu nego fotografijama restorana brze hrane u medijima.

“Željezna lady”, nadimak Margaret Thatcher, bila je žestoka protivnica komunizma i socijalizma u bilo kojem obliku te je povratak Hong Konga, britanske krunske kolonije, komunističkoj Kini politički pothvat vrijedan izučavanja. Posebno kad se uzme u obzir kako je bez imalo oklijevanja krenula te iste 1982. u travnju, pet mjeseci prije odlaska u Kinu, u rat s Argentinom oko Falklandskih otoka.

Onodobni ratoborni političari poput Lindsaya Grahama i Nancy Pelosy trljali su ruke jer je Margaret Thatcher putovala u Kinu kao pobjednica Falklandskog rata. No gadno su griješili. Putovala je u posjet divu koji se probudio. Za razliku od brojnih drugih političara, ona je to shvatila. U Pekingu se srela s čovjekom koji je probudio diva. Političarom čije je prezime Xiaoping značilo “mali mir”. Deng Xiaoping zaista je bio nizak rastom, 157 centimetara, no Margaret Thatcher znala je kako Deng nikako nije malen. Od Kissingera je naučila važnu činjenicu. Kad Kinezi razgovaraju o politici ili ekonomiji, njihovo poimanje vremena drugačije je od zapadnjačkog. Na zapadu je ključna vremenska kategorija “sad” jer vrijeme je novac.

Kinezi razmišljaju u kategorijama od trideset, pedeset godina. Kako bi se bolje razumjela zbivanja oko Hong Konga koja su započela putovanjem Margaret Thatcher u Kinu i susretom s Dengom, vrijedi dati širu sliku tog vremena. Godine 1982. SAD raskošno naoružava afganistanske borce protiv sovjetske vojske u Afganistanu. Nepoznati Osama bin Laden, potpomognut od CIA-e, regrutira mlade ljude širom islamskog svijeta za borbu protiv komunista i polaže temelje za buduću Al-Qaidu koja će nakon završetka rata protiv Sovjeta krenuti u rat terorom protiv SAD-a.

Operacija Cyclon američke CIA-e za naoružavanje afganistanskih mudžahedina stajala je tri milijarde dolara. Drugo žarište na kojem se borilo protiv komunizma bila je Nikaragva pa je i tu otišlo pola milijarde dolara na naoružavanje kontrarevolucionara. Puno je novca i napora išlo i u Poljsku, gdje je komunistička vlast uvela izvanredno stanje nakon što se sindikalni pokret Solidarnost pretvorio u politički koji je zaprijetio partiji. Te tri zemlje – Afganistan, Nikaragva i Poljska – glavne su političke teme kad Margaret Thatcher stiže u Kinu.

U Kini je dočekuje poruka koja je nije iznenadila. Kina želi natrag Hong Kong koji je Britanija zauvijek oduzela Kini 1844. silom oružja nakon Prvog opijumskog rata. 1898. Britanija drastično širi svoju vlast na tom području na “Nove teritorije”. Britansko carstvo na vrhuncu je moći pa ovoga puta potpisuje s bespomoćnom carskom Kinom ugovor kojim se iznajmljuju “Novi teritoriji” na 99 godina.Pasionirani kartaš bridža i strastveni pušač koji pali cigaretu za cigaretom, Deng podsjeća Margaret Thatcher kako je vrijeme da se riješi problem Hong Konga jer 1997. istječe najam “Novih teritorija” koji je potpisala carska vlada 1898. A godina susreta Denga i Thatcher je 1982.!

Petnaest godina za većinu zapadnih političara uglavnom je jako daleko. Međutim, tomu se ne treba čuditi jer političari u zapadnim demokracijama razmišljaju u okviru mandata od četiri godine. Sve izvan toga uglavnom im je predaleko. Kinezi vrijeme, pa tako i političko, mjere u dinastijama, od carskih pa do suvremenih političkih. Kina je krenula na put gospodarske sile u periodu Denga. Sada je u periodu Xija Jinpinga. Kad je Xi Jinping obznanio kako će se Tajvan vratiti matici zemlji, mislio je to jednako ozbiljno kao što je ozbiljno mislio Deng kad je rekao Margaret Thatcher kako je vrijeme da se Hong Kong vrat Kini.

