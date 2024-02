Mobitel Josipe Rimac trn u oku državnog vrha: ‘Stalo mi je da riješimo sve, nas dvi Vlajine’

Dok glavni kandidat za šefa Državnoga odvjetnika Ivan Turudić demantira da je između njega i Josipe Rimac bilo išta više od običnog poznanstva, poruke iz njezinog mobitela otkrivaju da su ipak možda bili malo prisniji nego što on to priznaje. Naime, Turudić u porukama piše “Di si, lipa”, a Josipa odgovara “Di si, radosti”.

Osim poruka upućenih Ivanu Turudiću, javnost je u svibnju 2021. godine a potom i u siječnju 2023. godine, šokirala prepiska Josipe Rimac s Gabrijelom Žalac, bivšom ministricom regionalnog razvoja fondova EU, a koje su sad okarakterizirao kao zakonit dokaz u postupku.

Poruke objavljene 2021. odnose se na razdoblje kad su Žalac i Rimac intenzivno komunicirale oko slučaja Vjetroelektrane i kada su od predsjednice uprave HBOR-a Tamare Perko tražile da tvrtki C.E.M.P. odobri kredit od 130 milijuna eura, smanji tražene instrumente osiguranja kredita te da za potrebe njihove tvrtke osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi HBOR prije donesene odluke o odobravanju kredita neistinito naveo dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, a što je Perko odbila učiniti.

Pakleni plan

Rimac: Bila sam s Ruškom i slažemo pakleni plan.

Žalac: Ajde!

Rimac: Otet ćemo te od 6. do 9. kolovoza.

Žalac: Otmite me.









Rimac: Nas dvije smo to smislile. I brod i sve, i nitko neće znati gdje smo. Bit će nam super.

Žalac: Luda si ko šiba…

(…)









Žalac: Ajde! Treba pomoć sa svih strana. Svi su kao kuvane noge, a vrijeme ide. Ja ću zvati Zdravka i Tamaru i biti im dosadna.

Drugi dio njihove prepiske objavljen je prije godinu dana, u siječnju 2023.

Rimac: Srećiceeee.. Samo hrabro. Vidim da su i ovi u javnoj nabavi išli kontra…ako ti tamo nešto treba samo me zovi. Za tebe sve…pusaaa..

Žalac: Hvala ti Josipa!

Rimac: Srećo šta god treba tu sam!!! … Pokazat ćemo im…

Žalac: Koji su to smradexi! Treba im pokazat sa smiješkom na licu. A pravit se glupave.

Rimac: Da, da.. sve to Josipa prošla a i još prolazim.dhelom.

Žalac: Zabavljam se..Glupi su..Jer misle da smo mi..

Rimac: Pojma oni nemaju

Žalac: Ne. A misle da su Bogovi!

Rimac: Tako ti je Lovro (vjerojatno Kuščević op. a.) mene dočekao… bacio me u zadnji ured na dnu hodnika izvan kabineta.. ali nakon misec dana kad je shvatio da mu mogu odradit više nego svi savjetnici i kabinet.. sad kao on bi da biram ured.. ja kažem meni tamo super.. Ej.. znanje mi ne može uzet niti jedan a ni mrežu poznanstava.

Žalac: Svi su gadovi..E upravo to.

Rimac: Pitao me AP kako me je Lovre dočeka ja kažem sve ok to nije tvoja briga.

(…)

‘Neka oni samo misle da su moćni’

Žalac: Dok oni smisle mi gotove..dođi kod mene! Jebale bi im sve od reda…Ajooooj..Ju..I ju ju.. A fine.

Rimac: Ne bi AP pustio sad rošade.

Žalac: Pustio bi on pustio.

Rimac: Ali i ovako smo ubojite. Kad se vrneš idemo na večeru da posložimo sve pa će oni vidjet.

Žalac: Jesmo da..Svakako…Znaš šta

Rimac: Šta?

Žalac: Volim što izgledam glupa njima. Naprosto obožavam.. Obavezno se vidimo.

Rimac: Ahaaa… A kad bi oni mogli kombinirat procese kao mi u državi bi bilo blagostanje.. Oni ne mogu radit više od jedne radnje. Ni nju ne rade kvalitetno.

Žalac: Baš…Hahahahahahahah… Pa ni tu jednu (smajlovi)

Rimac: Sve liši jebači.

Žalac: Ufff.. U zdrav mozak…

(…)

Rimac: Nek oni samo misle da su moćni. Nema predaje!!!

Žalac: Treba njima niz dlaku Gladiti… I radit kurvanjski posao.

Rimac: Kad misle da si nemoćan tad si najjači.

Žalac: Neka misle da su moćni.

Rimac: Sutra dogovori sa AP i složimo mi kontru.

Žalac: Već je on odmah rekao… Ali sam ljuta što je dozvolio ovo.. Jebote Josipa… Bezveze.

Rimac: Ne možeš sama nekad trebaš nekog za razgovor za složit kockica.

Žalac: Pa naravno. Ali jbg.

Rimac: Ja i Mirjana se godinama nadopunjujemo mnogima samo trn u oku.

Žalac: Govorim danima.. I džabe.

Rimac: Ali imamo mrežu za pokrit sva područja.

Žalac: Apsolutno… I lagano se svetit svima.. Za sva sranja.. Dugogodišnja.

Dopisivala se s Dijanom Vican

Poruke iz mobitela Josipe Rimac ključne su i slučaju Dijane Vican, rektorice zadarskoga sveučilišta za koju USKOK sumnja da je pogodovala tvrtki Graditelj svratišta d.o.o..

Rimac (Dijani Vican): Draga moja, nadam se da si dobro, a ja uvik zovem kad nešto trebam. Jesi li ove dane možda u Zg ili u ponedjeljak u Zd trebam nešto s tobom prokomentirati…

(…)

Rimac: Dugo su bili danas u Vladi…u sridu bi to trebala potpisat zvao ju je Vrdoljak. Nećemo ju pustit.

Vican: Nema te svit!

Rimac: Stalo mi je da riješimo sve. Nas dvi Vlajine.

Rimac (Stanišiću iz Graditelja svratišta): Sad me zvala da je sve riješeno

Stanišić: Pucamo šampanjac tebi u čast.