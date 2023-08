Mještani Perušića potiho pričaju, suprug žene koju se sumnjiči za čedomorstvo iselio: ‘Bože sačuvaj! Nema se riječi za to’

Autor: Dnevno.hr

Dvatesetogodišnja djevojka koju policija sumnjiči za čedomorstvo doselila se sa suprugom i djecom, kako kažu susjedi u zgradi u centru Perušića, prije nekoliko mjeseci.

“Ne znam ništa o njima, žena je mlada, kada je prvi puta ostala trudna napustila je drugi razred srednje škole udala se i imaju još jedno dijete. Za treću trudnoću nisam niti znala. Ni sa kim iz zgrade se nisu družili, no sasvim normalno bi se pozdravili ako bi se sreli na stubištu i to je sve.

Niti sam znala niti čula za ikakve njihove probleme, no šokiralo me kada sam čula da je mlada susjeda osumnjičena i uhićena za ubojstvo bebe”, kazala je stanarka zgrade u kojoj je u podstanarstvu u centru Perušića donedavno s obitelji stanovala osumnjičena 20-godišnjakinja, pišu 24 sata.





Novorođenče pronađeno u blizini njezine roditeljske kuće

Naime, nju se sumnjiči za teško ubojstvo novorođenog djeteta koje je 4. kolovoza pronađeno na napuštenom imanju u bunaru u Prvan selu kod Perušića.

Žena je sa suprugom i njihovo dvoje malene djece stanovala u stanu, a mrtvo novorođenče pronađeno je u obližnjem naselju gdje joj stanuju roditelji. Mrtvo dijete u bunaru je pronašao stočar koji je išao po vodu, a bunar se nalazi pedeset metara od roditeljske kuće osumnjičene.

Mještani za njezine roditelje imaju samo riječi hvale, govore da su jako dobri ljudi i teško im je išta komentirati o nemilom događaju.

‘Bože sačuvaj! Nema se riječi za to’

“Teško će vam tu tko što reći, svi se poznajemo. Nitko nije upoznat sa situacijom unutar četiri zida, a pitanje je jesu li i roditelji išta znali” , komentirala je jedna mještanka.









Kuće u naselju su na rijetko naseljene, a susjedi se ne vide čak i godinama, pa je teško znati ili komentirati tako osjetljive stvari, govore. Mještani su za pronađeno mrtvo novorođenče doznali prije dva tjedna kada je policija na mjestu događaja vršila očevid. Pitali su se tko zna od kuda je i čije je dijete, a kada su saznali da je ubojstvo bebe osumnjičena njihova susjeda potpuno su se šokirali.

“Bože sačuvaj! Nema se riječi za to. Što se dogodilo, to ona zna. Ne vjerujem da je to napravila bez razloga. Ne možeš nikoga osuđivati jer ne znaš što se dešava. Svi mi imamo svojih problema unutar četiri zida i ljudi kroz svašta prolaze. E sada, zašto je to napravila, koji je razlog imala za to, to zna samo ona”, kazala je jedna mještanka.

Suprug s djecom iselio

Suprug osumnjičene žene i njezina djeca su se nakon šokantnog otkrića iselili iz stana, a 20-godišnja žena je uhićena za teško ubojstvo te ispitana na Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.









Sudac istrage odredio joj je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Slijede daljnja ispitivanja svjedoka, dok će se nad osumnjičenim provesti medicinska vještačenja.