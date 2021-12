MLADI HDZ-ov AS BACIO RUKAVICU U TOMAŠEVIĆEVO LICE: Premijer ga silno respektira! Uz Plenkovićev blagoslov ima goleme planove

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

S Milanom Bandićem na čelu hrvatske metropole zagrebački Advent pretvorio se u svojevrsni turistički brend, bez obzira na to što su se posljednjih godina održavanja Adventa i nakon gradonačelnikove smrti za tom manifestacijom povukle brojne afere i priče o pogodovanju. Da je Bandić u suradnji sa svojom šeficom Turističke zajednice Martinom Bienenfeld znao ugoditi građanima, bilo je vidljivo na svakom koraku, raskoš, sjaj, miris kobasica, kuhanog vina, klizalište, lampice, kućice i brojne manifestacije privlačile su iz godine u godinu sve više domaćeg stanovništva, ali i turista. Laskalo je Bandiću to što je godinama njegov Advent proglašavan najboljim u Europi, a u tim vremenima nitko nije ni pitao komu se izdaju kućice na kojima su se u božićno vrijeme obrtale pozamašne svote novca. Komu se izdaju kućice i na koji se način pogoduje gradonačelnikovim ortacima doznalo se tek kad je na čelo Zagreba stigao Tomislav Tomašević, mjesecima nakon Bandićeve smrti i godinama nakon tih slavnih Adventa u Remetinec su ispraćeni Bandićev vozač i njegov omiljeni ugostitelj, a Tomašević se, uza sve ostale milijunske dubioze koje je njegov prethodnik ostavio iza sebe, našao u nezavidnom položaju koji je iziskivao brojne rezove. Uštede su se uz ostalo odrazile i na zagrebački Advent, pri čemu je Tomašević u kontinuitetu, najavljujući tu manifestaciju, tvrdio kako će se ovaj put kućice dodjeljivati transparentno i putem javnog natječaja. No jednako tako, još prije nekoliko mjeseci bilo je jasno kako Advent neće biti ni nalik na onaj Bandićev, ponajviše zbog manjeg broja ugostiteljskih kućica. Ta je odluka izazvala val nezadovoljstva među zagrebačkim ugostiteljima, dok su istovremeno oporbeni zastupnici iz Gradske skupštine ponavljali kako Tomašević Zagrepčanima krade Božić te da manifestaciju nije trebalo ukinuti, nego iskoristiti njezin potencijal stvorivši od nje transparentan događaj.

Loša procjena

Na kritike se Tomašević, zahvaljujući broju osvojenih glasova na lokalnim izborima, nije imao potrebe osvrtati pa je Advent organizirao onako kako je zamislio, uz malu dozu apsurda jer se s njim u društvu tijekom otvaranja Adventa nalazila Bandićeva kraljica te manifestacije Martina Bienenfeld, koja je na iznenađenje mnogih u jeku uhićenja vezanih uz Advent prošla neokrznuto. Za razliku od šefice Turističke zajednice, koju više nitko i ne spominje, sve je više kritički nastrojenih građana, razočaranih u ponudu zagrebačkog Adventa. Komentari na društvenim mrežama i među stanovnicima Zagreba ne jenjavaju, a građani smatraju kako nemaju gdje potrošiti novac te da Zagreb u ovo blagdansko vrijeme nikada nije lošije izgledao, zamjetno je kako u glavni grad dolazi sve manje turista, što se, dakako, može pripisati i koroni, no s druge su strane u Bandićevoj eri na Advent s oduševljenjem pristizali građani iz cijele Hrvatske, pa i susjednih zemalja, što ove godine ni izbliza nije tako.

