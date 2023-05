MNOGI ZA OVO NITI NE ZNAJU! Plenković je u nedjelju na ogromnom testu: Ovo bi moglo biti presudno i za Banožića

Autor: Iva Međugorac

Na nedavno održanim izborima za članove Gradskog vijeća u Varaždinu trijumfirao je SDP, odnosno lista koju je predvodio ondašnji gradonačelnik Neven Bosilj, što je iznenadilo sve one koji su SDP otpisali pripisujući toj stranci etiketu političkog mrtvaca, kakvu joj doduše zadnjih godinu dana pripisuju i brojne ankete.

HDZ-ovcima je važna Vukovarsko-srijemska županija

Kada se sve zbroji i oduzme valja ipak zaključiti kako je ovaj dio Hrvatske oduvijek bio nešto skloniji lijevim i liberalnim političkim opcijama dok se HDZ-ovom tvrdom oduvijek smatrala Slavonija s posebnim naglaskom na Vukovarsko-srijemsku županiju koju već neko vrijeme potresaju ozbiljni skandali i problemi koji su krenuli još uoči posljednjih redovnih lokalnih izbora kada se ova stranka suočila s podjelama, sukobima i odljevom kadrova.





Fenomen je to koji se zapravo ispremiješao i sa unutarstranačkim izborima u HDZ-u na koje je poprilično izravno preko glavnog tajnika stranke Krunoslava Katičića pokušao utjecati premijer Andrej Plenković. Katičić je naime nekadašnjeg dožupana Dabru nastojao nagovoriti da prepusti kandidaturu za šefa ove HDZ-ove organizacije ministru obrane Mariju Banožiću, na što ovaj nije pristao.

Poslije održanih izbora Dabro se priključio Domovinskom pokretu koji i jest poremetio HDZ-ovu idilu u ovoj organizaciji i ovoj županiji, što je potpredsjednik stranke i najeksponiraniji slavonski HDZ-ovac Ivan Anušić osobito zamjerio ministru Banožiću s kojim je u jednom trenutku radi rasula u vukovarsko-srijemskoj organizaciji ušao u otvoreni rat.

Dekanić dočekan s oduševljenjem

Sve te sukobe HDZ bi već nekako preživio da nedavno nisu prošli kroz još jednu blamažu do koje je došlo nakon privođenja župana Damira Dekanića, koji se iza rešetaka našao zbog optužbi da je pod utjecajem alkohola vozeći službeni automobil skrivio prometnu nesreću, u koju je potom involvirao policiju i svjedoke te rođaka lažirajući priču da nije bio za volanom. Ne samo da se HDZ nije odrekao svojeg župana, već se Dekanić nedavno vratio iz pritvora, a oni koji dobro poznaju omjere snaga unutar HDZ-a tvrde da od Dekanića ostavku nitko nije ni tražio, a i da jest on je ne bi dao.

”Dekanić inače niti nije neki bahat tip, on je sa svojim suradnicima u županiji i prije privođenja bio u odličnim odnosima, a kada se vratio dočekali su ga ko’ da je bio na godišnjem, a ne u zatvoru”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik uz opasku da su u HDZ-u poprilično zadovoljni time što je ovaj slučaj uspio pasti u svojevrsni zaborav. ”Ova županija, ali i sami Dekanić za HDZ su vrlo značajni na više razina, i to nema veze samo s politikom, ne zaboravite da je ova županija povezana i sa aferom u INA-i budući da je jedan krak afere sezao i do Plinare istočne Slavonije, a to vam je začarani krug jer je suvlasnik Plinare Vukovarsko-srijemska županija koju dakle vodi Dekanić”, tumači naš sugovornik koji podsjeća da se župan slučajno, ili ne baš usred izbijanja te megaafere našao na službenom putu.

Domovinski pokret velika konkurencija









Putuje već dugo i uspješno u političkom smislu ovom županijom i Domovinski pokret, a nije nepoznanica da predsjednik Pokreta Ivan Penava rukovodi Vukovarom, u kojem se HDZ još nije uspio oporaviti od njegova odlaska. ”Na županijskim izborima se između HDZ-a i Pokreta vodila složena borba, i zato sada Plenković pod svaku cijenu pa i pod cijenu ove kompromitacije nastoji izbjeći izbore u županiji jer bi to bila veoma riskantna operacija, posebice sada kada iza Dekanića stoji ova velika afera”, smatra naš sugovornik te kaže da je ovaj slučaj veliki udarac za HDZ na tom području, ali i za ministra Banožića koji vodi tu organizaciju koja je kadrovski opustošena do te mjere da nije posve jasno ni tko bi je uopće predvodio da se i odluče za Dekanićevu smjenu.

Veliki test i za HDZ i za ovu županiju pa u konačnici i za resornog ministra trebao bi se i mogao dogoditi već ove nedjelje kada se održavaju izbori za Gradsko vijeće Grada Vinkovaca i to na 12.gradskih mjesnih odbora.

”Naša vijeća mjesnih odbora kroz povijest su pokazala da imaju svoj značaj. U svojim dijelovima grada pridonijeli su i u onim za nas najtežim vremenima, a i kasnije u svim nedaćama u kojima je trebalo reagirati, od poplava u Cvelferiji do svih drugih situacija. Kroz vijeća se najlakše dođe do svakog građanina kako bi mogli intervenirati i organizirati civilnu zaštitu i puno toga napraviti”, istaknuo je nedavno najavljujući ove izbore vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić.









Tko sve (ne)ide na izbore?

Zanimljivo je da je upravo njegov HDZ jedini predao liste za sve mjesne odbore. Liste u većini mjesnih odbora imaju Domovinski pokret i HSU, a intrigantno je da SDP, SUverenisti pa ni Most nisu predali niti jednu listu za ove izbore, što bi se moglo protumačiti i kao nastavak krize na desnici, odnosno nastavak krize oko ujedinjenja Mosta i Suverenista za parlamentarne izbore, a o čemu se spekuliralo još nakon varaždinskih izbora.

Kada se pak govori o samim Vinkovcima njima rukovodi gradonačelnik Bosančić magistar ekonomije koji je u prvi mandat izabran na lokalnim izborima održanima 2017.godine. Drugi mandat osvojio je u prvom krugu izbora održanih 2021.godine. Bosančić je u korektnim odnosima s premijerom Plenkovićem, a u javnom prostoru prozivao ga je gradski vijećnik Goran Kajkić iz stranke Ključ Hrvatska koji je tvrdio da je gradonačelnik na put u Njemačku poveo 30-ak ljudi, među kojima se našlo deset članova gradske uprave, ali i pet tamburaša.

Prema njegovim tezama HDZ-ovac je o trošku grada unajmio autobus i napunio ga odabranom ekipom. “Svi su oni sebi priskrbili dnevnice s javnim novcem. U ta četiri dana svaki od njih uzeo je preko 1700 kn, najam busa koštao je gotovo 30.000 kn, a kao šlag na kraju poveli su i tamburaše (da ih zabavljaju u putu) koje je Bosančić platio oko deset tisuća kuna, također vašim novcem”, napisao je Kajkić koji je prije toga gradonačelnika kritizirao i zato što je kombijem Crvenog križa putovao na rafting u BIH. gradonačelnik je pažnju privlačio i zabranom koncerta Radi Šerbedžiji.