MOĆNA OBITELJ U POTRAZI ZA POLITIČKIM POKROVITELJIMA! Povezivali su se s Milanovićem i SDP-om, a sad skreću udesno: Je li ovo prilika za Plenkovića?

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Saborski klub Socijaldemokrata u tišini je napustila zastupnica Marina Opačak Bilić, zbog čega je taj klub spao na 17 zastupnika, što njima zasad nije neki problem jer su najjači oporbeni klub u Saboru, a čine ga bivši SDP-ovci kojih se Peđa Grbin odrekao. Imaju Socijaldemokrati u čijem je timu i Davor Bernardić velike planove pa stoga vjerojatno i jesu nedavno osnovali vlastitu stranku koja se tek treba profilirati na ljevici, s koje im poručuju kako se pretvaraju u HDZ-ove žetončiće, u što se u posljednje vrijeme često i moglo posumnjati zbog potpore koju su Socijaldemokrati davali nekim odlukama ključnima za Plenkovićevu Vladu. U svakom slučaju, u vladajućoj stranci i zbog ovog misterioznog odlaska zastupnice Opačak Bilić zadovoljno trljaju ruke te kažu da bi ona doista i mogla postati novi žetončić kada i ako za to bude potrebe, odnosno ako se pokaže da bivša ministrica Nataša Tramišak stvara probleme opstruirajući vladajuću većinu. U HDZ-u kažu i kako novi ministar graditeljstva Branko Bačić kao šef Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru stranci u miraz ostavlja Opačak Bilić.

Riječki šljunak

Prema onomu što se može čuti od donedavne zastupnice Socijaldemokrata, ona kani ostati nezavisna, a potporu nije pružila ni novim ministrima pa se ipak može reći da bi mogla biti tvrd kamen za vladajuće ako doista požele ući u pregovore s njom. Inače je Opačak Bilić jedna od najmlađih saborskih zastupnica, a ujedno ne prestaje plijeniti pažnju svojim atraktivnim izgledom, isklesanom linijom i besprijekornim modnim kombinacijama. Nije Opačak u svojem kraju nepoznata, riječ je o kćeri moćnog slavonskog poduzetnika Mije Opačka iz Klakara pokraj Slavonskoga Broda. Obitelj je od 1991. godine do danas osnovala cijeli niz poduzeća, no posao na kojem su se obogatili svakako je eksploatacija riječkog šljunka iz Save te proizvodnja kamena. Obiteljsko poslovanje s godinama se širilo pa su s vremenom kupili županijsko poduzeće za ceste, uz to se njihova obiteljska tvrtka Tankerska plovidba bavi se i riječnim prijevozom rasutih tereta, a zarađuju i na gradnji i održavanju cesta te gradnji kružnih tokova po Slavoniji. U Slavoniji posjeduju 40 brodova za transport rasutih tereta, dva riječna tankera, domove za starije i nemoćne, a uza sve to, bave se i turizmom. Za svakoga u obitelji Opačak u njihovim se tvrtkama pronašlo radno mjesto, a posebno je iznenađenje upravo Marina koja se pridružila SDP-u premda je njezina obitelj iznimno tradicionalna i naslonjena na Crkvu. Bez obzira na to, ona se SDP-u pridružila 2015. godine. Ambiciozna zastupnica dvije godine nakon toga postala je šefica županijske stranačke organizacije, i to u mandatu Davora Bernardića. Do tada je ova građevinska tehničarka koja se školovala na požeškom Otvorenom pučkom učilištu karijeru gradila u obiteljskoj tvrtki. Zlobnici su tvrdili da je važnu ulogu u njezinu ulasku u Partiju odigrao stariji brat Tomislav Tomo Opačak koji je također bio član SDP-a, a kojega ujedno bije glas kontroverznog poduzetnika koji je medijske stupce punio kada je tvrdio da ga je nekadašnji zapovjednik kopnene vojske Mladen Kruljac sa svojim tjelohraniteljima odveo na osamljenu livadu uz Savu, gdje ga je, gurajući mu pištolj u usta, prisilio da mu kupi skupu Jacuzzi kadu. Jedna od tvrtki obitelji Opačak doista je kasnije Kruljcu platila kadu vrijednu 13.000 kuna, a Opačak je odbacivao teze o tome da je to povezano s Kruljčevim prijetnjama.

