Moćna svjetska organizacija dobiva desetu članicu: Sanjaju novi svjetski poredak

Šangajska organizacija za suradnju (SCO) će na samitu u glavnom gradu Kazahstana Astani pozvati na “pošteni multipolarni svjetski poredak,” najavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ova fraza je usmjerena protiv “hegemonije SAD-a,” koju Putin odlučno osuđuje.

Multipolarni svjetski poredak značio bi svijet u kojem ima više centara moći, za razliku od unipolarnog poretka u kojem dominira SAD koji igra ulogu “globalnog policajca”.

Dvodnevni samit SCO-a, foruma kojeg su 2001. godine osnovale Kina i Rusija za sigurnost u euroazijskoj regiji, započeo je u srijedu u. Blok čine Rusija, Kina, bivše sovjetske republike u centralnoj Aziji, te Indija i Iran.

U završnoj izjavi, članice će naglasiti svoj “angažman na stvaranju poštenog, multipolarnog svjetskog poretka utemeljenog na ključnoj ulozi Ujedinjenih naroda, međunarodnog prava i težnji suverenih država prema obostrano korisnom partnerstvu,” rekao je Putin na otvaranju plenarne sjednice.

Za Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, taj “multipolarni” svijet je alternativa “američkoj hegemoniji,” koju oba čelnika osuđuju.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Putin je pojačao napore da oko te ideje ujedini zemlje Azije, Afrike, Bliskog istoka i Latinske Amerike.