Adventske kućice postavljene su na pet gradskih lokacija, točnije na Jelačićevu i Europskom trgu, u Bogovićevoj i Gajevoj ulici te na Strossmayerovu šetalištu, no kućica nema na Zrinjevcu i Tomislavcu, što je za dio građana razočaranje, baš kao što su mnogi razočarani izostankom popularnog klizališta, na čijem se mjestu danas nalaze likovi koji su u gradu zbog svojeg vizualnog identiteta postali predmet sprdnje. Ipak, u Tomaševićevu timu tvrde kako je ove godine poseban naglasak stavljen na kulturno-glazbena događanja pa se tako u Zagrebu za vrijeme Adventa održavaju brojni glazbeni programi i više od stotinu koncerata. Prigodnim programima zagrebačkom Adventu pridružili su se i gradski muzeji, u kojima se priređuju posebne manifestacije. “Završio je javni natječaj za kućice, bilo je 200 prijava, 70 valjanih. Otvorili smo natječaj za 90, ali bit će ih 70. Uz to će ugostitelji imati ukrašene terase s ponudom, unatoč pandemiji, dat ćemo sve od sebe da svi budu zadovoljni. Kad je riječ o kućicama, od njih će Zagreb uprihoditi 3 milijuna i 300 tisuća kuna”, najavio je Tomašević.

Bandićeva raskoš

“Usporedbe radi, 2019. je Zagreb od 220 kućica uprihodio 900.000 kuna”, objašnjavao je Tomašević uoči otvorenja Adventa, koji zasad nije zadovoljio ukuse brojnih stanovnika metropole naviklih na Bandićev kič i raskoš. No baš zbog te Bandićeve raskoši koja je i obilježila sve njegove mandate, Tomašević si ne može dopustiti da iskače iz tračnica, na njegovim plećima brojni su gradski problemi, u Zagrebu će uskoro poskupjeti komunalije, na dnevnom su redu otkazi u Holdingu, poskupljenje javnog prijevoza, ali i brojni drugi manjci koji Tomaševića pretvaraju o svojevrsnog ovisnika o premijeru Plenkoviću jer bez Vladinih financijskih injekcija neće biti moguće upravljati gradom koji se uza sve ostale nedaće još nije ni počeo oporavljati od posljedica potresa. Sve to, uz Tomaševićev manjak iskustva i njegove osobne kadrovske pogreške, iz mjeseca u mjesec odražava se na njegov te na rejting njegove platforme koji je u nezaustavljivom padu.

S tim zato problema nemaju u Osijeku, jedinom od četiri velika grada na čijem je čelu HDZ-ov kadar, mladi Ivan Radić, koji po svemu sudeći pokazuje kako se na lokalnoj razini uz potporu države i županije može savršeno funkcionirati. Veoma je važno za Radića i to što je na čelu njegove Osječko-baranjske županije HDZ-ov potpredsjednik Ivan Anušić koji ima veliki utjecaj i na premijera i na Vladu, a da Plenković doista respektira uspjeh mladog gradonačelnika, pokazao je i tijekom svojeg nedavnog posjeta Osijeku u kojem se održavao Dan grada, kojemu je, na iznenađenje mnogih, nazočio i Željko Pervan, komičar koji je bio naklonjen Miroslavu Škori, te ga se viđalo na manifestacijama Škorine bivše stranke Domovinskog pokreta. Da Radić u Osijeku radi povijesne stvari, jasno je iz predstavljenog proračuna za iduću godinu, a koji se već sada naziva povijesnim, što i nije čudno jer govorimo o 1,08 milijardi kuna, odnosno o najvećem proračunu dosad, koji je ujedno za 268 milijuna kuna veći od ovogodišnjeg.

