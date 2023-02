MOĆNA SUPRUGA MINISTRA OPET U SREDIŠTU PAŽNJE! Projekt koji je trebao zbližiti HDZ i Možemo pred potpunim slomom: Sada svi peru ruke

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nekoliko stotina građana Zagreba nedavno se okupilo na prosvjedu protiv izgradnje spalionice medicinskog otpada KBC-a Zagreb koji je organizirala građanska inicijativa Stop spalionici Rebro uz potporu Zelene akcije. Da građani nisu zadovoljni idejom o realizaciji ovog projekta, jasno je i iz toga što je spomenuta inicijativa prikupila više od 10.000 potpisa građana koji ne podržavaju izgradnju objekta za gospodarenje medicinskim otpadom u krugu KBC-a Zagreb.

Organizatori prosvjeda smatraju da takvi objekti imaju cijeli niz štetnih posljedica za ljudsko zdravlje, čega su stotine prosvjednika i više nego svjesne, što se moglo vidjeti i iz transparenata kojima su jasno poručivali da ne daju Maksimir i da su spremni boriti se protiv zagađivanja zraka. Inicijativa smatra da su ključni argumenti protiv izgradnje spalionice zapravo manjak procjene rizika i inicijalne studije izvedivosti koja bi dokazala da je spalionica najbolje rješenje baš za Maksimir te naglašavaju da je jednako važna i opasnost koja vreba iz toga što bi spalionica bila pozicionirana u gusto naseljenom području. Sporno je među ostalim i to što je Ministarstvo gospodarstva ovoj temi pristupilo dosta netransparentno.

Veliko nezadovoljstvo

Projekt je išao na raspravu krajem prosinca prošle godine, ali bez cjelovite dokumentacije, odnosno sa skraćenom verzijom, zbog čega nije bila moguća odgovarajuća javna rasprava. Tek sredinom siječnja izašla je kompletna studija pa su organizatori prosvjeda zahtijevali produljenje javne rasprave koja se doista i jest produljila na dvadeset dana tijekom kojih se, kako tvrde prosvjednici, ipak manipuliralo dokumentacijom, o čemu su nezadovoljni građani obavijestili Europsku uniju.





“Gradonačelnik Tomislav Tomašević trebao bi zaviriti u sebe i pronaći zelenu akciju, odnosno tragove svoje prošlosti i zauzeti stav o projektu izgradnje spalionice Rebro jer još se na tu temu nije službeno očitovao”, poručila je zagrebačkoj gradskoj vlasti predvodnica inicijative Maris Špero. No u Gradu Zagrebu odgovornost za ovaj projekt nastoje prebaciti na državnu razinu, iako upućeni tvrde da je ovo projekt koji će se realizirati uz dogovor gradske i državne vlasti, ali i projekt iza kojega stoji Iskra Primorac, predsjednica Upravnog vijeća KBC-a Zagreb, koja je, usput budi rečeno, supruga aktualnog ministra financija Marka Primorca, a ujedno je i na čelu Središnjeg registra osiguranika znanog i kao REGOS u kojem se, kako se može čuti, u posljednjih pet godina mandata gospođe Primorac broj zaposlenika s 33 povećao na 72.

U medije je Primorac dospjela i u vrijeme cijepljenja protiv koronavirusa kada se doznalo da su i ona i suprug na Rebru cijepljeni preko reda, u čemu premijer Plenković očito nije vidio problem jer je Primorac u svibnju 2020. imenovana predsjednicom Upravnog vijeća KBC-a Zagreb, u čijem sklopu i jest Rebro. A da je ona s projektom spalionice dobro upoznata, jasno je iz toga što je već najavila početak gradnje za lipanj, na što građani ne namjeravaju pristati, ali je pitanje hoće li ih itko na koncu išta pitati jer je, čini se, Primorac u samo 36 godina života postigla ono što mnogi ne uspiju tijekom cijele karijere. Upućeni tvrde da Primorci svoj utjecaj mogu zahvaliti bliskosti s premijerovim savjetnikom Matom Granićem, no drugi napominju kako je za njih ključna bliskost s bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem s kojim su se zbližili kad je ministar Primorac predavao na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu zajedno s bivšom suprugom ministra Ćorića. Sve u svemu, Primorac o spalionici očito podosta zna kada je uspjela doznati kada će se ona početi graditi a da projekt još nije ni SUO procijenjen. Zanimljivo je da je Primorac, s obzirom na poziciju, nadređena čak i ravnatelju Rebra Anti Ćoručiću, a sve to nedvojbena je potvrda da bračni par Primorac u hijerarhiji vladajuće stranke prilično dobro kotira iako je Primorac nestranački ministar u Plenkovićevoj Vladi. No njih dvoje su očito i mimo toga pronašli put do uspjeha i način na koji će se probiti.

Utjecajni par

Za razliku od supruga, koji je ujedno i nekadašnji savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, Iskra Primorac je ipak članica HDZ-a, i to navodno jedna od najutjecajnijih mladih žena stranke, kojoj je karijerni napredak usko vezan uz premijera Plenkovića. Kakav god napredak Primorcima bio, oni od svojih poslova žive i više nego dobro, što je vidljivo i iz ministrove imovinske kartice. On kao prvi blagajnik Lijepe Naše mjesečno zarađuje 2466 eura, a tu je i cijeli niz dodatnih prihoda koje ostvaruje na razne načine, Iskra Primorac u Središnjem registru osiguranika zarađuje nešto više od 1600 eura, no to je također samo jedan dio njezinih prihoda. Da im prihoda ne manjka, može se zaključiti i iz Primorčeve obiteljske ušteđevine koja iznosi 226.000 eura, 16.000 švicarskih franaka i 14.000 američkih dolara. Sve u svemu, govorimo o životu na visokoj nozi, no treba znati da se svojeg životnog standarda, čistog zraka i parka Maksimir nemaju namjeru odreći ni građani koji su nedavno u velikom broju izašli na prosvjed protiv spalionice koja se planira graditi pod njihovim nosovima, netransparentno i bez odgovora na sva važna pitanja.