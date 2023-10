Mladi Srbin opisao život u Sloveniji: ‘Onaj tko planira doći, treba znati jednu stvar’

Autor: Dnevno.hr

Studentska zarada u ugostiteljstvu u Sloveniji iznosi 1.230 eura. Kada se odbije smještaj koji košta od 100 do 150 eura, a osiguranje čiste mjesečne zarade bit će oko 800 do 850 eura, kaže za srpski Kurir Andrija N. (24) koji je 2019. godine prvi put iz Srbije otišao u Sloveniju preko fakulteta.

“Moj odlazak u inozemstvo je tada bio lakši jer je fakultet prikupljao sve potrebne dokumente. To je bila praksa koja je trajala tri mjeseca, ali nakon mi je ugostitelj mogao ponuditi i ugovor da ostanem raditi u hotelu. Od papira je potrebna potvrda da nisu osuđivani, prijevod diplome, fotografija za vizu”, navodi Andrija.





Prvi hotel u kojem je radio bio je u mjestu koje ima izlaz na more, a riječ je o državnom lancu hotela.

‘Gotovo da nije bilo napojnice, ali smo se ubrzo snašli’

“Oni su nam osigurali smještaj koji smo mjesečno plaćali 150 eura ako smo sami u sobi, a ako imamo cimera onda je 100 eura, što stvarno nije mnogo. Ja sam odabrao da živim sam pa sam plaćao 50 eura više. Studentska plaća mi je bila bruto 1.230 eura, ali kada se odbiju troškovi onda ostane oko 850 eura. Ipak, i to ovisi o tome hoće li vam se raditi za praznike, ima tjedana koji se više plaćaju, hoće li se raditi dvokratno i više puta u toku dana vraćati na posao. Sve se to više plaća”, objasnio je Andrija i dodao:

“Znam da to nije mnogo u odnosu na Beograd gdje su plaće u ugostiteljstvu možda i veće, ali meni se sve to svidjelo i ja sam odlučio da tamo ostanem dvije godine. Što se tiče gostiju obično su dolazili slovenski penzioneri ili obitelji s decom jer je mjesto mirno. Nakon njih tu su Austrijanci, Talijani, Hrvati, a od Srba najviše ima Beograđana, Novosađana i Kragujevčana.”

Ipak, kaže da zaposleni u kuhinji nisu dobili napojnicu.

“Gotovo da je nije bilo, ali smo se ubrzo snašli. U restoranu smo stavili kasicu prasicu i tamo se dešavalo da netko ostavi i neku veću sumu. Sjećam se da sam za jednu ljetnu sezonu uzeo 500 eura bakšiša. Što se tiče konobara bakšiš mogu uzeti ako znaju s gostima i imaju dobre zarade čak i ako ne radiš u nekom luksuznom hotelu ili restoranu. Ako znaš kako da postupiš s gostom izvući ćeš sigurno bakšiš. Ono što mi je bilo zanimljivo je da Talijani i Slovenci nikada ne ostavljaju bakšiš”, kaže Andrija kroz smijeh i dodaje da će najveće zarade biti od Nijemaca i Austrijanaca, pa nekada i Srba.









‘Ako nađeš neku akciju, ti si na konju, ali inače je sve jako skupo’

“Sve u svemu, uživao sam u poslu, volio sam spremati večeru za 300 ljudi i meni to nikada nije bio problem. Međutim, kako su troškovi bili sve veći riješio sam nedavno i da se preselim u Ljubljanu, prije svega kako bih imao veću plaću, a i za četiri godine sam stekao iskustvo. Generalno je dosta lakše naći posao sada i lakše se dobiva viza nego kada sam ja prvi put dolazio. Svaki poslodavac nudi viziju, ali onaj tko planira dolazak treba znati da su cijene smještaja paprene”, ističe Andrija.

‘Kroz rad se najbolje uči’

“Sada u Ljubljani imam 1.500 eura plaće plus obrok i prijevoz, međutim, jedva sam našao sobu i to za 370 eura. Dakle, plaćam smještaj i plus 100 eura dajem za račune. Ljudi neka sami procijene je li se onda moj rad isplati ili ne. Život u Sloveniji je prelijep. Zelena zemlja, nigdje papirića, pikavca na ulici. Naši ljudi dolaze ovdje da odrade sezonu ili da ostanu duže, ali cijene su katastrofalne. Sve je skupo!

Primjera radi, 10 komada jaja košta oko 3,5 eura. Ako nađeš neku akciju za 1,5 eura ti si na konju, ali inače je sve jako skupo. Pored svega toga ja sam zadovoljan kako sam se snašao i kakvo sam iskustvo stekao jer mi je to na početku bio i primarni cilj. Kroz rad se najbolje uči, a na ovakav način mlade osobe najbolje se mogu osamostaliti, da ne ovise o roditeljima i da zarade za sebe. Svaki trud se kad-tad isplati”, poručio je Andrija.