MOĆNI SUPRUŽNICI KONTROLIRAJU SVE: Bivša ministrica Plenkovića drži u šaci, premijer je gasio vatru i izazvao požar

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Dugo se premijer Andrej Plenković odupirao svim krizama koje su potresale njegovu vladu u oba mandata, bez prevelikih posljedica preživio je slučaj Agrokor i famoznu aferu Borg, postojanim i stabilnim djelovao je njegov HDZ čak i onda kada su privodili ministre koji su smjenjivani pod sumnjom u ozbiljne korupcijske afere. Nije Plenkovićevu rejtingu naštetila ni koronakriza tijekom koje je nacija svjedočila nedosljednim mjerama famoznog Stožera pa je malo tko mogao očekivati da bi se na HDZ-ov rejting mogla odraziti afera INA koja je rezultirala privođenjem nižerangiranih kadrova iz te naftne kompanije. Rezultirala je afera INA medijskim napisima o višemilijunskoj pljački na plinu, zbog čije su se cijene obični smrtnici hvatali za glavu gledajući uvećane račune, a sve to odrazilo se i na rejting premijera Plenkovića koji se i danas bori s krakovima te neugodne priče zbog koje se našao na meti Antikorupcijskog vijeća i Mostova Nikole Grmoje koji ga ne pušta na miru, inzistirajući na tome da premijer Plenković objasni svoju ulogu u gašenju sisačke rafinerije. U to Grmojino kolo uhvatili su se i bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević, ali i nekadašnji šef Nazdornog odbora INA-e Damir Vanđelić, svi odreda udarajući baš po Plenkoviću koji je nedavno imenovao novu upravu INA-e, nastojeći time umanjiti težinu ove megaafere.

Nije naivac

Smjena bivše uprave INA-e u javnom prostoru i među HDZ-ovcima predstavljena je kao svojevrsni Plenkovićev energetski rat, u koji je ušao s bivšim članovima Uprave nastojeći ih se riješiti bez otpremnine. Činilo se sve do prije petnaestak dana da je Plenković zaista u tome uspio i da bi ta priča o prošloj upravi s dolaskom nove momčadi mogla pasti u zaborav. I da, doista samo se činilo, hrvatski članovi Uprave INA-e koje je Vlada smijenila nakon malverzacija s prodajom plina, čime je kompanija oštećena za oko milijardu kuna, podnijeli su tužbe protiv INA-e pa se sada u energetskim krugovima teoretizira da je to sve unaprijed dogovoren scenarij te se navodi da Plenković nije naivac. On je gasio vatru, a sada je izazvao požar, tužba se mogla očekivati i nije nemoguće da je i premijer Plenković na to bio spreman, ali da je tomu morao popustiti ne samo kako bi se sanirale posljedice afere INA koja se odrazila na HDZ-ov i njegov rejting nego i zbog toga što je u bivšoj upravi INA-e sjedio Niko Dalić, suprug šefice Podravke Martine Dalić i njegove nekadašnje ministrice gospodarstva koja je Vladu napustila u jeku afere Borg, i to baš onda kada se počela spominjati premijerova uloga u tom slučaju. Do danas se ta afera nije dokraja razjasnila, što nedvojbeno i daje argumente bivšem gazdi Agrokora Ivici Todoriću za prozivke na račun bivše ministrice, ali i na račun premijera Plenkovića kojega je nerijetko označavao krivcem za slom svojeg poslovnog carstva i za to što mu je kompanija, kako kaže, oteta. Što se točno događalo u pozadini slučaja Agrokor teško da ćemo ikada doznati, no vrlo se dobro zna da je nakon kratke medijske i poslovne apstinencije Martina Dalić na poslovnu scenu vraćena kao šefica Podravke, za što se posebno založio premijer Plenković, pa u krugovima njegovih kritičara vlada sumnja da joj je na taj način zahvalio što ga je zaštitila u jeku afere Borg. Zbog toga se sumnja i da Dalićeva drži u šaci premijera Plenkovića kojemu ova tužba bivše uprave INA-e stiže u neugodnom trenutku, odnosno u trenutku kada nova, prva transparenta uprava INA-e najavljuje veliku reformu te nacionalne kompanije koju bi Plenković od početka nove godine trebao početi vraćati u hrvatske ruke.

Uz Dalića, na tužbu protiv INA-e odlučila se i Barbara Dorić, ali i Darko Markotić, i to uz ostalo i zbog toga što se njihovom smjenom implicira da su odgovorni za pljačku. Polazna točka njihove tužbe jest da je Vlada sama rekla kako je odgovornost na četvrtoj razini direktora INA-e, da bi zatim tražila smjenu kompletne Uprave. Ne treba zaboraviti da su mađarski članovi Uprave sami od sebe podnijeli ostavke, dok je hrvatska trojka to odbijala učiniti pa su Vladu natjerali da ih sama smijeni.

Nezavidna situacija

Sada pak bivši članovi Uprave poručuju kako povod za njihovu tužbu nisu milijunske otpremnine bez kojih bi ostali da su sami dali ostavke, nego to što bi tim činom preuzeli odgovornost za nešto za što se ne smatraju krivima. Nije teško reći kakve su šanse bivšim članovima Uprave u ovom sporu, u svakom slučaju, nije teško zaključiti da je ovo još jedna nezavidna situacija za Vladu, ali i za premijera Plenkovića koji će morati objasniti zašto su bivši članovi Uprave INA-e dobili otkaz ako nisu krivi za aferu koja je rezultirala privođenjima i velikom aferom. Afera INA negativno se odrazila ne rejting vladajuće stranke i premijera Andreja Plenkovića, kojega po medijima prozivaju i zbog toga što je privedeni direktor Damir Škugor navodno unaprijeđen na inzistiranje hrvatskog vladajućeg vrha, pri čemu se aludira i na premijera Plenkovića koji je pridonio njegovu instaliranju, od čega se u Plenkovićevu timu po svaku cijenu nastoje distancirati, no čini se kako i to premijeru sve teže polazi za rukom.