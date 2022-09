MLADI LIJEČNICI PRED MINISTARSTVOM DIGLI GLAS: ‘Želimo djela, ne riječi!’ Okupili se u velikom broju, prosvjeduju i inzistiraju na reformi sustava

Autor: L.B.

U pet minuta do podne u subotu je započeo prosvjed mladih liječnika ispred Ministarstva zdravstva na Ksaveru.

Oni zahtijevaju reforme zdravstvenog sustava, specijalizaciju i koeficijente, a traže i mogućnost pregovaranja o svojim radničkim pravima.

“Želimo djela, a ne riječi. I to već danas. Ne želimo da dođe do toga da nas nema tko liječiti. Školovali smo se da bismo pomagali ljudima, to nam je cilj. Naš pacijent treba biti u fokusu našeg posla, ne da mu posvetimo 2,5 minute vremena”, rečeno je na prosvjedu.





‘Izliječimo zdravstvo zajedno’

Prosvjed je organizirala Inicijativa mladih liječnika, a njezin predstavnik Marin Smilović je poručio da je cijeli sustav zastario, edukacija specijalizanata neadekvatna te su prisiljeni na prekovremeni rad i “robovlasničke ugovore”.

“Potaknuti višegodišnjem nezadovoljstvom liječnika, želimo reformu zdravstvenog sustava, pregovarati o svojim pravima, reformu koeficijenata i sustava specijalizacije”, poručio je Smilović.

Na prosvjed “Izliječimo zdravstvo zajedno” došli su liječnici iz većine županija i zagrebačkih bolnica, kao i predstavnici većine liječničkih udruga, uključujući vodstvo Komore, liječničkog sindikata, udruga bolničkih i obiteljskih liječnika, kao i udruga za promicanje prava pacijenata i pravnika u zdravstvu, te Studentskog zbora medicinskih fakulteta u Zagrebu i Rijeci.

‘To je apel mladosti koja želi ostati raditi u Hrvatskoj’

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić rekao je da liječnici opravdano iskazuju nezadovoljstvo zbog neorganiziranosti i lošeg upravljanja sustavom, te poručio da dijalog nema alternative.

Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čaić rekla je da taj skup nije protiv vlade već apel da se počnu rješavati nagomilani problemi u zdravstvu.

“To je apel mladosti koja želi ostati raditi u Hrvatskoj”, poručila je.









Hrvatska liječnička komora (HLK) navodi da mladi liječnici godišnje odrađuju skoro 500 prekovremenih sati, a muči ih i njihov položaj u sustavu kao i neodgovarajuće plaće. Upozoravaju i da 11 posto specijalizanata planira u iduće tri godine otići iz Hrvatske.

U Ministarstvu zdravstva u četvrtak su pozvali Inicijativu mladih liječnika na sastanak 3. listopada, a ministar Vili Beroš rekao je kako je nelogično da je prvo najavljen prosvjed, a tek potom su zatražili razgovore o svojim zahtjevima. To je pripisao “ishitrenosti mladih liječnika i njihovoj želji da ih se čuje”.

Ministarstvo: Niz zahtjeva s prosvjeda već se rješava

U Ministarstvu ističu da se niz zahtjeva s prosvjeda već rješava – postavljeni su temelji zdravstvene reforme – prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji uskoro kreću u javnu raspravu.









U tijeku je rješavanje pitanja reprezentativnosti liječničkog sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada i plaća, kao i rješavanje pitanja koja se odnose na Uredbu o koeficijentima te pitanja vezanih uz plaćanje prekovremenih sati.

Podsjećaju i da je Vlada riješila sve zaostatke u isplatama dodataka na prekovremene sate akumulirane od 2013. za što je osigurano 758 milijuna kuna, kao i isplatila razlike u plaći uslijed porasta osnovice za šest posto u iznosu od 194 milijuna kuna te navode kako se od 2016. kontinuirano povećavaju plaće liječnicima i zdravstvenom osoblju, dosad više od 40 posto za što su izdvojene tri milijarde kuna. U posljednje četiri godine zaposleno je dodatno 1888 liječnika, među kojima prošle godine njih 344.