MJERE, UMIROVLJENICI, BRANITELJI… PLENKOVIĆ JE U OZBILJNOJ KAMPANJI! Premijer se jedino boji javnih prosvjeda građana

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Kako to obično s premijerom Andrejem Plenkovićem biva, i ovih se dana ispostavilo da su ga politički naivci iz oporbenih redova prerano otpisali. Afera AP koja se smatrala početkom njegova kraja nije mu naškodila, njegov HDZ i nakon tog neugodnog slučaja ostaje najstabilnija politička opcija u zemlji. Znajući da mu afere ni na koji način ne škode, Plenković i ovih dana pokazuje neopisivo samopouzdanje. Oni koji s njim blisko surađuju kažu da je ponovno živnuo, a odnedavno je opet počeo govoriti i o ulasku u borbu za treći mandat, premda se ne odbacuje mogućnost i za to da predsjednik Vlade nastavi svoju karijeru u Bruxellesu ili pak na poziciji glavnog tajnika NATO-a, sve su opcije za Plenkovića otvorene, a njegovi simpatizeri iz vladajuće stranke najzainteresiraniji su za to da ih on povede na parlamentarne izbore, što ni Plenkoviću nije posve strano, jer i u slučaju odlaska u inozemstvo ovdje u Hrvatskoj stvari želi posložiti na način da mu idu u prilog i da se u svakom trenutku ima na koga osloniti. Za parlamentarne izbore HDZ-ovci već imaju velike planove, oni bi se trebali održati u ožujku iduće godine, a Plenković će ljeto koje je pred nama iskoristiti kako bi, obilazeći državu, dodatno učvrstio svoju i stranačku poziciju. Ne misli Plenković samo putovati, u HDZ-u se već zbijaju glave, govori se i o predizbornim listama, a dio eksponiranih kadrova nada se i kandidaturi na europskim izborima, o čemu Plenković tek treba promisliti. Ono što se zna jest da se kandidaturi mogu nadati aktualni parlamentarci Tomislav Sokol, Sunčana Glavak i Karlo Ressler. Tko će se još naći na listama za Europski parlament, nije poznato, no jedna od opcija je i ta da im Plenković bude nositelj liste, ali i da se Davoru Ivi Stieru da prilika da ponovno pokuša otići u Bruxelles, iz kojega i jest stigao na nacionalnu političku scenu u Ministarstvo vanjskih poslova.

Turbulentna kampanja

Čim se u HDZ-u kalkulira s imenima i listama, jasno je da je stranka zakoračila u kampanju koja bi po mnogočemu ipak mogla biti turbulentna, jer Plenković prije ozbiljnijih zamaha mora sanirati unutarstranačke obračune koji mu prijete iz slavonske organizacije i Dalmacije. Nemaju dvojbe premijerovi suradnici da će on u tome i uspjeti, ali prije nego što namiri svoje kolege iz stranke, Plenković je odlučio namiriti građane, što će prema tvrdnjama upućenih i nastaviti činiti promišljeno i periodički. Pun samopouzdanja, ispeglan i dotjeran, Plenković je ovih dana predstavnicima medija predstavio novi paket mjera koji je namijenio socijalno ugroženim građanima, čiju opstojnost u pitanje dovodi inflacija i divljanje cijena zbog kojih je mnogima preživljavanje zaista dovedeno u pitanje. Novim je mjerama Plenkovićeva Vlada obuhvatila umirovljenike s mirovinom do 610 eura, spominjali su se tijekom premijerova predstavljanja i nezaposleni, kao i poljoprivrednici te korisnici dječjeg doplatka, ali i branitelji. Upravo je spominjanje umirovljenika i branitelja u političkim krugovima protumačeno kao prvi vjesnik ozbiljne kampanje. Da su vladajući u kampanji, jasno je i iz toga što je Plenković sa svim ministrima praktički gotovo cijeli protekli tjedan predstavljao svoj paket, napominjući među ostalim i to da ni plin ni struja neće poskupjeti sve do listopada, što mu također ide u prilog za kampanju koja ga očekuje, ali i za kampanju u kojoj će se, kako zasad stvari stoje, ipak boriti za još jedan mandat. Prema tvrdnjama premijerovih suradnika i nekolicine HDZ-ovaca, dobro je da je Plenković u ovu kampanju krenuo na vrijeme, a kroz nju će postupno graditi vlastitu poziciju nudeći građanima svojevrsnu stabilnost, baš kao što je to bilo i u kampanji za prošle parlamentarne izbore kada im je stabilnost i vjerodostojnost nudio kroz borbu s pandemijom koronavirusa.

Regionalna potpora

Fokus s pandemije Plenković je sada preselio na gospodarsku krizu, ali i na proces obnove potresom porušene Banovine koji je prepustio svojem iskusnom kolegi Branku Bačiću, no ne želi Plenković da se njega izostavi iz te procedure pa je nedavno gostovao u Sisku na 30. obljetnici osnutka HDZ-a Sisačko-moslavačke županije otkrivši pritom kako se za tu županiju znatno povećana kvota regionalnih potpora, što je poruka ulagačima kako će tu biti najbolji uvjeti za investiranje.





