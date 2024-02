Moćni ruski tajkun tužio Hrvatsku, traži više od 35 milijuna eura: ‘Niste to smjeli učiniti’

Autor: Dnevno.hr

Protiv Republike Hrvatske podnijeta je tužba za preko 35 milijuna eura zbog zapljene jahte Royal Romance u vlasništvu tvrtke Lanelia holdings iza koje stoji ruski nekretninski poduzetnik Aleksej Inkin, tvrdi N1.

Podsjećamo, jahta je blokirana u luci u Trogiru na zahtjev ukrajinskog tužiteljstva. Ono ju povezuje s Viktorom Medvedčukom, moćnim ruskim tajkunom protiv kojeg se u Ukrajini vodi postupak. Inače, blokada jahte zatražena je kako bi se naplatila navodna šteta što ju je prouzročio Medvedčuk. Valja podsjetiti kako se Zapad čvrsto zalagao za blokadu imovine ruskim oligarsima povezanima s Vladimirom Putinom nakon početka ruske invazije na Ukrajinu.

Do sada je u javnosti o ovom slučaju bilo dosta dvojbenih informacija. Nagađalo se da je riječ o plovilu koje je blokirano zbog međunarodnih sankcija nametnutih Rusiji nakon agresije na Ukrajinu, no Inkinovi odvjetnici za N1 tvrde da je Royal Romance zadržana u Hrvatskoj u sklopu procesa protiv Medvedčuka. Ukrajinsko tužiteljstvo, navode dalje odvjetnici, navodno ga tereti za veleizdaju, točnije za zaključenje skupih ugovora o nabavi ugljena još 2015. godine. Iako se ova istraga vodi od 2016. do suđenja još nije došlo, a 2022. ukrajinsko tužiteljstvo izdalo zahtjev za blokadom luksuzne jahte koja više nije Medvedčukova već Inkinova.

Jahta zadržana u Trogiru

Jahta je dvije godine u luci u Trogiru, a Inkin smatra da Hrvatska nije imala baš nikakvog osnova da mu zaplijeni luksuzno plovilo. Smatra da je u ovih dvije godine oštećen za više od 35 milijuna eura budući da mu se nezakonito ograničava vlasništvo. Jahtu, čija se vrijednost procjenjuje na oko 130 milijuna eura, morao je održavati, te plaćati vez u trogirskoj marini, a nije mogao, kako je planirao zarađivati na njezinom iznajmljivanju. Trošak je zato, kažu odvjetnici, premašio 35 milijuna eura, što je Inkin specificirao u tužbi protiv Hrvatske.

Za to vrijeme traje natezanje oko jahte na Županijskom sudu u Splitu koji je u više navrata pokušao iz Ukrajine dobiti relevantne informacije o cijelom slučaju. Prije nekoliko dana splitski sud odlučio je produljiti mjeru o oduzimanju jahte Inkinovoj tvrtki, koja je formalni vlasnik, te ju predati Armi, ukrajinskoj agenciji za upravljanje imovinom stečenom korupcijom i drugim zločinima.

No, ova odluka još nije pravomoćna, pa jahta još nije predana ukrajinskim vlastima. N1 je dobio uvid u dokumentaciju kojom Inkin hrvatskim vlastima pokušava dokazati da mu je jahta nezakonito blokirana u Trogiru. Njegov odvjetnički tim iz Odvjetničkog ureda Gajski, Grlić, Prka i partneri tvrdi da nikakvih dokaza na osnovu kojih bi se jahta mogla oduzeti i predati Ukrajini – nema.

















Bliski Putinov prijatelj

Podsjećamo, Medvedčuk je bio i istaknuti ukrajinski političar. Vladimira Putina ubraja u bliskog prijatelja; toliko blizu da je odabrao Putina za kuma jednoj od svojih kćeri. Opisivan je i kao ukrajinski ‘sivi kardinal’ i ‘princ tame’. Nekoliko desetljeća bio je ključni političar u pozadini, blizak Rusiji i svojedobni posrednik dok je Ukrajina mapirala svoju budućnost bez, ili kako se nadao, s Rusijom.

Medvedčukova bliskost Moskvi osigurala mu je istaknute pozicije čak i u raznim ukrajinskim prozapadnim vladama koje su ga vidjele kao arbitra za odnose s Putinom. U intervjuima tijekom godina tvrdio je da se ne slaže s Putinovom ocjenom da su Ukrajina i Rusija jedna nacija. Ipak, tvrdi se da je Putin smatrao ukrajinsko pitanje nerješivim bez Medvedčukovog doprinosa.