Brojni poticaji

Planova za potrošnju Radiću ne nedostaje, cilj mu je, kako je rekao na predstavljanju proračuna, taj novac preusmjeriti u nastavak gospodarskog rasta i daljnji razvoj Osijeka, a poseban naglasak stavlja na osnaživanje predškolskog i osnovnoobrazovnog sustava, što će mlade osječke obitelji zasigurno znati cijeniti i što bi moglo zaustaviti odljev mladih obitelji iz grada na Dravi. Osječke milijune Radić će upumpati i u kulturu, sport i rekreaciju, a planirano je i poticanje poduzetništva sa 5,5 milijuna kuna, što je rast za 18 posto u odnosu na lani. U planu je također dovršetak započetih projekata u sklopu integriranih teritorijalnih ulaganja, što podrazumijeva projekt razvoja i unapređenja osječke Tvrđe, za što će se izdvojiti gotovo 80 milijuna kuna, više od 13 milijuna kuna Osijek ulaže u Centar za posjetitelje Tvrđe, a gotovo 50 milijuna kuna u izgradnju zgrade IT parka. Za uređenje osječke tržnice predviđeno je ulaganje od 31 milijun kuna. Ukupna vrijednost izgradnje i dogradnje vrtića i škola u Osijeku iznosi gotovo 90 milijuna kuna, uz to što će postojeće vrtiće i škole modernizirati te dograditi kako bi što više škola prešlo u jednosmjensku nastavu, u Osijeku bi se u nadolazećem razdoblju trebala graditi tri nova dječja vrtića, također se nastavlja plan besplatnog programa prehrane, Grad najboljim maturantima planira plaćati polaganje vozačkog ispita, što je dodatni iskorak s obzirom na to da se već sada stipendiraju najbolji učenici.

Za građane treće životne dobi u Osijeku su već isplanirane isplate ne samo božićnica nego i uskrsnica, i to za veći broj umirovljenika nego što je to bilo dosadašnjih godina. Umirovljenicima s najnižim mirovinama Radić je osigurao isplatu stalnog mjesečnog dohotka te sufinanciranje javnog prijevoza. Jedan od značajnijih projekata u Osijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija kupališta Copacabana, u što se planira uložiti 70 milijuna kuna. Cilj rekonstrukcije je, kako otkrivaju, uz povećanje kvalitete vode, i izgradnja novih sadržaja. Da bi Osijek mogao postati pravi mali centar sporta, jasno je iz toga što uskoro dobivaju novi stadion NK Osijeka, ali i iz toga što će se temeljito rekonstruirati stari stadion u Gradskome vrtu, za što je predviđeno ulaganje od 15 milijuna kuna.

Bajka na Dravi

I kao da sva ta ulaganja ne zvuče bajkovito, čini se kako je HDZ-ov Radić ove godine Tomaševiću ‘ukrao’ Advent. Adventiranje u Osijeku projekt je osmišljen pod palicom novog gradonačelnika grada na Dravi, ali i projekt koji je oduševio brojne Slavonce i njihove goste. Adventiranje je, kako kažu u Osijeku, zamišljeno kao kretanje po blagdanski ukrašenim lokacijama, a taj projekt oživio je Osijek čije ulice, bez obzira na pandemiju, vrve posjetiteljima. Uz prepoznatljivi, tradicionalno najosvjetljeniji tramvaj u Hrvatskoj, Osijek posjetitelje mami lampicama i obrtničkom ponudom. Nova lokacija na adventskoj karti je Kulturni centar u kojem se, uz božićno kino, održavaju razni božićni programi. Kao posebnu atrakciju u Osijeku ističu Zimski vidikovac na krovu Kulturnog centra, a tu je i klizalište Sokol te, kako to uvijek u Slavoniji biva, bogata gastro ponuda.









Advent će, kao i dosad, obogaćivati kako se bliži Božić, tako da će posebno iznenađenje sredinom prosinca biti zanimljiva atrakcija – Ferris wheel, rotirajući kotač koji imaju sve velike europske i svjetske metropole. Tako će i Osijek ovog adventa u gostima imati najveći kotač u Hrvatskoj koji ne smijete propustiti. Osijek ovogodišnjim pristupom pokazuje kako i u epidemijski neizvjesnim uvjetima može organizirati najveći i najsjajniji, a opet siguran i modularan Advent u kojem će širi centar grada biti obgrljen sa 10 kilometara lampica, a još važnije velikim brojem osmijeha jer ćemo uživati u blagdanima i zajedništvu, a istovremeno ostati sigurni, zdravi i ispunjeni mirom uz pravi ugođaj adventa tijekom cijelog dana kroz cijeli grad, zaključuju iz Osijeka, u kojemu su po svemu sudeći ove godine odradili nešto bolji posao nego njihovi zagrebački kolege.