Ključan faktor

I samog je Opačka slavonskobrodski Općinski sud pravomoćno osudio na uvjetnu kaznu od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine zbog prijetnji, a te iste godine osuđen je i na tri mjeseca zatvora zbog izigravanja sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude, što ga nije spriječilo da se politički angažira u SDP-u, u kojem je na unutarstranačkim izborima osvojio više glasova od ondašnjeg šefa organizacije i ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine, koji je u drugom krugu Opačka pobijedio zahvaljujući Milanovićevu poznanstvu s generalom Gotovinom s kojim se ovaj fotografirao i susreo te družio u Brodu, što je bilo presudno za te SDP-ove izbore. Zanimljivo je da je Jakovina baš u to vrijeme bio odgovoran za potpisivanje kvota za izlov tune u Jadranu, a Gotovina se pak baš u to doba počinjao baviti uzgojem i izlovom tune. Opačak se na tome nije zaustavio, najavljivao je kandidaturu za predsjednika, ali taj plan nije realizirao jer su se nedugo nakon toga u medijima pojavili podaci s Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku koje je protiv njega podiglo optužnicu u kojoj ga se teretilo kao ključnog igrača u prevari pri kupnji kontrolnog paketa dionica građevinskog poduzeća Ragusa iz Dubrovnika. Tada je optužen da je Jakovu i Davoru Terziću, od kojih je kupio paket dionica Raguse, poslao bankovno jamstvo da je za dionice uplatio dogovoreni iznos koji tomu ocu i sinu nikada nije sjeo na račun. Zajedno s Opačkom za isto djelo optužen je građevinar Nikola Mostarkić, koji je svojedobno poslovao s Krešom Milanovićem, pokojnim bratom predsjednika Milanovića. Nedugo nakon toga Opačak i Mostarkić dionice Raguse prodali su Damiru Iviću iz Čepina koji se spominjao kao osumnjičenik u akciji “Krtica” za kupovanje podataka u tajnim uskočkim istragama. Tu, međutim, nije kraj Opačkovim peripetijama, on se našao i pod optužnicom za kazneno djelo zloporabe poslovanja u gospodarskoj djelatnosti, što vjerojatno i jest bio razlog da se distancira od politike, u kojoj se aktivira njegova sestra Marina koja je u jesen 2017. godine preuzela vodstvo brodsko-posavske organizacije SDP-a.





Obiteljska tvrtka

Dvije godine nakon toga tvrtka Feliks regulacija u vlasništvu njezine obitelji izdašno je donirala predsjedničku kampanju Zorana Milanovića. Zanimljivo je kako je i bivša kninska gradonačelnica i nekadašnja državna tajnica Josipa Rimac, čiju su karijeru zaustavile afere i optužnice, zaposlena u obiteljskom carstvu Opačkovih, točnije u Građevinskom poduzeću GŽP u kojem se skrasila nakon što se doznalo za njezine afere. Osnovna djelatnost sarajevskog Građevinskog poduzeća koje u Hrvatskoj posluje preko podružnice u Slavonskom Brodu jest vađenje kamena, a Rimac radi u obiteljskoj tvrtki Opačkovih te zbog toga nerijetko putuje u Rušćicu pokraj Broda u kojem se nalazi PZC servis, odnosno mehaničarska i bravarska radionica te kuća Tome Opačka.

Kao saborska zastupnica Opačak Bilić mjesečno zarađuje 16.254 kune, dok prema podacima iz imovinske kartice dodatnih 2500 kuna mjesečno zarađuje od naknade za odvojeni život i zastupničkog paušala. Njezin je suprug zaposlen u obiteljskoj tvrtki Feliks regulacija, u kojoj zarađuje nešto više od 7000 kuna mjesečno, a uz to je ova zastupnica darovnim ugovorom postala vlasnica kuće s okućnicom u Slavonskom Brodu od 260 m2 vrijedne 750 tisuća kuna. Nadalje u imovinskoj kartici Opačak Bilić navodi stan od 70 m2 koji se također nalazi u njezinu rodnom gradu i koji je procijenjen na više od pola milijuna kuna. I do njega je došla darovnim ugovorom, dok je osobno s primicima ostvarenima od nesamostalnog rada u Slavonskom Brodu kupila građevinsko zemljište od 572 m2. Njezin je suprug vlasnik niza nekretnina koje Opačak Bilić navodi kao druge nekretnine, a sve se one nalaze u Brodu, gdje atraktivna zastupnica posjeduje i oranicu koju je također kupila prihodima ostvarenima od nesamostalnog rada. Na isti način najmlađa zastupnica postala je vlasnica Audija A6 vrijednog 65.000 kuna, dok njezin suprug posjeduje drugi, nešto mlađi Audi vrijedan 175.000 kuna te motocikl i Golf vrijedan 36.000 kuna.

Jaka pozadina

Može se Opačak Bilić pohvaliti i ušteđevinom od 110.000 kuna, koja je svadbeni dar, dok njezin suprug posjeduje štednju u iznosu od 10.000 eura. Sve u svemu, Opačak Bilić u politiku je ušla kao mlada žena s jakom pozadinom. Iz SDP-a je isključena zajedno s nizom kolega koji nisu išli na ruku Grbinu, a nakon što se odlučila priključiti Socijaldemokratima, od nje su u stranci imali velika očekivanja. Međutim, ona se na stranačkim sastancima prestala pojavljivati te nitko iz njezina nekadašnjeg kluba ne može objasniti razloge njezina istupanja, premda Opačak Bilić to pripisuje neslaganjima i mimoilaženjima u određenim temama. Bilo kako bilo, u ovoj zastupnici vladajući vide priliku, a hoće li im taj prepredeni plan poći za rukom, vidjet ćemo.