“Sada smo se opredijelili na ubrzanje procesa obnove, da se izgradi autocesta A11 do Siska, da se ide u ekonomsku i socijalnu revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije. Cesta će biti gotova do idućih parlamentarnih izbora, pa će tako ova županija biti integrirana s glavnim gradom. Za ovu smo županiju povećali kvotu regionalnih potpora, ona je znatno veća nego u drugim dijelovima Hrvatske, što je poruka ulagačima kako će ovdje biti najbolji uvjeti ulaganja”, istaknuo je Plenković na skupu u prepunoj dvorani hotela Panonija. I to što je dvorana bila prepuna, ali i to što Plenković izgradnju ceste najavljuje do idućih parlamentarnih izbora također pokazuje da je kampanja već počela i da ona neće stati samo na četvrtom paketu mjera teškom 1,7 milijardi eura. Sada kada je odlučeno da se u kampanju ide, može se očekivati da će premijer nastaviti obilaziti unutarstranačke organizacije jer i u njima valja učvrstiti svoju poziciju. Položaj će Plenković očito učvršćivati i među vjernicima i crkvenim ocima koje će pridobivati neradnom nedjeljom, a školarci ionako već neko vrijeme jedu besplatno pa je i to dio kampanje koja je usmjerena prema njihovim roditeljima i mladim obiteljima. Istina je da je obitelji djece s posebnim potrebama ovih dana HDZ-ova vladajuća većina teško oštetila i ostavila ih na cjedilu, ali u Plenkovićevu timu tvrde da ministar rada Marin Piletić priprema paket mjera i zakonodavnu reformu kojom će ipak biti zadovoljni.

Mnogo obećanja

Hoće li do toga doći, teško je reći, obećanja je mnogo, naslušali su ih se vjerojatno i liječnici koji su ovih dana izašli na ulice, što i jest Plenkovićev najveći strah i nešto što bi ga moglo pokolebati. Prosvjedi građana za njega su najveća ugroza i samo oni u premijeru izazivaju nelagodu, ali to ne znači da će on odustati od svojih planova i ambicija. Ne misli Plenković odustati i zbog toga što smatra da on u političkim vodama nema konkurenciju, a to je lako zaključiti i iz toga što mu ministarske afere, pa ni uhićenja istaknutih HDZ-ovaca zasad ni na koji način nisu naškodili. Savladao je krize, a sada opet građanima šalje poruku da njegova Vlada čini sve što može kako bi pomogla što širem krugu građana, to Plenković naglašava u svakom svojem javnom nastupu. Interni je naputak među HDZ-ovcima da se i oni pobrinu za to da se i iz parlamenta i u javnom prostoru šalju poruke o silnom angažmanu Vlade i radu na različitim mjerama kojima se brine za građane. Sve je to zapravo dio priprema za parlamentarne izbore koje bi oporbene opcije zaista mogle dočekati nespremne.

Na ljevici od ujedinjenja i velike koalicije očito nema ništa, desne opcije o ujedinjenju ni ne progovaraju, a Mostov Nino Raspudić ponovno je počeo nuditi suradnju oporbenim strankama, što se u HDZ-u tumači kao početak panike jer su i u Mostu i u drugim opcijama svjesni da dolazi predizborni period a da oni nisu uspjeli osmisliti svoj plan za rušenje Plenkovića i njegove stranke. Osmislio je zato Plenković s vladajuće pozicije mimo ovih već spomenutih mjera i državne obveznice koje su u optjecaju, zaokružujući time svoje predizborne planove i pripremajući teren za građane koje će zasigurno uskoro opet početi podsjećati na to da je on zaslužan za to što je Hrvatska ušla u eurozonu i Schnegnen. Jasno je da se u HDZ-u i u premijerovu timu kuju veliki planovi.

Bačene mrvice

Sviđalo se to nekomu ili ne, Plenković se doista ima čemu nadati, na političkom nebu nije se pojavio nitko tko se uspio nametnuti kao lider, a on je tu prazninu okrenuo u svoju korist i izgradio svoju poziciju koju sada nadograđuje raznim mjerama, podilazeći na taj način potencijalnom biračkom tijelu, koje bi vrlo lako opet moglo zaboraviti na neispunjene reforme, gomilu afera i korupciju koja je ušla u sve pore društva. Nije Plenkovićeva ekipa dosad provela ni jednu ozbiljnu reformu, pravosuđe, zdravstvo, poljoprivreda, socijalna skrb, sve je to na čekanju dok se ne pokrenu svi oni planovi koje je HDZ imao u svojem posljednjem predizbornom programu. Ništa od toga se ne događa pa će se nacija vjerojatno opet zadovoljiti bačenim mrvicama koje će Plenkoviću donijeti treći mandat i za to ne treba kriviti ni HDZ ni Plenkovića, ali dio krivnje za to snosi i oporba koja se nije uspjela posložiti i ponuditi naciji alternativu.