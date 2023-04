MLADA IVANA ĆE ZAVRŠITI NA CESTI! Grad ju baca iz ’13 kvadrata tuge’, hladno joj odbrusili: ‘Ne mogu se ja u takve stvari mišat’

Autor: I.G.

“Grad Split želi me deložirati iz sobe u ‘Brodosplitovu’ Domu za samce”, kaže Ivana Pezo, inače glazbenica i učiteljica engleskoga jezika kojoj je tih 13 kvadrata u objektu u Vukovarskoj 81 jedini dom koji ima.

Kako navodi, ugovor za svoju sobicu nije uspjela potpisati tijekom zadnjih mjeseci 2021. godine, do kada je Grad dao rok, jer se pokušala izboriti da dobije i susjednu sobicu iste veličine. No, na žalost, u tome nije uspjela, a zatim se krajem godine zarazila koronom. Kada je ozdravila, u siječnju 2022., u Banovini su joj rekli da s njom neće potpisati ugovor ni za onih 13 kvadrata koje je već koristila. Nije imala drugu mogućnost pa je tužila Grad Split radi zaključenja ugovora o najmu.

Ugovori ‘u dobroj vjeri’

“Zgradu je sagradio ‘Brodosplit’ za smještaj samaca – radnika škvera kojima se od plaće odvajalo za njezinu gradnju. S vremenom, samci su počeli dovoditi obitelji, pa tako i moj otac, pokojni Dalibor Pezo, koji je mene, majku i brata doveo 1996. godine. Svakoj obitelji dodijeljena je dodatna soba ovisno o broju članova te je “Brodosplit” dao odobrenje da se mogu, svojim novcem, napraviti sanitarni čvorovi i adaptacija. Nakon očeve smrti 2000. godine, moja majka se zaposlila u zgradi kao čistačica s povremenim radom na portirnici”, rekla je Ivana Pezo i podsjetila da su privatizacijom “Brodosplita” svi radnici dobili otkaze pa je u pitanje bila dovedena i budućnost Doma.





“Zgrada je poklonjena Gradu 2018. godine uz uvjet da Grad podmiri dugovanje državi. Ugovori koje smo svi potpisali u dobroj vjeri, no pod pritiskom i prijetnjom izbacivanja, bili su za nas posve nepovoljni. Grad je dobio zgradu i stanare čiji se status nije smio promijeniti, što se može provjeriti u izjavi premijera Plenkovića prilikom darovanja zgrade. Pitanje ugovora počelo se rješavati početkom 2021. godine, nakon odluke Gradskog vijeća”, rekla je Pezo.

Kaže kako je pokušala doći do gradonačelnika molbama i pozivima, no bezuspješno. Uspjela je nekako doći do dogradonačelnika Bojana Ivoševića čiji je komentar, kaže za Slobodnu Dalmaciju, bio “u takve stvari se ja ne mogu mišat”, iako je, dalje navodi, jednom došao u Dom za samce sa Željkom Kerum i Ivanom Lekom. Negdje pred kraj godine odustala je od traženja, kako je rekla, u strahu da ne izgubi i tu jednu sobu u koju je ugradila sanitarni čvor i adaptirala cijeli prostor sredstvima iz kredita i ušteđevine.

‘Nije dokazala svoju spriječenost’

Željka Kerum, voditeljica Odsjeka za gospodarenje gradskom imovinom, odgovorila je na tvrdnje Ivane Pezo:

“Grad Split je vlasništvo nad zgradom – hotelom za samce stekao darovanjem od Republike Hrvatske.

Predmetna zgrada sagrađena je krajem šezdesetih godina kao objekt splitskog brodogradilišta s radničkim spavaonicama i istu su, u trenutku stjecanja vlasništva, koristili bivši i sadašnji radnici s obiteljima, kao i njihovi potomci u samostalnim domaćinstvima, ali bez reguliranog pravnog statusa.

Grad Split je prema Ivani Pezo zauzeo isti stav kao i prema drugim korisnicima soba, ponudivši joj sklapanje ugovora o najmu sobe koje je bila u neposrednom posjedu, pod jednakim uvjetima i s istim rokom početka ugovornog odnosa, a prioritetno uzimajući u obzir da se troškovi potrošnje vode i struje obračunavaju na zajedničkim brojilima za cijelu zgradu i da je do 1. 1. 2022. godine Grad Split podmirivao sve režijske troškove za predmetnu zgradu.









Nadalje, Ivana Pezo ničim nije dokazala svoju spriječenost da pristupi sklapanju ugovora o najmu niti je o istoj izvijestila nadležno upravno tijelo.

Slijedom svega navedenog, 17. 1. 2022. godine gradonačelnik je donio zaključak o poništenju zaključka o sklapanju ugovora o najmu sobe u zgradi – hotelu za samce („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 3/22)”, poručila je Kerum.