MISTERIOZNA SMRT BEBE! Čekaju se rezultati obdukcije. Puno je pitanja bez odgovora: Tko ju je ostavio na snijegu i kako je umrla?

Jučer je Hrvatsku šokirala vijest da je u nedjelju, u mjestu Hlevnica, nadomak granice sa Slovenijom, pronađena mrtva beba.

Potraga za dokazima, u koju je danas bila uključena policija sa psima i HGSS, službeno je gotova, no kriminalistička istraga i dalje traje.

I dalje se ne zna tko je uz cestu, na snijegu, ostavio tijelo bebe i kako je točno umrla. Obavljeni su razgovori s mještanima, a provjerava se i koje su trudnice kontrolirale trudnoću kod lokalnih i obližnjih liječnika.





Službeni rezultati obdukcije još se čekaju, a pitanja u ovom stravičnom slučaju je sve više. Tko je i zašto ovdje ostavio malu bebu? Je li bila živa ili se radilo o mrtvorođenčetu?

Mnogo je otvorenih pitanja

“Nažalost, nemam nikakve informacije. Kao i policija, apeliram da se svi koji nešto znaju o ovom nemilom događaju jave policiji, daju iskaz koji bi im pomogao u otkrivanju ovog nemilosrdnog događaja”, pozvao je načelnik općine Đurmanec Damir Belošević u Dnevniku Nove TV.

“Jako sam iznenađen. Ne znam što se to počelo događati u našem kraju, to je nešto sasvim novo. Bit će to dugotrajan postupak, pretpostavljam. Uvjeren sam 99 posto da će pronaći. To je mali kraj, mora se naći”, zaključio je Franjo Flegar.

Identitet majke je nepoznat, a ne zna se niti je li iz Hrvatske ili susjedne Slovenije. Nitko ne isključuje mogućnost da je riječ o slovenskoj državljanki s obzirom na blizinu granice.

Brojni okidači za ovakav čin

Brojni su okidači za ovakav čin nakon poroda, kažu psihijatri.

“To može emocionalno izazvati neku zahtjevnu situaciju, i pogoršanje psihičkog stanja. Može se manifestirati i kao neka depresivna epizoda s kojom se majka teško nosi…”, navodi Nadica Buzina iz Zavoda za forenzičnu psihijatriju u Vrapču.









“Na osnovu poluinformacija je vrlo neozbiljno davati stručne procjene”, dodaje. Svemu mogu kumovati različite psihičke tegobe, ali i narušeni odnosi, kaže.

“Najčešće te majke nisu ili prihvaćene od obitelji ili šire socijalne sredine, da su ti odnosi partnerski vrlo često poremećeni, odnosno, da taj možda budući otac i otac djeteta to ne prihvaća i bježi od nekakve odgovornosti”, objašnjava.

Ono što kriminalistima ne otkriju tragovi u snijegu, trebala bi rasvijetliti obdukcija. U policiji kažu da još čekaju službene rezultate.