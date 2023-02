MOĆNA ŽENA OD KOJE VLADA TREBA STREPITI! Uz blagoslov Europe kreće čistiti ‘baru’ u Hrvatskoj: Plenković na njih nema nikakva utjecaja

Autor: Mirko Jozić / 7dnevno

Malo je onih koji spavaju mirno otkako je u Zagrebu osnovan Ured europskog javnog tužitelja, koji se odlučio pozabaviti korupcijom koje u našoj zemlji ne nedostaje. Jasno je, dakako, da se europski tužitelji u Hrvatskoj bave isključivo pronevjerom europskog novca, a izgleda da su se na tom polju zaigrali članovi vladajuće stranke koji posljednjih tjedana ne prestaju govoriti o aferi svoje kolegice i bivše ministrice Gabrijele Žalac, koja je ponovno aktualna nakon što se doznalo za njezine prepiske s bivšom HDZ-ovom državnom tajnicom Josipom Rimac, a u kontekstu kojih se spominje premijer Andrej Plenković. Priča o toj HDZ-ovoj aferi proširila se i na Hrvatske šume, kojima je donedavno predsjedao Krunoslav Jakupčić, koji se o pogodovanjima i uhljebljenjima u toj državnoj tvrtki i preko nje dopisivao s cijelim nizom premijerovih suradnika, uključujući i Vladina glasnogovornika Marka Milića te glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića.

Niz istraga

Za premijera Plenkovića najveći je problem njegov odnos s bivšom ministricom Žalac, zbog čega i jest posebno uznemiren, no suprotno tezama o tome da ovdje u Hrvatskoj reda uvodi glavna europska tužiteljica, Rumunjka Laura Kovesi, s kojom se predsjednik Vlade nedavno nevoljko sastao u Zagrebu, u njezino ime djeluju domaći tužitelji koji su i Plenkoviću i široj hrvatskoj javnosti otprije poznati kao djelatnici hrvatskog pravosuđa.

Ono što tužitelji nisu uspjeli realizirati i provesti u hrvatskom pravosuđu, sada provode u svojem Uredu europskog javnog tužitelja, u koji je nedavno u svojstvu svjedoka stigla i bivša ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak, s kojom se Plenković razišao u iznimno neugodnom tonu, a treba napomenuti da je Tramišak tijekom posjeta tužiteljice Kovesi s njom imala iznimno prisan susret. Sve je manje prisnosti između Plenkovića i europskih tužitelja koji najavljuju niz istraga u našoj zemlji, uz napomenu da ovoj ekipi pozicije i politički status ne igraju nikakvu ulogu.





Na čelu zagrebačkog Ureda europskog javnog tužitelja je Tamara Laptoš, koju je bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić u travnju 2014. imenovao ravnateljicom USKOK-a, gdje je zamijenila Dinka Cvitana, bivšega Bajićeva zamjenika koji je nedugo prije imenovanja Laptoš imenovan glavnim državnim odvjetnikom.

Zanimljivo je da je Laptoš i sama bila prijavljena Državnom odvjetništvu pod optužbama da je krivotvorila dokaze i zlorabila položaj u čuvenoj aferi Spice, usko vezanoj uz Podravku. U prijavi protiv tadašnje ravnateljice USKOK-a tvrdi se kako je ona vršila neprimjeren pritisak da bi bivši predsjednik Uprave Podravke Miroslav Vitković proizveo nepostojeći dokaz protiv zagrebačkog odvjetnika Zorana Marovića koji je osmooptuženi u aferi Spice. Marković je smatrao da je ponašanje Laptoš protivno odredbama Zakona o kaznenom postupku i Etičkom kodeksu državnih odvjetnika, ali da nije na njemu da prosuđuje je li riječ e o kaznenom djelu.