Ima li danas na vidiku “Margaret Thatcher” u Washingtonu kad je riječ o Tajvanu, jer da se ne zavaravamo, bez vojne podrške SAD-a tajvanski političari koji zastupaju samostalnost imali bi posve drugu dimenziju. Margaret Thatcher nisu bez vraga zvali Željeznom lady. Nije taj nadimak zaslužila samo zato što je bez oklijevanja krenula u rat s Argentinom za Falklandsko otočje s 2400 stanovnika, 13.000 kilometara udaljeno od Britanije.

Čvrstom rukom vladala je i unutar svoje Konzervativne stranke. Kad je započela pregovore s Dengom o Hong Kongu, pobrinula se da mediji, kao ni britanska javnost, o tome ništa ne saznaju. Nakon što je razbudila nacionalni ponos poslavši vojsku na Falklande koje je 1833. Britanija uzela Argentini i nema ih namjeru vratiti, teško bi mogla objasniti kako s mrskim komunistima pregovara o vraćanju Hong Konga. Kolonije koja, za razliku od Falklanda, itekako predstavlja značajnu stavku u britanskoj ekonomskoj moći.

I tu dolazimo do zajedničkog nazivnika koji je omogućio da dvoje velikih političara suprotnih ideologija pregovara umjesto da ratuje. Ni Margaret Thatcher ni Deng Xiaoping nisu htjeli da Hong Kong kao jedna od financijski najvažnijih točaka Azije propadne, što bi se dogodilo da je došlo do oružanog sukoba. Prošlo je 26 godina od trenutka kad je Njegova Ekscelencija Chris Patten, posljednji guverner Hong Konga, u društvu tadašnjeg princa Charlesa, minutu do ponoći, suznih očiju gledao kako se spušta britanska zastava. Na ceremoniji su bili i britanski premijer Tony Blair i kineski predsjednik Jiang Zemin. A točno u ponoć podignuta je kineska zastava.

And the two First Ladies. pic.twitter.com/24qLvT2GLy

China's Deng Xiaoping with US President Jimmy Carter at the White House in Jan 1979.

45 years of Chimerica! 40 years of good relations and five years of borderline divorce! 😆

Deng Xiaoping, čovjek koji je u formuli “Jedna zemlja, dva politička sustava” pronašao rješenje koje je prihvatila Margaret Thatcher, nije doživio povratak Hong Konga matici Kini. Preminuo je četiri mjeseca prije službene ceremonije. Margaret Thatcher više nije bila aktivna političarka. 1990. pala je s vlasti nakon što je izgubila vodeće mjesto u Konzervativnoj stranci. A, prema engleskim medijima, ni s kraljicom Elizabetom II. nije imala najbolji odnos, što je pospješilo njezin pad.

Dengova formula “Jedna zemlja, dva politička sustava” učinila je da Hong Kong i “Novi teritoriji” mirno, bez oružanih sukoba, bombardiranja, ubijenih i osakaćenih, izbjeglica, ruševina i spaljenih kuća, formalno postanu dio Kine. Jedna od točaka sporazuma o ujedinjenju je odredba kojom se određuje period od 50 godina od dana ujedinjenja tijekom kojeg će Hong Kong zadržati svoju političku autonomiju. Ta je točka primjer kako kineski političari doživljavaju vrijeme drugačije od zapadnih. 1982. godine Kina je još bila siromašna zemlja, a Hong Kong bogat. Dengova ideja bila je kako će Kina i posebno njezini veliki radovi za 50 godina po gospodarskoj razvijenosti biti ravni Hong Kongu.

Povratak Hong Konga Kini ponajprije je bio politički čin. Hong Kong je i danas autonoman politički entitet unutar NR Kine, bez obzira na zakonske promjene koje su se dogodile posljednjih godina. Poput zakonske odredbe kojom se ne dopušta nezavisnost Hong Konga. Zakon je donesen nakon nasilnih prosvjeda 2014. Da je Hong Kong autonoman unutar Kine, govori i činjenica kako hrvatski građani mogu putovati u Hong Kong bez vize, ali ako iz Hong Konga žele putovati u Shanghai ili neki drugi kineski grad, treba im viza.

