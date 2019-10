MLADI ĆE KUPITI NEKRETNINE, ali samo ako je cijena do 100.000 eura

Autor: Dnevno

Prema najnovijim podatcima Crozille u kolovozu ponuda kuća najviše se pretraživala upravo u Osijeku, a prosječna cijena kvadrata stana tijekom rujna u Osijeku iznosila je 1012 eura, dok je za kvadrat kuće bilo potrebno izdvojiti u prosjeku 726 eura, navodi portal Njuškalo. S takvim cijenama Osijek spada u kategoriju srednje skupih gradova, gdje s jedne strane je Dubrovnik gdje kvadrat stana iznosi gotovo 4000 eura, dok u Vukovaru kvadrat stana u prosjeku iznosi 568 eura, piše Večernji list.

“Što se tiče same prodaje kuća, tu je vrlo specifična situacija, jer su se one uvijek manje prodavale od stanova, mahom zato što su predstavljale višu razinu življenja. Stanovi su uvijek bili cjenovno pristupačniji i jednostavniji za održavanje, a većina mladih danas, uz europsko radno vrijeme i poznate obveze oko kuće, radije odabire stanove” – izjavio je agent za nekretnine Krunoslav Šabić za Glas Slavonije. On i njegove kolegice i kolege smatraju kako je razlog tome u povećanim državnim subvencijama za kupnju nekretnine, ali i generalno boljoj ekonomskoj situaciji, zbog čega se definitivno osjeti rast potražnje.

“Danas je moguće za recimo 120.000 eura kupiti stan od 100 metara četvornih u nekoj urbanoj vili, a da bi sagradili novu kuću, uz dodatnu cijenu zemljišta, potrebno je između 150.000 i 200.000 eura. Također, primjećujem da se oni kupci koji žele kuću uglavnom odlučuju za nekretnine u neposrednoj okolici Osijeka, gdje su one znatno povoljnije, pa čak i upola jeftinije” – dodaje Šabić. On ističe kako postoji potražnja i za građevinskim zemljištima, a cijene dosta variraju ovisno o lokaciji. Agent za nekretnine Marijan Matijević pak smatra kako je razlog takvog snažnog pretraživanja stana u Osijeku nedostatak manjih stanova, zbog čega kupci obilaze i nerijetko kupuju kuće veličine trosobnog stana u Osijeku.

“Taj će se trend sigurno povećavati, a potražnja za kućama bit će veća, međutim, problem su kuće tržišne vrijednosti iznad 100.000 eura, jer do tog iznosa ima kupaca, ali iznad – teško”, smatra Matijević koji ističe kako je to posebno izraženo u prigradskim naseljima gdje je teško prodati renoviranu ili novosagrađenu kuću.