Podjela imovine

Ova je Čakovčanka cijelu karijeru nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu izgradila baš u Državnom odvjetništvu. Početkom devedesetih bila je državnoodvjetnička vježbenica, a zatim i savjetnica u čakovečkom Općinskom državnom odvjetništvu, da bi potom postala zamjenica općinskog državnog odvjetnika u svojem rodnom gradu s rasporedom u USKOK-u, gdje je bila zamjenica ravnatelja. Odatle stiže sve do čela USKOK-a, a javnost je najviše pamti kao državnu odvjetnicu koja je zastupala optužbu na suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu u slučaju u kojem je on optužen za primanje mita od Hypo banke. Upravo je zahvaljujući tom slučaju Laptoš imenovana tužiteljicom godine na Međunarodnom udruženju tužitelja u Seoulu, a ta nagrada mora da je pridonijela nastavku njezine karijere u Uredu europskog tužitelja u Zagrebu, gdje surađuje i s nekadašnjom zamjenicom glavnog državnog odvjetnika Sani Ljubičić, koja je široj javnosti možda i poznatija od svoje aktualne šefice. Ljubičić se prije koju godinu u medijima pojavila zbog privatne tužbe koju je krajem 2019. podnijela protiv Ljiljane Jurić iz Zagreba, i to zbog klevete. Jurić je bivša supruga odvjetnika Željka Jurića, partnera tužiteljice Ljubičić, koja u tužbi ističe da je protiv nje počinjeno kazneno djelo protiv časti i ugleda jer je Jurić na sudskom ročištu u sporu oko imovine s bivšim suprugom izjavila da tuženika štiti njegova supruga Sani Ljubičić, državna odvjetnica.

Predstavnici medija primijetili su tada da je Ljubičić privatnu tužbu podnijela iz Prilaza Gjure Deželića u Zagrebu, odnosno iz stana koji je, uz vilu pokraj Dubrovnika Holiday Magic Queen i jahtu Princess, i bio jedan od predmeta spora u podjeli imovine nekadašnjeg bračnog para Jurić, a koji je pravomoćnom presudom pripao odvjetniku Juriću.

“Državna odvjetnica Sani Ljubičić ušla je u moj život preko bivšeg supruga, odvjetnika Željka Jurića, davne 2013. godine, kad se doselila u stan u Deželićevoj 81 i počela živjeti s mojim bivšim suprugom. To dobro znam jer sam s bivšim suprugom imala sudske sporove oko razdiobe bračne stečevine te je taj stan bio predmet iste. Sjećam se da sam znala čekati našu zajedničku kćer u Deželićevoj ulici dok se gospođa Sani Ljubičić ne bi spustila iz stana i donijela joj ključeve ili što drugo. Bila je, na primjer, situacija kad sam imala ročište u Dubrovniku vezano uz razdiobu bračne stečevine, konkretno kuće na otoku Kalamota, gospođa Sani Ljubičić je došla i kucala na vrata sudnice prije ročišta u toj istoj sudnici te je prilikom ulaska u sudnicu ljubazno pozdravila mene i mog odvjetnika. Meni ništa nije bilo čudno s obzirom na to da je bivši suprug davno mene upozorio u kojoj je instituciji ona zaposlena i koje su njezine moći. Govorio mi je da neću moći dobiti jedan stan niti jednu kunu (…) Riječ je o četiri stana, dvije kuće i zemljištu, brodu i nekoliko automobila stečenih u 21 godini braka”, tvrdila je svojedobno Ljiljana Jurić, čiji je bivši suprug bio uhićen pod sumnjom u primanje mita u iznosu od 80.000 eura u vrijeme kada je DORH-om rukovodio Radovan Ortynski. Optužnica je podignuta nakon više od pet godina istrage, ali je slučaj otišao u zastaru, a sudac kojemu je baš taj slučaj otišao u zastaru naknadno je postao sudac Vrhovnog suda.

