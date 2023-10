Mladi dečko priznao: ‘U javnom prijevozu ne ustajem starijima ni trudnicama, evo zašto’

Autor: Dnevno.hr

Jedan je mladić u bespućima Reddita otkrio zašto u javnom prijevozu ne ustupa mjesto starijim sugrađanima ni trudnicama, što je, kako ti inače biva na ovoj popularnoj mreži, izazvalo lavinu komentara.

Postoje situacija kad vam baš treba sjedalo, a ako ste mladi, uvijek ste vi taj od kojeg se očekuje da će ponuditi svoje mjesto", započeo je on svoju objavu, a onda je prosuo emocije.





“Budim se u tri ujutro, s poslom počinjem u pet, cijelu smjenu od osam sati sam na nogama, a vožnja vlakom do kuće mi traje 45 minuta. Molim vas nemojte tražiti od mene da ustanem zato što sam mlad. Garantiram vam da je prosječan 50-godišnji muškarac koji čita knjigu u tom vlaku odmorniji od mene”, piše mladić, od života umoran.

Povlači liniju

Jedino bi se ustao, kaže, osobama s invaliditetom, ali “tu povlači liniju”.

“Ima dana kad sam ja jednako umoran kao trudnica ili starija osoba. Ne želim biti loš tip koji odbija to napraviti, ali ja budem zaista iscrpljen. Ljudima bi trebalo biti dopušteno da to ne naprave, da osobi koja to traži od njih odgovore da pitaju nekoga drugoga. Nema potrebe da me se zbog toga osuđuje”, mišljenja je.

Dosta je ljudi stalo u njegovu obranu pa su mu napisali da slobodno odbije ljude ako je platio kartu, kao i da nije njegov problem ako drugi ne mogu pronaći sjedeće mjesto u javnom prijevozu.

Drugi tabor ga je pak osudio.









“Ustati starijoj osobi ili trudnici je stvar kulture i odgoja”, poručili su mnogi.