Misteriozan nestanak mladića iz Knina: ‘Dobivamo morbidne pozive, policija šuti’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Dva mjeseca je prošlo od nestanka Zvonimira Lončara (26) iz Knina, a očajna obitelj ne može vjerovati da još uvijek nema nikakvog traga.

Mladić je nestao 31. kolovoza u naselju Trnsko u Zagrebu gdje je i živio, a signal njegovog mobitela zabilježen je dan ranije u 21.50 sati kraj Mosta mladosti na Savi. Nakon tjedan dana se signal mobitela pojavio na mreži da bi obitelj saznala kako ga je pronašla nepoznata osoba na nasipu kod Savice. Zadnji signal, također toga dana, bio je oko Avenije Marina Držića i od toga trenutka više se mobitel nije palio.





Iako je policija upoznata sa svime i iako je osoba koja je pronašla mobitel kontaktirala obitelj, oni do danas nisu saznali njezin identitet niti su došli do mobilnog aparata.

Brat nestalog mladića Tomislav Lončar smatra kako se ne radi sve što je u moći institucija da bi se otkrila sudbina njegovog brata pa je za Slobodnu Dalmaciju prepričao što se događalo zadnjih 59 dana.

Misterij mobitela: Tko je osoba koja ga je pronašla?

Tijekom tog razdoblja, osim što ih je mučila neizvjesnost, bili su i žrtve bešćutnih i morbidnih poziva osoba koje policija izgleda nije niti potražila da obave razgovor s njima. Kazao je da je velika misterija što se dogodilo s mobitelom jer se sedam dana nakon bratovog nestanka mobitel pojavio na online aplikaciji Messenger. Nazvali su i javila se nepoznata osoba koja je navodno mobitel našla na nasipu. Ta je osoba zatim rekla da će mobitel ostaviti na jednoj adresi u Zagrebu, na koju su članovi Zvonimirove obitelji uputili policiju, a i sami su krenuli tražiti.

Primili morbidne pozive

No, bez rezultata. Brat Tomislav kaže da im je policija rekla da znaju identitet osobe koja je našla mobitel, no do dan danas telefon ne mogu locirati. Smatra, policija je radi dovoljno da pronađu nestalog Zvonimira. Osim čudne priče s mobitelom, nije mu jasno zašto ne pretražuju rijeku i okolicu. Kontaktirao je i privatne detektive, no ništa nije urodilo plodom.

“Imali smo i morbidne pozive od nekih osoba, koje smo prijavili policiji, međutim povratno nismo ništa dobili, da li se ta osoba bar ispitala. Jer, kao što mi je rečeno od privatne detektivke, svatko može biti sumnjivac”. Pita se i zašto policija medijima nije uputila obavijest da je Zvonimir nestao, kao što se inače može pročitati kada je prijavljen nestanak.









“Samo tražim da se učini stvarno sve u moći institucija da se naš Zvonimir proba naći. Razumijem da je ponekada živu osobu teže pronaći nego mrtvu, i upravo apeliram na to ako i je ono najgore, da se Sava pretraži”, kazao je brat nestalog mladića.

Zvonimir Lončar visok je 185 centimetara, ima smeđu kosu i oči. Slabije je tjelesne građe, a na dan nestanka na sebi je imao crnu trenirku, plavu majicu s kapuljačom i bijele tenisice.

Kako bi pomogli zabrinutoj obitelji, ako ste vidjeli nestalog mladića ili imate bilo kakvih saznanja obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite broj 192.