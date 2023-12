Moćne sile spremaju nešto veliko, a posljedice će osjetiti svi: ‘Neviđena prekretnica’

Uspješan posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Rijadu u prosincu prošle godine označio je produbljivanje veza između Kine i Saudijske Arabije, dugogodišnjih saveznika SAD-a na Bliskom istoku. Ovaj topli prijem odjekuje kao simbol povezivanja dviju nacija, a čini se da kineski lider Xi Jinping ima ambicije izazvati globalnu dominaciju dolara.

Jedan od ključnih načina ostvarivanja tih ambicija leži u promjeni načina trgovine naftom i plinom. Saudijska Arabija, kao najveći svjetski izvoznik sirove nafte, trguje isključivo u dolarima od 1974. godine. Međutim, razgovori o trgovini u renminbiju, kineskoj valuti, postaju sve ozbiljniji, posebno s obzirom na otvorenost saudijskog čelnika Mohammeda bin Salmana za ovakav korak.

U studenom su Kina i Saudijska Arabija potpisale sporazum o uspostavi valutne linije razmjene, tzv. swap linije, vrijedne 50 milijardi juana (7 milijardi dolara). Ovaj sporazum omogućava Saudijskoj Arabiji slobodan pristup zalihama kineske valute po određenom tečaju, a isto vrijedi i za Peking i saudijski rijal. Iako je iznos trenutno relativno skroman, analitičari ga smatraju značajnom prekretnicom jer bi trgovina naftom i plinom u renminbiju značila izlazak iz zapadnog financijskog sustava, čime bi se izbjegla mogućnost sankcija.

Swap linije same po sebi nisu kontroverzne. Kina ima jednu s Velikom Britanijom, a ugovor sa Saudijskom Arabijom je malog opsega, vrijedan tek djelić ukupne trgovine Saudijske Arabije s Kinom. No, dogovor je značajna prekretnica, ocjenjuje u svojoj analizi britanski The Telegraph. Naime, ako će kineska trgovina naftom i plinom funkcionirati u renminbiju, bit će izvan zapadnog financijskog sustava i ne bi mogla biti sankcionirana.

Uspostavljanje okvira linije razmjene također omogućuje njegovo relativno jednostavno povećanje. Iako je 50 milijardi juana malo, ukupna veličina bi mogla rasti. “To je uglavnom signal da je Saudijska Arabija voljna koristiti renminbi”, kaže Alicia García-Herrero, glavna ekonomistica za Aziju i Pacifik u francuskoj investicijskoj banci Natixis i viša suradnica u europskom think tanku Bruegel.

JUST IN: 🇨🇳 🇸🇦 China & Saudi Arabia ditch US dollar to sign a 50bn Yuan currency swap for trade.

This allows China to start buying oil outside US controlled financial system. 👀 pic.twitter.com/kHmjEDEwJI









— Radar🚨 (@RadarHits) December 26, 2023