Slučaj Agrokor

U središtu pozornosti Ljubičić se našla kao zagrebačka županijska državna odvjetnica i glavna tužiteljica za Agrokor, a mediji su je prozivali nakon što sud nije prihvatio istražni zatvor za osumnjičene u akciji Agrokor, s izuzećem Ivice Todorića, što se proglašavalo debaklom suda. Baš je Ljubičić predvodila 20 tužitelja u radu na slučaju Agrokor, s tim da treba napomenuti kako je na čelo Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu stigla 2015. godine, prije toga radila je u USKOK-u, i to na nizu poznatih slučajeva od afere Bankomat, Maestro pa sve do afere Indeks u kojoj je osuđen niz profesora i studenata hrvatskih sveučilišta zbog kupoprodaje ispita. HDZ-u se, pak, Ljubičić mogla zamjeriti onda kada je radila na istrazi afere Fimi media protiv Sanadera, a istraživala je i nekadašnjeg premijera, aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, zbog kaznene prijave u kojoj je on navodno vlasniku PR agencije Madison, Mladenu Hrgareku, dao uvjet za daljnju suradnju sa SDP-om. Hrgarek je prema kaznenoj prijavi trebao ostvariti fiktivnu suradnju s tvrtkom Integrafik, koju je vodio Milanovićev prijatelj, no ta kaznena prijava je odbačena. Više je puta Sani Ljubičić javno prozivao bivši gazda Agrokora Ivica Todorić, a glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nedavno je potvrdila da će u slučaju da vještačenje KPMG-a Poljska u aferi Veliki Agrokor padne na sudu, tražiti odgovornost ljudi iz DORH-a koji su radili na tom slučaju. Premda nije otkrila o kojim je ljudima riječ, evidentno je da je riječ o bivšem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu i nekadašnjoj županijskoj državnoj odvjetnici Ljubičić.









“Sani Ljubičić jedna je od glavnih aktera, arhitekata kriminalne optužnice ‘Veliki Agrokor’ i to uz grupu BORG, M. Dalić, A. Ramljaka, KPMG i dr. Arhitekti optužnice i svih procesa oko optužnice, pa i kontakta i potpisa ugovora s KPMG-om, nisu troje tužilaca potpisanih na optužnici, već je to vršila Sani Ljubičić.“

Monstruozan cilj

“Čekali smo da netko upre prstom u Sani Ljubičić, a sada je to glavna odvjetnica. Arhitekti su imali monstruozan cilj, ali na njihovu žalost za ostvarenje toga cilja nisu imali dokaza, tako da su se našli pred problemom“, tvrdio je među ostalim Todorić, dok je svojedobno odvjetnik Anto Nobilo, koji u slučaju Agrokor zastupa Pirušku Canjugu, govorio kako je Ljubičić bila oduševljena Antom Ramljakom te da je neprestano bila u njegovu uredu.

“To sam čuo od insajdera iz Agrokora koji su imali saznanja o tome da je ona ‘stolovala’ u tornju i to bi se moglo dokazati jer postoje svjedoci. Mislim da je Sani sve to odradila, da je to bila njezina akcija. Cvitan je tu bio više sa strane, ali mislim da se Sani razmahala i zaigrala. Jer ni ovaj ugovor nije normalan za odnos vještaka i državnog odvjetnika, ne ide to tako. Osim toga, tu se vidi da su oni svjesno znali da će biti manipulacija i da će Hrvati iz KPMG-a Zagreb sve odraditi. A onda su morali znati i da privremena uprava plaća iste te ljude“, poručivao je Nobilo komentirajući Ljubičić. Svi ti komentari zasad nisu utjecali na njezinu karijeru, dapače, bez prevelike medijske pompe ona i dalje samouvjereno djeluje u Uredu europskog javnog tužitelja, gdje surađuje i s nekadašnjim USKOK-ovim tužiteljem, Splićaninom Tomislavom Kamberom, čiji je otac Boris dugi niz godina bio šef pravne službe Slobodne Dalmacije. Kamber je poznat i kao tužitelj u slučaju JANAF.









Zbog povećanog posla stiglo je pojačanje

Zbog povećanog opsega posla i niza prijava Ured je nedavno pojačan s još dvoje tužitelja. Riječ je o Krešimiru Bačiću iz Splita, sinu splitskog profesora i predstojnika Katedre za ustavno pravo na tamošnjem Pravnom fakultetu Arsena Bačića, te Saši Manojloviću, koji je također stigao iz USKOK-a, a koji je, među ostalim, zastupao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ova ministra Božidara Kalmete. Sve u svemu, europski tužitelji u Hrvatskoj imaju pune ruke posla, tim im se širi, a s njime i borba protiv korupcije koja je uznemirila premijera Plenkovića, njegove stranačke suradnike i njegove kolege iz Vlade.