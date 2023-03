MLADE LJUBAVNICE, NASILJE I BANKROT! Turbulentni razvodi hrvatskih političara: Dečka svoje žene tukao kišobranom!?

Autor: Iva Međugorac

Razvodi nisu neuobičajena pojava, štoviše moglo bi se reći kako su se oni posljednjih godina intenzivirali. Od raskida brakova nisu cijepljeni ni hrvatski političari, no dok su se neki od njih sa svojim partnerima razišli daleko od očiju javnosti, pojedini politički razvodi ipak su privlačili veliku medijsku pažnju.

Kerum veteran u razvodima političara

Predvodnik takvog tipa raskida svakako je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum koji je svoju suprugu Ankicu ostavio zbog ljubavnice Fani Horvat objavivši usred gradonačelničke kampanje da njegova dugogodišnja ljubavnica čeka dijete. S Fani se Kerum kasnije oženio, i osnovao obitelj, a upućeni tvrde da je nakon svega ipak ostao u korektnim odnosima sa svojom prvom suprugom.

U drugom braku je i Tomislav Karamarko koji se sa lijepom crvenokosom PR stručnjakinjom Anom Šarić danas Karamarko spetljao navodno dok je još bio u braku sa svojom suprugom Enisom, majkom njihovih dvoje djece. Ljubav između Karamarka i njegove Ane bila je toliko snažna da je nisu mogli dugo skrivati, a Ana je navodno bila toliko ustrajna u tome da ostane uz Karamarka da je u vrijeme njihove avanture nazivala njegovu tadašnju suprugu i izazivala neugodnosti. Te glasine doduše nikada nitko od protagonista ove priče nije potvrdio, ali je zato potvrđeno da se Karamarko sa 14 godina mlađom Anom na koncu ipak vjenčao, te je s njome također dobio dijete.





Težak razvod Borisa Lalovca

Težak razvod imao je bivši ministar financija Boris Lalovac koji je svoju danas bivšu suprugu Tončiku upoznao u Zagrebu u društvu prijatelja. Ona se s obitelji vratila iz Kanade i radila kao viša medicinska sestra u Vinogradskoj bolnici, a on je pak daleko od politike radio u Karbonu. Vrlo brzo Lalovac i njegova Tončika počeli su živjeti zajedno kao podstanari, a onda su dobili sina i odlučili dići kredit kako bi kupili stan. Nije to bio lagan period za bivšeg ministra financija jer je živio u minusu, pa su tako supružnici spavali na madracu dok nisu skupili novce za krevet i drugi namještaj koji im je bio potreban.

Kada se Lalovac politički angažirao, uslijedile su brojne obveze, putovanja i razdvojenost, a sve to njegovoj Tončiki teško je padalo pa se par odlučio razići, no njihovim razlazom bavio se i zagrebački Županijski sud koji je odbacio prijavu protiv Lalovca za obiteljsko nasilje. Lalovca je naime zbog zlostavljanja prijavila njegova supruga koja je o tome progovorila i u Bujici gdje je izjavljivala kako ju je u par navrata tukao čak i dok je bila bolesna. Kao dokaze bivša supruga DORH-u je predočila audiosnimke njihove svađe koji su objavljeni u navedenoj emisiji.

Zbog nedostatka dokaza DORH je odbacio njenu prijavu, a bivša gospođa Lalovac zatim je podnijela prijedlog za njegovim ispitivanjem kako bi protiv njega mogla podnijeti optužnicu, međutim i ta prijava odbačena je u nedostatku dokaza.

Mlade partnerice političkih kapitalaca

Intrigantan razvod prati i bivšeg ministra prometa Božidara Kalmetu koji je prema pisanjima medija osam godina bio u tajnoj vezi sa svojom nekadašnjom suradnicom Dolores Grdović. Priča o razvodu Božidara Kalmete dugo je kružila Zadrom, a onda je on sam odlučio ušutkati glasine pa je javno istupio potvrdivši da se razveo od bivše supruge Elizabet te da će po treći put postati otac.

Ubrzo nakon što se Osijekom proširila priča da se nekadašnji župan Vladimir Šišljagić razvodi od svoje supruge Jadranke, medije je zaintrigiralo to što ga se gradom viđalo u društvu atraktivne dame koju se nazivalo njegovom novom ljubavi. Tko je bila ta dama nikada se nije saznalo, ali je zato Šišljagić viđan i u društvu poznate glumice Jelene Perčin koja je navodno također osvojila njegovo srce.

Od razvoda se pak dugo oporavljao bivši IDS-ovac Damir Kajin koji se sa nekadašnjom suprugom Alice del Bianco razišao radi toga što ga je dovela do bankrota peglajući kartice.









Teška priča Branimira Bunjca

I bivši saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac svojim je razvodom punio medijske stupce. Bivša supruga Borka optuživala ga je za obiteljsko nasilje tvrdeći da ju je pokušao udariti kišobranom, a kako je na koncu umjesto nje udario njezina dečka i sve to pred očima njihove djece.

”Šutjela sam dosta i to samo radi naše djece. Ali sada je voda došla do grla. Žrtva sam brakorazvodne parnice u kojoj su djeca sporazumno dodijeljena njemu, a na mene je spao teret 2000 kuna alimentacije te mi je ostao teret otplate kredita za tu kuću u kojoj Branimir živi s novom djevojkom. Spornog dana Branimir mi je trebao dovesti mlađeg sina u moj podstanarski stan u kojem živim s novim partnerom, ali nije pa sam mu rekla da ću ja onda doći po njega. I došla sam autom s dečkom. Pozvonila sam na vrata kuće. Branimir je otvorio. Ušla sam u hodnik, ali on nije želio da ja u kuću uopće uđem i da mu vidim ljubavnicu” tvrdila je u svojim medijskim istupima bivša Bunjčeva supruga koja je tvrdila da joj je prijetio i tijekom brakorazvodne parnice dok se on od optužbi branio nazivajući se žrtvom majke svoje djece koja mu nakon razvoda zagorčava život.

”Ne znam što bih rekao na sve ovo. Ja da sam ih mlatio kišobranom? Ludost jer ja imam slomljenu desnu ruku i gips. Ona je napravila scenu. Banula mi je u kuću kroz otvorena vrata. Uletjela u hodnik te počela vikati i galamiti: ‘Svi van iz kuće, ovo je moja kuća!’ To su sve gledali moji gosti među kojima je bilo i troje djece”, objašnjavao je bivši zastupnik koji se u međuvremenu povukao iz politike, odselio iz Hrvatske i ponovno oženio.